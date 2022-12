Solarfeld soll Hotel Alpenhof grüner machen - Bürgermeister Rolf Beuting von Projekt angetan: „Das ist doch das, was wir wollen“

Auf der grünen Wiese: eine PV-Anlage im Freien. © Deutsche Werte Holding AG/obs

Nördlich des Murnauer Fünf-Sterne-Hotels Alpenhof ist eine Freiflächen-Solaranlage geplant. Im Gespräch ist eine Größe von 2500 Quadratmetern.

Murnau – Im unteren Bereich der Wiese nördlich des Luxushotels Alpenhof in Murnau soll eine Freiflächen-Photovoltaik-Anlage entstehen. Ein entsprechender Antrag der „TREI real estate Immobiliengesellschaft“, der das Hotel gehört, lag dem Murnauer Bauausschuss vor. Dieser befürwortete mehrheitlich das Vorhaben, ein Solarfeld zu errichten. Dagegen stimmte nur die Zweite Bürgermeisterin Dr. Julia Stewens (Freie Wähler). „Haben sie dort schon eine PV-Anlage auf dem Dach?“, fragte die Politikerin. „Ich würde eine Dach-PV gegenüber der Freiflächenanlage bevorzugen.“

Beuting angetan

Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) zeigte sich hingegen von dem Projekt durchaus angetan: „Das ist doch das, was wir wollen.“ Und Marktbaumeister Klaus Tworek bemerkte, dass es sich bei der betreffenden Fläche um eine bebauungsfreie Zone handele, die ohnehin an einem Steilhang liege. „Die Anlage wird deshalb von oben her kaum zu sehen sein. Die städtebauliche Ausrichtung ist durch sie nicht beeinträchtigt.“ Voraussetzung für das Projekt sei allerdings eine entsprechende Änderung des Bebauungsplanes.

Erst einmal den Boden prüfen

Auf Tagblatt-Anfragte sagte Hotelchef Christian Bär, die genaue Größe der Anlage stehe noch nicht fest. „Wir haben jetzt einmal 2500 Quadratmeter beantragt. Nun muss erst mal geprüft werden, wie die Bodenbeschaffenheit ist, und dann muss man eine Firma beauftragen, die feststellt, wie das alles technisch machbar ist und viele Platten da drauf gehen.“ Ist das geklärt, müsse eine zweite Genehmigung beantragt werden. „Unser Ziel ist, dass 90 Prozent des bei uns im Hause benötigten Stroms aus erneuerbaren Energien bezogen werden und vornehmlich aus Photovoltaik“, betont Bär. „Der Alpenhof wird auf jeden Fall ein Stück grüner.“ Die Möglichkeit, auf den Dächern des Hotels Photovoltaik-Anlagen zu montieren, werde parallel geprüft, sagte er weiter: „Aber aufgrund der bei uns üblichen Schneelasten müssten wir die Dächer verstärken, was mit sehr hohen Kosten verbunden wäre.“ Teilweise seien die Dachflächen auch ineffizient und nicht ausreichend.

Heino Herpen

