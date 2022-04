Beliebter Strandkiosk am Staffelsee bekommt neue Pächter - Sie sind keine Unbekannten

Von: Roland Lory

Sind in Murnau schon präsent: Tobias Lux (l.) und Bado Schleifenbaum. © Jaksch

Der Marktgemeinderat hat hinter verschlossenen Türen entschieden: Tobias Lux und Bado Schleifenbaum übernehmen den Kiosk am Murnauer Strandbad. Sie sind in Murnau keine Unbekannten.

Murnau – Von Kontinuität konnte man in den vergangenen Jahren beim Murnauer Strandbad nicht sprechen. Nachdem der langjährige Pächter Kurt Höller Anfang 2020 gekündigt hatte, wurde das Gelände zunächst einmal zu einer öffentlichen Badestelle – ohne Restaurantbetrieb, ohne Badeaufsicht.

Im September 2020 stellte die Gemeinde dann die neuen Pächter der Öffentlichkeit vor: Christian und Sabine Hempel aus Bichl. Doch nach einer Saison warfen die beiden bereits das Handtuch – nach Angaben der Gemeinde aus wirtschaftlichen Gründen.

Murnauer Strandbad: Neue Pächter vorgestellt

Wieder stand der Markt Murnau mit leeren Händen da. Die Mandatsträger beschlossen dann in nichtöffentlicher Sitzung, dass das Strandbad zunächst nicht mehr als Einrichtung verpachtet und betrieben wird. Besucher können die rund 5000 Quadratmeter große Liegewiese am Staffelsee als öffentliche Badestelle nutzen – also ohne Eintritt, aber auch ohne Aufsicht und ohne Anlagen im Wasser, die zur Attraktivität beitragen, wie Schwimmfloß oder Sprungturm. Ein Grund war, dass Aufsichten schwer zu bekommen sind. Also wieder nur eine Badestelle wie im Corona-Sommer 2020. Aber es soll einen Kioskbetrieb geben. Start ist am Sonntag, 1. Mai.

Strandkiosk am Staffelsee: Neue Pächter haben schon anderen Kiosk

Nun hat der Gemeinderat wiederum hinter verschlossenen Türen beschlossen, an wen die Badestelle mit Kiosk verpachtet wird. Es sind Bado Schleifenbaum und Tobias Lux. Die beiden sind im Ort bekannt. Sie betreiben bereits seit 2019 den Gemeinde-Kiosk (Bucht 27) in der Murnauer Bucht. Sie stachen damals rund 20 Mitbewerber aus. Schleifenbaum und Lux sind auch in St. Alban (Dießen) präsent. Dort unterhalten sie ebenfalls einen Kiosk.

Murnauer Strandkiosk: Die „Neuen“ halten sich noch bedeckt

Zur Causa Murnauer Strandbad wollen sie aktuell keine Auskunft geben. Der Grund: „Bisher haben wir noch keinen finalen Pachtvertrag vorliegen und diesen dementsprechend auch noch nicht unterzeichnet.“

Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) spricht von einer „guten Lösung“ und von Synergieeffekten. „Die Pächter haben bewiesen, dass sie es können.“ Laut Beuting gab es mehrere Bewerber. Lux und Schleifenbaum hätten „das wirtschaftlichste Angebot abgegeben“.

Neue Pächter für Kiosk am Staffelsee: Tourismusreferent erfreut

Wolfgang Küpper (ÖDP/Bürgerforum) freut sich als Tourismusreferent, „dass es binnen kurzer Zeit gelungen ist, für das Murnauer Strandbad einen Kioskbetreiber zu finden“. Das Team von Bucht 27 leiste in unmittelbarer Nachbarschaft mit seinem Ursprungs-Kiosk gute Arbeit. „Daran gilt es mit der Übernahme des Kiosk-Betriebs auf dem Gelände des Strandbads anzuknüpfen.“

Der Betrieb einer offenen Badestelle einschließlich des Angebots von Getränken, Eis und kleinen Imbisswaren sei damit gleich zweimal gewährleistet. Und eines kommt aus Küppers Sicht dazu: „Anhand der jetzt neuen Konstellation ist es auch möglich, Erfahrungen für eine langfristige Gesamtkonzeption des Strandbads Murnau zu sammeln.“ Von diesen hänge ab, ob es eine Rückkehr zu einem Strandbad mit Pächter und Badeaufsicht geben kann oder nicht.

