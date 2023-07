Stimmenpatt: In Murnau wird kein Meldescheinkontrolleur bei Vermietern anklopfen

Von: Roland Lory

Meldeschein und Smartphone: In Murnau gibt es Verdachtsmomente bezüglich einzelner Betriebe. Vermieter von Unterkünften müssen ihre Gäste mit einem sogenannten Meldeschein anmelden. © Jens Krick via www.imago-images.de

Zum Teil saftige Bußgelder standen im Raum. Doch die Murnauer Vermieter von Unterkünften müssen sich nicht darauf gefasst machen, dass ein Meldescheinkontrolleur bei ihnen an der Haustür klingelt. Im Gemeinderat gab es ein Stimmenpatt. Damit gilt der Vorschlag der Verwaltung als abgelehnt.

Murnau – Man kann auch über 8000 Euro eine gute Stunde diskutieren. So geschehen am Donnerstag im Murnauer Marktgemeinderat. Einnahmen von 8000 Euro sind in den Haushalt eingestellt. Diese Summe sollte durch die Arbeit eines Meldescheinkontrolleurs hereinkommen. Dazu kommt es allerdings nicht.

Doch der Reihe nach. Der Hauptverwaltungsausschuss hatte Mitte Juni mit 6:5-Stimmen dagegen gestimmt, einen Meldescheinkontrolleur zu engagieren. Die Verwaltung hatte Handlungsbedarf gesehen. Anscheinend gibt es mehrere schwarze Schafe. Vermieter von Unterkünften müssen ihre Gäste eigentlich mit einem sogenannten Meldeschein anmelden. Dies schreibt ein Bundesgesetz vor. Diese Meldung ist Grundlage für die Erhebung des Kurbeitrages durch den Markt Murnau. Verstöße können mit einem Verwarnungs- oder Bußgeld belegt werden. Nach Meinung von Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) wäre es ein „unguter Zustand“ eine Kurbeitragssatzung zu haben, aber die Einhaltung „nicht wirklich kontrollieren“ zu wollen.

Thoni: „Abschreckende Wirkung“

Im Hauptausschuss war Kritik an der geplanten Höhe von Bußgeldern aufgekommen. Tourismus-Chefin Alexandra Thoni sagte dazu: „Das soll eine gewisse abschreckende Wirkung haben. Wir haben uns an anderen Kommunen im Landkreis orientiert.“ Murnau wollte sich mit den Gemeinden Seehausen und Farchant zusammentun und gemeinsam einen Meldescheinkontrolleur engagieren.

Vor allem Rudolf Utzschneider (CSU) konnte sich mit dem Vorhaben nicht anfreunden. Ihm leuchtete nicht ein, warum der Kontrolleur jetzt auf einmal eingeführt werden soll. Es möge ja schwarze Schafe geben. Aber er habe „grundsätzlich Vertrauen in die Vermieter, die das seit Jahrzehnten machen“.

Wolfgang Küpper, einer der Fraktionssprecher des ÖDP/Bürgerforums, verwies hingegen auf die Verdachtsfälle, die nicht aufgeklärt seien. „Wir sollten uns als Gemeinde hüten, dass wir Rechtsprinzipien missachten.“ Es dürfe nicht sein, dass der Ehrliche der Dumme sei. Küppers Fraktionskollegin Anna Schlegel-Herz schlug vor, es für ein Jahr zu probieren. „Wichtig ist zum Ausdruck zu bringen, dass wir nicht die Augen zumachen.“ Maria Schägger, Fraktionssprecherin der Freien Wähler, machte hingegen klar: „Ich werde einen Teufel tun und den Ärger der Vermieter auf mich ziehen.“

In der Diskussion wurde auch der Einwand laut, dass Vermieter unter Generalverdacht gestellt würden. Vizebürgermeisterin Dr. Julia Stewens (Freie Wähler) äußerte sich zum Beispiel in diesem Sinne. Schlegel-Herz konnte diese Bedenken nicht nachvollziehen. „Da dürfte ich ja keine Verkehrskontrolle machen.“

Neuner: Gespräch suchen

Einen Vorschlag präsentierte Franz Neuner (CSU): Warum sucht man nicht das Gespräch mit den vermeintlich schwarzen Schafen? „Das ist besser, als den Hammer herauszuholen.“ Thoni machte allerdings deutlich: Das Gesprächspotential „ist bei manchen schon ausgeschöpft“. Doch auch Wolfgang Köglmayr (Mehr Bewegen) hält es für sinnvoll, „mit diesen Leuten zu reden“. Mit dabei bei den Gesprächen könnten die beiden Wirtschaftsreferenten – das sind er und Veronika Jones-Gilch (Bündnis 90/Die Grünen) – sowie Tourismusreferent Wolfgang Küpper sein, so Köglmayrs Vorschlag. Der Hotelier machte zudem noch einmal darauf aufmerksam, dass die Software gelegentlich Probleme mache. „Es wäre gut, wenn das sauber funktioniert“.

An dem Abend kam auch noch das Thema illegale Vermietung auf den Tisch. Jones-Gilch sieht auf diesem Feld „mehr Potential“. Es sei darüber zu diskutieren, „wie viel Geld mit einem Kontrolleur auf diesem Gebiet“ zu erzielen wäre.

Das Ende vom Lied: Es gab ein Stimmenpatt (11:11). Damit gilt der Vorschlag als abgelehnt. Für einen Kontrolleur hatten das ÖDP/Bürgerforum, Beuting, Bündnis 90/Die Grünen (außer Hans Kohl) und Reiner Oppelt (Mehr Bewegen) votiert. Die restlichen Räte waren dagegen. Michael Hosp, Josef Bierling (beide CSU) und Felix Burger (SPD) waren nicht anwesend.

