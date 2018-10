Gasthof Stern: Umbauarbeiten flankieren Pächter-Wechsel

Im Seehauser Gasthof Zum Stern steht eine Zeitenwende bevor: Bruno Wallmeier tritt nach 21 Jahren als Pächter ab. Sein Nachfolger, der Tölzer Gastronom Peter Mayerhofer, will am 9. Januar neu eröffnen. Den Start flankieren Umbauarbeiten.

Seehausen– Der Fünf-Jahres-Pachtvertrag für den Seehauser Gasthof Zum Stern ist längst unterzeichnet, nun steht die praktische Umsetzung bevor. Peter Mayerhofer, der am 11. November zum letzten Mal als Wirt den Ratskeller in Bad Tölz öffnen wird, orientiert sich um an den Staffelsee. Ihm schwebt vor, das gemeindeeigene Hotel-Restaurant, das zentrale Bedeutung für das gesellschaftliche Leben im Dorf besitzt, nach dem Ausstieg seines Vorgängers Bruno Wallmeier ohne eine größere Pause fortzuführen. „Wir planen, am 9. Januar aufzumachen“, sagt Mayerhofer.

Wallmeier, der den mit vier Sternen klassifizierten Gasthof dann 21 Jahre lang geführt haben wird, verabschiedet sich mit einer Traditions-Veranstaltung: der Weihnachtsfeier der Seehauser Schützengesellschaft am 26. Dezember. „Danach ist zu“, sagt Wallmeier, der im Anschluss seine mehr als sieben Sachen im Stern zusammenpacken wird. Die Ablöse-Verhandlungen zwischen bisherigem und künftigem Pächter sind nach Angaben Mayerhofers gescheitert. Er sei seit 25 Jahren in der Gastronomie selbständig und werde einiges an Ausstattung mitbringen, sagt er. Wallmeier will sich nicht weiter äußern.

Klar ist: Mayerhofers Start an neuer Stelle werden Arbeiten flankieren, die insbesondere den großen Veranstaltungssaal betreffen, so dass dieser „bis März nicht nutzbar sein wird“, wie der künftige Wirt des Stern weiß, unter dessen Leitung das Lokal bayerisch-bodenständig bleiben soll. Nach Angaben von Seehausens Bürgermeister Markus Hörmann (CSU) wird die Gemeinde grob geschätzt 350 000 bis 400 000 Euro investieren, um die Lüftungsanlage im Saal und in allen Betriebsräumen zu erneuern. Zudem soll im großen Saal, in dem umfangreichere Eingriffe vorgesehen sind, der Brandschutz ertüchtigt werden. Für die Arbeiten ist ein Zeitrahmen von drei Monaten angedacht. Man will fertig sein, bevor „im April, Mai die richtige Saison für größere Gesellschaften wie Hochzeiten beginnt“, so Hörmann.

Mayerhofer geht davon aus, dass die Gasträume mit Ausnahme des Saals auch in den ersten drei Monaten ohne Einschränkungen zu nutzen sind. Er werde einen „Großteil“ des bisherigen Personals übernehmen, kündigt Mayerhofer an, der sich „selbstverständlich“ auf die neue Aufgabe freut. Zuvor muss der künftige Stern-Wirt im alten Betrieb in Bad Tölz klar Schiff machen und ausräumen. Im Anschluss bleiben ihm vier Wochen, um sich auf Seehausen vorzubereiten. Und dann startet er in ein neues Wirte-Leben.