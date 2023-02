Protest gegen Rufbus-Aus: Seniorenbeirat Murnau droht mit Bürgerbegehren

Von: Roland Lory

Wollen die Stilllegung nicht hinnehmen: Rainer Paschen und Angelika Pütz-Ollendorff. © Herpen

Das überraschende Aus für den Murnauer Rufbus ist in der Marktgemeinde nach wie vor das Thema Nummer eins. Und der Protest wächst: Am Dienstag hat der Seniorenbeirat angekündigt, ein Bürgerbegehren zu starten, sollte der Gemeinderat seinen Beschluss nicht aufheben und das Rufbus-System nicht fortführen.

Murnau – Rainer Paschen, Vorsitzender des Murnauer Seniorenbeirats, kann es am Dienstag beim Redaktionsbesuch immer noch nicht begreifen: „In Zeiten der größten Akzeptanz“ werde der Rufbus eingestellt. Das Ende hatte der Marktgemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen, vorige Woche gab Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) die Entscheidung bekannt. Weder der Rathauschef noch Gemeinderäte lieferten eine Begründung für das Aus. Ende Juni, wenn der Vertrag des Marktes Murnau mit dem Anbieter Omobi ausläuft, ist nach aktuellem Stand Schluss.

Rainer Paschen und seine Stellvertreterin Angelika Pütz-Ollendorff wollen das nicht hinnehmen. „Der Seniorenbeirat protestiert im Namen aller betroffenen Bürgerinnen und Bürger“ gegen den Ratsbeschluss, ist einer Pressemitteilung zu entnehmen. Es sei dasselbe Gremium, das damals, fast zeitgleich mit der Kommunalwahl im März 2020, ohne Gegenstimme der Einführung des Ortsbusses als Rufbus ab Juli 2020 zugestimmt habe. „Damals schon waren die mit dem Ortsbus verbundenen wirtschaftlichen Zahlen, wie die voraussichtlichen Kosten des Fahrbetriebes und die sich über eine zunächst angenommene Betriebszeit von fünf Jahren erstreckende und vom Freistaat angebotene finanzielle Förderung, jedem Gemeinderatsmitglied bestens bekannt.“ Sie seien die Grundlagen des einstimmigen Ratsbeschlusses gewesen. Nach fast drei Jahren Laufzeit „ist es eigentlich unnötig, darauf hinzuweisen, dass der anfangs kritisch beäugte Rufbus sich mehr als bewährt hat und inzwischen von Jung und Alt als ein nicht mehr wegzudenkender, äußerst beliebter und inzwischen von 60 000 Fahrgästen in Anspruch genommener Bestandteil des innerörtlichen Verkehrs geworden ist“. Er steuert auch Riegsee und Seehausen an. Ein Blaues-Land-Bus mit weiteren Gemeinden soll im Herbst 2024 an den Start gehen.

Klare Ansage

Paschen und Pütz-Ollendorff belassen es nicht beim Protest. Der Seniorenbeirat fordert „den Gemeinderat unmissverständlich auf, den Beschluss zur Stilllegung der Rufbuslinie aufzuheben und stattdessen die Fortführung des Rufbusses über den 1.7.2023 hinaus schnellstmöglich sicherzustellen“. Damit nicht genug: Der Seniorenbeirat weist darauf hin, dass er „bei unveränderter Ablehnung der Vergabe an einen Rufbus-Anbieter ab dem 1.7.2023 ein Bürgerbegehren“ in Gang setzen werde.

Die Vorteile des On-Demand-Systems liegen für den Seniorenbeirat auf der Hand. „Besonders die älteren Altersgruppen, wie auch die behinderten Menschen unter uns, haben an Mobilität und damit auch an Lebensqualität in einem Maße gewonnen wie nicht annähernd zuvor.“ Was Paschen und Pütz-Ollendorff zu der Frage veranlasst: „Haben die Mitglieder des Gemeinderates bisher nicht wahrgenommen, welche Bedeutung der Bus für die Bürgerinnen und Bürger hat?“ Denn nun ignoriere das Gremium seine damalige Zustimmung und entscheide sich stattdessen für die Stilllegung des Busses. „Diese Haltung ist für den Seniorenbeirat nicht nachvollziehbar.“

Sind die Kosten das Argument?

Die Vorsitzenden mutmaßen, dass das Argument für das Aus darin besteht, „dass die Kosten des Betriebes nicht mehr tragbar sind“. Paschen und seine Stellvertreterin bedauern, dass „das überaus beachtliche Mehr von immateriellen Vorteilen an Mobilität und Lebensqualität durch den Betrieb des Ortsbusses die Eigenschaft“ habe, „in Euro nur schwer messbar zu sein“. Der Seniorenbeirat sieht aber gerade darin ein beachtliches Argument für die Fortsetzung des Fahrbetriebes. Eine ersatzlose Übergangslösung bis zum Start des Blaues-Land-Busses sollte den Bürgern „nicht zugemutet werden“, finden sie.

