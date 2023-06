Sechs Jugendliche klauen Getränke in Tankstelle

Vorfall in Murnau am Sonntag

Mehrere Jugendliche haben am Sonntag in einer Murnauer Tankstelle Getränke gestohlen. Dies blieb nicht unbemerkt.

Murnau - Zu einem Diebstahl von Getränken ist es am Sonntagabend in Murnau gekommen. Ein aufmerksamer Bürger beobachtete mehrere Jugendliche dabei, wie sie ein Paket aus dem unversperrten Lager einer Tankstelle an der Weilheimer Straße entwendeten. Er teilte den Sachverhalt per Notruf sofort der Polizei mit. Im Umfeld der Tankstelle trafen die Streifenbeamten sechs Jugendliche an, die zwei eingeschweißte Paletten Red-Bull-Dosen, eine Palette Captain-Morgen-Mixgetränke sowie zwei Flaschen Wein mit sich trugen. Den Wein hatten sie nachweislich an der Tankstelle gekauft, vermutlich zur Ablenkung. Die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren wurden zur Polizeiinspektion Murnau gebracht und konnten dort von ihren Eltern abgeholt werden. Die Ermittlungen zu dem Diebstahl dauern an.