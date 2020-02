Sozialer Wohnungsbau: Die ersten zwölf Unterkünfte sind fertiggestellt

In Murnau ist bezahlbarer Wohnraum rar. Jetzt wurden zumindest die ersten zwölf Wohnungen eines größeren Bauprojekts an der Adalbert-Stifter-Straße ihrer Bestimmung übergeben.

Murnau – Entlastung für den angespannten Murnauer Immobilienmarkt: Zwölf Wohnungen, die im Zuge des ersten Bauabschnitts des Projekts der Wohnbau GmbH Weilheim an der Adalbert-Stifter-Straße errichtet wurden, sind nun offiziell ihrer Bestimmung übergeben worden. Insgesamt entstehen dort bis Herbst 2022 in drei Bauabschnitten 42 geförderte Wohneinheiten sowie sieben frei finanzierte Reihenhäuser, die insgesamt mit 14,4 Millionen Euro zu Buche schlagen.

Der erste Spatenstich hierfür erfolgte im August 2018 (wir berichteten). Die Wohnbau GmbH Weilheim, eine kommunale Gesellschaft, die sich dem sozialen Wohnungsbau verschrieben hat und im Altlandkreis Weilheim tätig ist, tritt bei dem vom Weilheimer Architekturbüro Rill und Lechner verwirklichten Projekt als Bauherrin auf. Um die Belegung der Quartiere kümmert sich indessen die Marktgemeinde Murnau: Um dort einziehen zu können, benötigen die Mieter einen Wohnberechtigungsschein, der nur an Menschen mit geringem Einkommen ausgestellt wird. Die zwölf fertigen Wohnungen sind bereits alle belegt, was angesichts der angespannten Marktsituation in der Region kein Wunder ist.

Strahlende Gesichter gab es folglich bei der Schlüsselübergabe von Wohnbau-Geschäftsführer Markus Kleinen und CSU-Landrätin Andrea Jochner-Weiß (Landkreis Weilheim-Schongau), die Vorsitzende der Gesellschafterversammlung des Unternehmens ist, an Murnaus Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum). Jochner-Weiß hob dabei die Bedeutung der Wohnbau-Gesellschaft in unserer heutigen Zeit hervor, die über eine in 71 Jahren gewachsene Struktur habe: „In Zeiten des Wohnungsmangels nimmt so eine Baugesellschaft so an Fahrt auf, dass es ungeheuer ist.“ Die Landrätin machte keinen Hehl aus ihrem Stolz für diese Einrichtung, die insgesamt über 1500 Wohnungen verfügt und alljährlich weitere 25 errichtet.

Beuting stieß ins gleiche Horn: „Dies ist kein kleiner Tropfen auf den heißen Stein, sondern ein großer. Ich bin unendlich froh, dass wir die Wohnbau Weilheim haben.“ Dann ging er auf die aktuelle Wohnungsnot ein: „Wir sind in einer Situation, in der wir einen guten Teil des Immobilienmarktes diesem Spekulationswahnsinn entziehen müssen.“

Bei dem Vorhaben werden alte, nicht mehr sanierbare Wohnungen durch neue ersetzt. Acht der bisherigen Mieter ziehen wieder in die neuen Wohnungen ein, vier Parteien sind neu. Und eines kleinen Seitenhiebs auf die Diskussion um die Planungen rund ums Innovationsquartier mochte sich Beuting nicht enthalten: „Man sieht, dass das dreigeschossige Bauen nicht bedeutet, dass man sich hier in New Yorker Verhältnissen austobt.“

Wohnbau-Geschäftsführer Kleinen ging auf die technischen Details der Anlage ein. Wie von ihm verlautete, werden auf allen Dächern Photovoltaik-Anlagen montiert, der erzeugte Strom wird von den Murnauer Gemeindewerken vermarktet. Die Finanzierung des Projekts sei mit 900 000 Euro Eigenkapital, einem Darlehen der Marktgemeinde Murnau von 490 000 Euro, einem Zuschuss der Regierung von Oberbayern von 890 000 Euro, einem Darlehen der Regierung von 6,3 Millionen Euro sowie einem Sparkassenkredit von 5,8 Millionen Euro zustande gekommen. Die Kaltmiete für einen Quadratmeter bezifferte er mit zehn Euro, wobei die Mieter je nach Wohnberechtigungsschein nur sechs beziehungsweise acht Euro zu zahlen haben. Vor allem ein friedliches Miteinander im neuen Heim wünschten die Pfarrer der beiden Konfessionen, Siegbert Schindele und Andreas Fach den künftigen Bewohnern, bevor sie dem neu geschaffenen Quartier ihren Segen erteilten.

Heino Herpen