Nach Probst-Vorwürfen: Manlik keilt zurück

Die Replik ließ nicht lange auf sich warten: Michael Manlik, Sprecher der Bürgermeisterpartei ÖDP/Bürgerforum, wirft Welf Probst vor, den Markt Murnau als Arbeitgeber zu beschädigen. Der Freie-Wähler-Chef hatte unter anderem einen in seinen Augen zu hohen Mitarbeiterwechsel angeprangert.

Murnau – Es waren schwere Vorwürfe, die der Fraktionschef der Freien Wähler im Murnauer Gemeinderat, Welf Probst, in seiner Haushaltsrede erhob und auf Nachfrage konkretisierte. Er bemängelt eine seiner Ansicht nach zu hohe Fluktuation in der Rathaus-Verwaltung. Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) forme sich einen „eigenen Kreis“, meinte er, viele fühlten sich in dem Betrieb nicht mehr wohl.

Außerdem geht Probst mit Wirtschaftsförderer Jan-Ulrich Bittlinger hart ins Gericht. Dieser habe, behauptet der Handwerksmeister, einer Mieterin des Innovationsquartiers aus einer nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung berichtet und ihn, Probst, mit einer Aussage in Verbindung gebracht, die so nicht gefallen sei. Probst spricht von einer Verletzung der Verschwiegenheitspflicht eines Verwaltungsangestellten und von geschäftsschädigenden Falschaussagen.

Das sind alles Behauptungen, die Michael Manlik, Sprecher des ÖDP/Bürgerforums, so nicht stehen lassen will. Er wandte sich mit einer Stellungnahme an die Redaktion und greift darin Probst scharf an. „Das ist eine neue Dimension schädigenden Verhaltens. Herr Probst beschädigt damit den Markt Murnau als Arbeitgeber“, beschwert sich Manlik.

Seit Jahren kritisiere Probst Verwaltungspersonal und Personalentscheidungen des Bürgermeisters. Dabei seien diese Angelegenheiten mit wenigen Ausnahmen ausschließlich Sache des Gemeinde-Oberhaupts. „Auch die vorhergehenden Bürgermeister haben sich Einmischungen seitens des Gemeinderates verbeten und das zu Recht“, erklärt Manlik. Vor allem sei dieser Bereich nichtöffentlich, unter anderrem um die Betroffenen zu schützen. „Dass jetzt Gemeinderat Probst Personalangelegenheiten in aller Öffentlichkeit diskutiert und kritisiert, geht überhaupt nicht und ist ein Verstoß gegen die Gemeindeordnung“, resümiert der Fraktionschef des ÖDP/Bürgerforums.

„Infam und durch nichts belegt“ sei Probsts Unterstellung, viele Rathaus-Mitarbeiter fühlten sich nicht mehr wohl. Auch der Vorwurf, etliche gute Angestellte seien in den vergangenen Jahren gegangen, greife nicht. „Ich kann nicht feststellen, dass mehr Personalwechsel ist als bei anderen Bürgermeistern, was auch der Geschäftsführer, Herr Neuner, bestätigt“, argumentiert Manlik. „Zudem finde ich es völlig normal und auch wichtig, dass neue Leute eine Verwaltung bereichern.“ Neuner hatte Zahlen vorgelegt, die seiner Einschätzung nach für ein Unternehmen dieser Größenordnung völlig normal sind. Demnach liegt die Fluktuation durch Kündigungen im Schnitt bei zehn Mitarbeitern pro Jahr.

„Unsäglich“ sei es zudem, schreibt Manlik in dem besagten Statement weiter, dass Probst einen „Privatkrieg“ mit Bittlinger immer wieder in das Kommunalparlament trage. Manliks Appell an den Kollegen ist unmissverständlich: „Wenn Herr Probst meint, Herr Bittlinger hätte sich ihm gegenüber ,geschäftsschädigend’ verhalten, dann soll er das privatrechtlich klären und nicht ständig mit seinen unbewiesenen Behauptungen den Gemeinderat damit belästigen.“