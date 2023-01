Steuer für Zweitwohnungen: Grünen-Vorstoß auf Erhöhung abgelehnt - Murnau will nicht Pionier sein

Von: Roland Lory

Geldscheine auf einem Tisch: Eine Erhöhung der Zweitwohnungssteuer würde der Marktgemeinde Murnau 50 000 Euro zusätzlich einbringen. © Imago/Steinach

Wer eine Zweitwohnung in Murnau hat, muss künftig wohl nicht tiefer in die Tasche greifen. Der Hauptausschuss lehnte einen Antrag der Grünen-Fraktion ab. Diese hatte eine Erhöhung auf 22 Prozent empfohlen. Der Gemeinderat hat das letzte Wort.

Murnau – Vor sechs Jahren, als es im Murnauer Hauptverwaltungsausschuss um die Zweitwohnungssteuer ging, sah mancher gleich den Sozialismus einkehren. Davon ist heute keine Rede mehr. Seit 1. Januar 2022 gilt in der Marktgemeinde ein Satz von 20 Prozent. Die Grünen-Fraktion – auf der Suche nach Einnahmequellen für den kommunalen Säckel – stellte im Rahmen der Haushaltsberatungen den Antrag, die Steuer auf 22 Prozent zu erhöhen. Darüber sprach jetzt der Hauptausschuss.

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hatte bereits 2009 entschieden, dass bei Steuersätzen zwischen 10 und 20 Prozent keine rechtliche Bedenken bestehen. Ein Steuersatz über 20 Prozent ist bislang nach Gemeindeangaben noch nicht überprüft worden. Das heißt laut Kämmerer Josef Brückner: „Man begibt sich in einen rechtsunsicheren Raum.“ Eine gute Begründung wäre nötig. In anderen Bundesländern wie etwa Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein werden bereits Steuersätze von bis zu 30 Prozent erhoben und als rechtmäßig angesehen. Diese Urteile sind jedoch nicht uneingeschränkt auf Bayern übertragbar.

Jones-Gilch: „Längst überfällig“

Veronika Jones-Gilch, Fraktionssprecherin von Bündnis 90/Die Grünen, hält eine Erhöhung „für längst überfällig“. Sie findet: „Wir müssen irgendwo anfangen, an die Einnahmenseite zu denken. Irgendwo muss das Geld herkommen.“ 50 000 Euro zusätzlich würde eine Erhöhung in die Gemeindekasse spülen. 2022 gab es in Murnau 381 steuerpflichtige Zweitwohnungsinhaber. Davon stellten 24 einen Befreiungsantrag.

Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) hielt den Vorstoß für diskutabel. Er erinnerte jedoch daran, dass die Zweitwohnungssteuer zum 1. Januar 2022 „radikal“ heraufgesetzt wurde. „Das muss für Eigentümer kalkulier- und planbar sein.“ Beuting missfällt es außerdem, wenn Murnau als Pionier voranginge. Derzeit gibt es keine Gemeinde in Bayern, die einen Steuersatz von über 20 Prozent hat. Der Rathauschef mutmaßt, dass es „keine fünf Minuten“ dauert, bis jemand klagt. Als kleine Kommune hätte Murnau dann „viel Arbeit am Bein“. Sobald in Bayern 22 Prozent rechtssicher möglich sind, „kann ich zustimmen“, sagte Beuting.

Bierling: „Wir sind schon relativ hoch“

Auch CSU-Fraktionssprecher Josef Bierling wollte sich mit dem Vorschlag der Grünen nicht anfreunden. „Wir sind schon relativ hoch.“ Eine weitere Steigerung würde seiner Meinung nach kein gutes Licht auf den Ort werfen. Auch Besitzer von Zweitwohnungen brächten Geld nach Murnau, argumentierte Bierling.

Wolfgang Küpper, Fraktionschef des ÖDP/Bürgerforums stellte diesen Punkt in Frage, denn Zweitwohnungen stünden oft leer. Dennoch stimmte er gegen den Grünen-Antrag. „Es ist besser, es momentan sein zu lassen.“ Aus taktischen Gründen, wie Küpper sagte.

Neben den Grünen Jones-Gilch und Claudia Lehmann stimmte noch Anna Schlegel-Herz (ÖDP/Bürgerforum) dafür, an der Steuerschraube zu drehen. „Das tut denen nicht weh“, sagte sie und meinte damit die Eigentümer von Zweitwohnungen. Die Mehrheit lehnte den Antrag jedoch ab. Das letzte Wort hat der Marktgemeinderat.

