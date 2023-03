Neue Rettungswache in Murnau: Spatenstich nach Jahren der Planung

Von: Andreas Mayr

Greifen zum Spaten: (v.l.) Thomas Schwarzenberger (Vorsitzender des BRK-Kreisverbands), Georg Maurer, Sarah Heinze (Geschäftsführerin der BG Unfallklinik), Klemens Reindl (Kreisgeschäftsführer BRK), Georg Kuba (Planungsbüro Kuba), Rudi Kiesel (Klaiser Bau), Maximilian Stephan (Wachenleiter Murnau) und Hubert Höck (Klaiser Bau). © Mayr

Die Arbeiten für den Bau der neuen Rettungswache in Murnau sind gestartet. Am Dienstag fand der offizielle Spatenstich statt.

Murnau – Die neue Rettungswache in Murnau wird sehr schnell wachsen. Bereits Mitte Juli soll das Richtfest steigen. Um diesen raschen Fortschritt zu dokumentieren, wollen sie beim Roten Kreuz sogar eine Webcam aufstellen. Damit jeder im Internet verfolgen kann, wie der Komplex, 743 Quadratmeter Grundfläche groß und 3,5 Millionen Euro teuer, in die Höhe schießt. Nur wo sie die Kamera installieren, ist noch nicht sicher.

Die erste Verhandlungsrunde fand in großer Gesellschaft am gestrigen Dienstag statt: Es war der erste Spatenstich der neuen BRK-Wache. Die Laune, im Gegensatz zum Zustand der Schuhe, war prächtig. „Ein wirklich besonderer Tag für den Kreisverband“, ließ der BRK-Kreisvorsitzende Thomas Schwarzenberger mitten im Matsch wissen. Man feixte, dass Schwarzenberger auf dem Gemeinschaftsbild linksaußen stand, wo er doch politisch mit der CSU eher woanders zu verorten ist. Ja, für derlei Späße fand sich Zeit.

Sie haben beim Roten Kreuz ja ewig auf diesen Tag gewartet. Seit über sechs Jahren sucht und plant man einen neuen Standort für die Murnauer Wache, die bisher im Clostermann-Haus an der Seidlstraße untergebracht ist. BRK und Politik durchleuchteten diverse Lösungen. Letztlich erwies sich das schmale, lang gezogene Grundstück neben der Zufahrt zur Unfallklinik parallel zur Kocheler Straße als das geeignetste. Für Georg Kuba, den Planer, keine leichte Aufgabe. „Alles sehr verzwickt“, sagt er zu den Gegebenheiten neben dem Hubschrauber-Landeplatz. Deshalb zog sich das Genehmigungsverfahren beim Landratsamt auch länger hin. Drei Gebäude entstehen auf dem (noch) unebenen Gelände: eine Waschhalle, eine Fahrzeughalle mit 30 Metern Länge für sechs Wagen sowie das Hauptgebäude mit Büro, Sozialbereich und zwei Wohnungen (insgesamt 106 Quadratmeter Fläche). „Der Fachkräftemangel macht auch vor uns nicht Halt“, betont Kreisgeschäftsführer Klemens Reindl. Mit den zwei Einheiten möchte das Rote Kreuz potenzielle Mitarbeiter locken. Bereits nächstes Jahr könnte die vierte Rettungswache im Landkreis fertig sein – neben Garmisch-Partenkirchen der größte Standort.

Viele Aufträge an regionale Firmen

Mit Ausnahme der Fahrzeughalle, die von einer externen Firma speziell angefertigt wird, sollen die übrigen Aufträge an Unternehmen aus der Region gehen. So wünscht sich das auch Thomas Schwarzenberger, der zum Baustart mit Georg Maurer aus Garmisch-Partenkirchen und Klaiser Bau aus Mittenwald gleich zwei lokale Firmen präsentierte. Sein Appell an die Chefs: „Passt auf Eure Leute auf, auch wenn das Krankenhaus nicht weit ist.“

Klinik-Geschäftsführerin Sarah Heinze freut sich auf „eine gute Nachbarschaft“ und strich vor allem die Vorteile der neuen Lage heraus. „Da werden beide profitieren“, sagte Heinze. Alleine die unmittelbare Nähe erleichtere den Alltag ungemein, erklärt Maximilian Stephan, der Leiter der Murnauer Wache. Mit dem Personal der Notaufnahme könne man sich besser abstimmen und die persönlichen Beziehungen verstärken. Logistisch macht der Standort neben der Klinik ebenfalls mehr Sinn. Außerdem erfahren seine Kollegen endlich einmal, was mit den Patienten passiert, wie es ihnen geht. Nicht vergessen dürfe man auch, dass die aktuelle Wache technisch längst nicht mehr dem Stand der Zeit entspricht. Sobald der Bau steht, möchte Stephan mit seinen 30 bis 35 Kollegen umziehen – „und sich wohlfühlen“.

