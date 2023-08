Spur der Verwüstung auf der Autobahn 95

Von: Michaela Sperer

Teilen

Schneeräumfahrzeuge sind auf der Autobahn 95 zwischen Eschenlohe und Sindelsdorf im Einsatz, um die Fahrbahnen wieder frei zu räumen. © privat

Eingeschlagene Fenster, zerbeulte Autos, überlaufende Gullis, abgedeckte Dächer, Bäume über Fahrbahnen, Schneeräumfahrzeuge auf der Autobahn – und ein Verletzer in Zell: Das ist die Bilanz des schrecklichen Unwetters am Samstag für den Raum Murnau. Alles in allem ist diese Region – im Vergleich zu beispielsweise Bad Bayersoien, Habach und Benediktbeuern aber noch mit einem blauen Auge davongekommen.

Nördlicher Landkreis Garmisch-Partenkirchen – Gegen 16.30 Uhr waren am Samstag bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd und bei der Integrierten Leitstelle Oberland die ersten Mitteilungen über Bäume auf der Autobahn 95 zwischen Sindelsdorf und Eschenlohe eingegangen. Schnell folgten weitere Anrufe über Fahrzeuginsassen, die verletzt waren, nachdem die tennisballgroßen Hagelkörner die Windschutzscheiben zertrümmert hatten. Hinzu kamen nach Angaben der Verkehrspolizei Weilheim (VPI) diverse Mitteilungen über Verkehrsunfälle und gedrehte Fahrzeuge. Der Hagel, Überschwemmungen, Äste und Laub hatten die Autobahn innerhalb kürzester Zeit unbefahrbar gemacht.

Ein komplett zerstörtes Fahrzeug auf der Autobahn. Sämtliche Scheiben sind eingeschlagen, das Blech komplett zerdellt. © privat

Die Streifenbesatzungen vor Ort konnten insgesamt sieben beschädigte Pkw feststellen, die aufgrund der Hagelschäden nicht mehr fahrbereit waren. Des Weiteren wurden sechs leicht verletzte Personen dokumentiert, ein 60-jähriger Motorradfahrer wurde von einem umstürzenden Baum gestreift. Die bisher geschätzte Schadenshöhe an den nicht mehr fahrbereiten Pkw beträgt laut VPI rund 110 000 Euro. Die Schäden an zahlreichen noch fahrbereiten Autos dürften sich auf ein Vielfaches belaufen.

Ein Bild der Verwüstung bietet sich entlang der Autobahn. Zahlreiche Bäume sind umgestürzt. © privat

Nachdem das Ausmaß der Schäden feststand, wurde gegen 17 Uhr die Vollsperrung der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Iffeldorf und Eschenlohe angeordnet. Hierzu wurden zunächst Streifen der Polizeiinspektionen Wolfratshausen und Penzberg sowie der Grenzpolizeiinspektion Murnau eingesetzt. Dann wurden die Streifen durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Beuerberg, Iffeldorf, Großweil und Eschenlohe entlastet. Auch die Abschleppdienste hatten alle Hände voll zu tun und bargen noch bis spät in die Nacht Fahrzeuge von den Parkplätzen der A 95. Die Autobahnmeistereien Starnberg und Großweil waren mit einem Großaufgebot an schwerem Gerät zur Reinigung ausgerückt. So wurden zwei Lkw auf Winterausrüstung umgebaut. Sie fuhren mehrmals die Fahrbahnen ab, bis die A 95 gegen 21.10 Uhr freigegeben werden konnte.

Hier ein Auszug aus dem Geschehen in den einzelnen Orten (Stand Sonntagmittag):

Murnau: Feuerwehrkommandant Florian Krammer berichtet am Sonntag von seinem Einsatz in Bad Bayersoien aus, dass Murnau am Samstag mit einem blauen Auge davongekommen ist. In etwa acht Einsätze seien es für die Feuerwehr gewesen. Einige umgefallene und über die Straßen liegende Bäume und Büsche, unter anderem an der Poschinger Allee und bei Hofheim, mussten entfernt werden. Dazu kam das Freiräumen von verstopften und überlaufenden Gullis, ein eingeschlagenes Dachfenster wurde seitens der Feuerwehr registriert. Von verletzten Personen ist ihm nichts bekannt.

Ungewöhnliche Formen, teils sehr spitz und scharf, haben die tennisballgroßen Hagelkörner. © privat

RiegseeAidling: Der Gockel auf dem Kirchturm in Riegsee ist verbogen, östlich des Sportplatzes hat der Sturm unzählige alte Eichen gefällt, es gab Schäden an Dächern, Haustüren und Fassaden. In Richtung Aidling habe das Unwetter aber an Heftigkeit zugenommen, sagt der Zweite Bürgermeister Georg Miller. Zwischen den beiden Ortsteilen hat es an einem Stadel zweidrittel des Daches samt Sparren mitgerissen. So weit die Momentaufnahme am Sonntagnachmittag. Der ehemalige Feuerwehrkommandant Josef Wörner kann sein Entsetzen angesichts der Hagelkörner nicht verbergen. „Das waren keine normalen runden Körner mehr, das waren regelrechte Wurfgeschosse mit Spitzen und Kanten. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen.“

Zweidrittel des Daches samt Balken hat der Sturm von einem Stadel zwischen Riegsee und Aidling gerissen. © Heino Herpen

Großweil/Kleinweil/Zell: Einen Verletzten hat die Gemeinde Großweil im Ortsteil Zell zu beklagen. Laut Feuerwehrkommandant Martin Mayr ist der Mann zu Reparaturarbeiten auf das Dach gestiegen und heruntergefallen. Mehr konnte er am Sonntag noch nicht sagen. Ansonsten sei es in erster Linie darum gegangen, auf der A 95 zu helfen, auf den Straßen nach Ohlstadt und nach Sindelsdorf Bäume und die vielen Blätter und Äste zu entfernen. In Zell habe man zudem das Hausdach einer älteren Dame wieder notdürftig eingedeckt.

Uffing/Schöffau: Im Uffinger Gewerbegebiet hat es den Lichtfirst einer Halle auf 25 Metern Länge abgerissen und weggeweht, berichtet der Uffinger Feuerwehrkommandant Johann Leis. Ansonsten waren keine größeren Schäden zu verzeichnen. Anders hingegen stellte es sich in Schöffau dar. Tennisballgroße Hagelkörner haben Schäden an Fahrzeugen, Dächern, Fenstern und Fassaden angerichtet. An einem Bauernhof musste die Tenne behelfsmäßig abgedeckt, am Kindergarten das Dach abgesichert werden.

Ohlstadt/Spatzenhausen/Grafenaschau/Eschenlohe: „Glimpflichst“ davon gekommen ist man in Ohlstadt, sagt Bürgermeister Christian Scheuerer. Er weiß nichts von nennenswerten oder gravierenden Ereignissen. „Die Natur ist einfach übermächtig und unberechenbar. Das einzige was wir tun können, ist jetzt den anderen Dörfern zu helfen, die es hart erwischt hat. Auch Spatzenhausens Bürgermeisterin Antonia Gastl bestätigt, dass man Glück hatte. Ein Baum über der Straße, eine Abdeckung einer Baustelle, die davongeflogen sei, aber sonst nichts Schlimmeres. Verschont geblieben ist auch Eschenlohe. Die Feuerwehr war in erster Linie mit der Absperrung der Autobahnauffahrt und mit Amtshilfe in Bad Bayersoien beschäftigt. „Gar nichts, aber rein gar nichts “ war in Grafenaschau, sagt Bürgermeister Hubert Mangold. „Glück gehabt.“ Michaela Sperer

Verletze Störche: Tierheim hilft weiter: Die scharfen, tennisballgroßen Hagelkörner haben unzählige Wildtiere und vor allem aber unzählige Störche erwischt, die auf den Moorwiesen gerade im Bereich zwischen Großweil, Kochel und Bichl entweder schon ihren Verletzungen erlegen sind oder gerade im Sterben liegen. Ein Welle der Hilfsbereitschaft hat sich am Samstag und gestern ausgebreitet, Menschen bieten in den Sozialen Medien bereits vorübergehend Unterkünfte, Boxen oder Gartenhäuschen an. Wer Hilfe in dieser Richtung benötigt, kann sich mit dem Tierheim in Garmisch--Partenkirchen unter Telefon 0 88 21/5 59 67 oder 01 60/95 13 42 00 oder per E-Mail an info@tierheim-garmisch.de in Verbindung setzen. Hier wird vermittelt und Auskunft gegeben.