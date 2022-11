Sparkasse und VR-Bank: Weiter keine Zinsen fürs Tagesgeld

Von: Peter Reinbold

Genau rechnen sollte man bei der Frage, wie man sein Geld anlegt (Symbolfoto). © dpa

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Zinssatz auf zwei Prozent angehoben. Während Festgeld bei den beiden großen Finanzinstituten der Region, der Sparkasse Oberland und der VR-Bank Werdenfels, wieder Rendite bringt, verharrt Tagesgeld auf der Nulllinie. Das wird sich wohl erst ändern, wenn der finanzielle Aufholprozess abgeschlossen ist.

Murnau – Geld parken lohnte sich lange Zeit nicht. Tages- oder Festgeldkonten waren unattraktiv. Nicht nur das: Anleger, die ihre Euros in einer bestimmten Höhe Banken oder Sparkassen anvertrauten, mussten Zwangsaufschläge zahlen. Diese Zeiten sind Vergangenheit. Der Wind hat sich seit einigen Wochen gedreht, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen erhöht hat, um die galoppierende Inflation, die im Euroraum bei mehr als zehn Prozent liegt, zu stoppen. Der Zins feiert eine Auferstehung. Vor allem Online-Finanzinstitute oder ausländische Banken, die ein Deutschlandgeschäft betreiben, drehen an der Plus-Schraube. Zinsen von etwas mehr als einem Prozent sind beim Tagesgeld keine Seltenheit.

Zinsen aufs Tagesgeld „frühestens in den ersten Monaten 2023“

In der Region tut sich allerdings in dieser Hinsicht kaum etwas, vor allem nicht bei den Geldhäusern, die seit Jahrzehnten zwischen Mittenwald und Spatzenhausen verwurzelt sind. Weder die Sparkasse Oberland, die erst vor einigen Monaten mit der Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen fusionierte, noch die VR-Bank Werdenfels – beide zählen eine Vielzahl an Kunden in den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen und Weilheim-Schongau – haben die Zinsen angehoben. „Das werden wir in diesem Jahr auch nicht mehr tun. Frühesten in den ersten Monaten 2023 – falls sich der Trend bei den Zinsen fortsetzt“, sagt Sparkassen-Vorstandsmitglied Peter Lingg. Das Warten beschreibt er als „Aufholprozess“, nachdem die vergangenen Jahre, geschuldet der Negativzinspolitik der EZB, weder für Sparkassen noch für Genossenschaftsbanken besonders ertragreich waren.

VR-Bank Werdenfels: Auch Minuszinsen lange Zeit nicht weitergegeben

Einen analogen Weg beschreitet die Volks- und Raiffeisenbank Werdenfels. Auch dort verharrt der Tagesgeldzins auf der Nulllinie. Einen genauen Zeitpunkt, an dem das Tagesgeldkonto wieder einen zumindest kleinen Ertrag abwirft, will Michael Schuldes nicht nennen. „Wir verfahren ähnlich wie die Sparkasse.“ Der Finanzexperte, der dem Vorstandsstab der VR-Bank Werdenfels angehört, verweist darauf, dass man die Minuszinsen lange Zeit ebenfalls nicht weitergegeben habe. Seiner Meinung nach ist ein Tagesgeldkonto nicht die richtige Form, um höhere Geldbeträge anzulegen oder die Inflation zumindest etwas auszugleichen. Tagesgeld tauge nicht als Rundum-sorglos-Paket, sondern nur dazu, um Anschaffungen zu tätigen, „wie den Ersatz einer kaputten Waschmaschine“, oder falls unerwartete Ausgaben anfallen. Ähnlich sieht Lingg die Situation. Wer sein Kapital nur liegen lasse, „der verliert weiter an Kaufkraft“.

Experten plädieren für andere Anlageformen

Deshalb plädieren Lingg und Schuldes dafür, andere Anlageformen zu wählen. Beide werben für ihr Festgeldangebot. Je nachdem, für wie viele Jahre man sein Geld anlegt, bieten beide Finanzinstitute ihrer Ansicht nach interessante Offerten. Schuldes zufolge zahlt die VR-Bank bei einer Laufzeit von fünf Jahren 2,35 Prozent, wer sich für den doppelten Zeitraum bindet, erhält 2,70 Prozent. Exakt den gleichen Zinssatz offerieren Sparkassenbriefe. Was sich gut liest, ist bei näherem Hinsehen nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wegen der deutlich gestiegenen Inflation ist der sogenannte Realzins so tief wie seit Jahren nicht mehr. Das heißt: Das Geld, das auf den Konten ruht, wird deutlich weniger wert.

Sparkasse bittet bei Überziehungszinsen stärker zur Kasse

Zurückhaltung bei den Pluszinsen – bei den Überziehungszinsen werden die Kunden seit Anfang Oktober von der Sparkasse Oberland stärker zur Kasse gebeten. Für eine geduldete Kontoüberziehung hat die Vorstandsetage, die in der Zentrale in Weilheim sitzt, den Satz von bisher 11,2690 Prozent zum 1. Oktober auf 12,5040 Prozent erhöht und dies den Kunden in einem Schreiben mitgeteilt. Der Sollzinssatz für Dispositionskredite liegt bei der VR-Bank Werdenfels aktuell bei 9,75 Prozent. „Wir haben ihn nicht angehoben“, sagt Schuldes.

Passiert ist das allerdings mit den Zinssätzen für Immobiliendarlehen. Die haben sich, nach historischen Tiefständen in den zurückliegenden Jahren, laut Schuldes bei rund vier Prozent eingependelt. Um diesen Dreh bewegen sich auch die Zinssätze, für die die Sparkasse Oberland Baudarlehen gewährt. „Das hat zu einer geringeren Nachfrage geführt“, räumen sowohl Lingg als auch Schuldes ein. Das liege allerdings nicht allein an den höheren Zinsen, die Häuselbauer berappen müssen. „Wohneigentum zu schaffen, ist allgemein teurer geworden“, sagt Lingg, „da die Material- sowie die Handwerkerkosten enorm gestiegen sind.“