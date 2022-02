Personalnot: Murnauer Strandbad vorerst nur noch Badestelle

Von: Silke Reinbold-Jandretzki

Wird zur öffentlichen Badestelle: das Murnauer Staffelsee-Strandbad. © Dominik Bartl

Murnau sieht sich gezwungen, beim Strandbad neue Wege einzuschlagen. Nachdem die Pächter nach einer Saison das Handtuch geworfen hatten, soll es zunächst nur eine öffentliche Badestelle geben. Den Kioskbetrieb hat die Gemeinde ausgeschrieben.

Murnau – Der Marktgemeinderat hat die Entscheidung in nichtöffentlicher Sitzung getroffen: Das Murnauer Strandbad am südöstlichen Staffelseeufer wird zunächst nicht mehr als Einrichtung verpachtet und betrieben. Besucher können die rund 5000 Quadratmeter große Liegewiese am Staffelsee als öffentliche Badestelle nutzen – also ohne Eintritt, aber auch ohne Aufsicht und ohne Anlagen im Wasser, die zur Attraktivität beitragen, wie Schwimmfloß oder Sprungturm. „Auflagen haben dazu geführt, dass es eines erhöhten Bedarfs an Badeaufsichten bedürfte“, erläutert Rathaus-Sprecherin Annika Röttinger. „Derzeit besteht jedoch allgemein die Problematik, dass Badeaufsichten kaum zu gewinnen sind.“ Daher entschied sich der Gemeinderat „kurzfristig“ für die Umwandlung in eine Badestelle; diese hatte es bereits im Corona-Sommer 2020 gegeben. Der langjährige Pächter Kurt Höller hatte zuvor aufgehört, Nachfolgerin Sabine Hempel war mit ihrem Mann Christian erst 2021 eingestiegen –und hatte nach einer einzigen Saison wieder das Handtuch geworfen, nach Angaben der Gemeinde aus wirtschaftlichen Gründen. Im vergangenen Jahr hatte man nach Angaben Röttingers rund 8300 Badegäste gezählt, davon etwa 7000 zahlende.

Auch andere Kommunen mit Bad plagt Personalnot

Die Personalnot plagt Murnau nicht exklusiv – darauf verweist Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bügerforum): „Wir sind bei weitem nicht der einzige Badinhaber, der damit Probleme hat.“ Man befindet sich vielmehr in bester Gesellschaft, unter anderem mit Oberammergau, das seinen Wellenberg vorübergehend geschlossen hat, weil Aufsichten fehlen. Andere Kommunen müssen sich bei der Personalakquise zumindest massiv strecken.

Murnauer Strandbad: Gemeinde sucht Pächter für den Kiosk

Beuting macht keinen Hehl daraus, dass man keine realistische Aussicht mehr darauf gesehen hat, einen Interessenten zu finden, der das Strandbad im diesjährigen Sommer in gewohnter Form betreibt. Zudem verfestigte sich der grundsätzliche Eindruck, dass vier Monate Betrieb pro Jahr womöglich nicht ausreichen, um Sinnvolles auf die Beine zu stellen. Als Konsequenz wird das altgewohnte Paket aufgeschnürt und in seine Einzelteile zerlegt. Die Gemeinde verpachtet nicht mehr das Bad mit Betrieb und zugehörigem Kiosk, sondern sucht vielmehr zum 1. Mai einen Pächter (mit Dienstleistungskonzession) für den Kioskbetrieb, der die angrenzende Badestelle mit betreut, sie also zum Beispiel sauber hält und die Verkehrssicherungspflicht übernimmt. Das Ausschreibungsverfahren ist noch im Gange, Bewerbungsschluss Ende Februar. Die Vertragslaufzeit wird mit fünf Jahren angegeben.

Beschränktes Speisen- und Getränkeangebot für Besucher und Badegäste

Wer den Kiosk übernimmt, soll Badegäste und Besucher mit einem beschränkten Speisen- und Getränkeangebot mit regionalem Bezug versorgen. Dazu zählen etwa Leberkäse, Bratwürste, Pommes, belegte Semmeln, Eis, Schokoriegel, Kekse oder Kaffee und Kuchen. Auf die Inhalte der Ausschreibung hat sich der Gemeinderat nach Angaben Röttingers in der nichtöffentlichen Sondersitzung verständigt. Aktuell laufen kleinere Sanierungsarbeiten, der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Kiosk.

Murnauer Tourismus-Referent: Langfristiges Ziel muss „Reaktivierung des Strandbads mit Pächter“ sein

Wolfgang Küpper (ÖDP/Bürgerforum) stellt klar, dass die Entscheidung pro Badestelle „natürlich der Kürze der Zeit geschuldet ist. Man findet so schnell keinen Pächter für den Sommer“. Der Tourismus-Referent des Gemeinderats betont, dass „langfristiges Ziel die Reaktivierung des Strandbads mit einem Pächter“ sein müsse, lässt aber leichte Zweifel an der Realisierbarkeit anklingen: „Ob das jemals gelingen kann, ist die große Frage.“ Küpper sagt, seine Fraktion und er seien mit dem Kompromiss der offenen Badestelle „zufrieden“, der Einheimischen wie Gästen die Möglichkeit biete, vernünftig baden zu können – auch wenn eine Aufsicht fehlt und Eltern noch mehr als bisher ein Auge auf ihre Kinder haben müssen. Man habe versucht, das Beste aus der Situation – der nicht absehbaren, kurzfristigen Aufgabe der Höller-Nachfolgerin – zu machen. Gelingt es nun, zur Badestelle noch einen Kiosk-Pächter zu finden, „wäre das meiste getan“, sagt Küpper.

Neugestaltung der Murnauer Bucht seit einigen Jahren in der Diskussion

Er blickt auch weiter in die Zukunft. „Ideal wäre es, das ganze Areal vernünftig zu überplanen und zu überlegen, wie man es attraktiver gestalten könne.“ Die große, grundsätzliche Umgestaltung der Murnauer Bucht steht seit Jahren auf der politischen Agenda, wird aber wegen drängenderer kostspieliger Projekte aktuell nicht mit Nachdruck angepackt.

