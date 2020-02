James-Loeb-Areal: Ein Bürgerbegehren liegt in der Luft

Der Streit um das geplante Wohnbauprojekt auf dem Murnauer James-Loeb-Areal spitzt sich zu. Die Bürgermeisterpartei ÖDP/Bürgerforum drängt darauf, auf einer Teilfläche Nägel mit Köpfen zu machen. Eine Gruppe um den Anlieger Helmut Nau befürchtet jedoch eine Verschandelung des Ortsbildes – und bereitet ein Bürgerbegehren vor.

Murnau – Murnau braucht bezahlbaren Wohnraum – darin ist sich die Ortspolitik einig. Doch wie und wo dieser entstehen soll, dazu gehen die Meinungen weit auseinander. Zum großen Zankapfel hat sich der geplante genossenschaftliche Wohnungsbau auf dem James-Loeb-Gelände entwickelt. Neben dem alten Gemeinde-Krankenhaus, in dem das Innovationsquartier untergebracht ist, sollen im Rahmen eines Erbpachtmodells günstige Wohnungen entstehen. Im Gespräch sind Kaltmieten zwischen acht und zehn Euro pro Quadratmeter – was für Murnauer Verhältnisse in der Tat attraktiv wäre.

Der Knackpunkt: Solche Preise lassen sich erst ab einem gewissen Bauvolumen realisieren. Ein Entwurf des Bebauungsplans sieht drei Geschosse (plus Dach) vor – eine Größenordnung, die auf Kritik stößt. Eine Gruppe um den Architekten Helmut Nau, der ganz in der Nähe am Schererweg wohnt, protestiert energisch: Sie hält die angedachte Dimension für viel zu massiv und befürchtet, dass ein Präzedenzfall entsteht. Es wurden bereits rund 340 Unterschriften gesammelt.

Das Thema, das die Emotionen hochkochen lässt, beschäftigt nun erneut den Gemeinderat. In der Sitzung am Mittwoch, 19. Februar, dürfte die Debatte über einen Antrag des ÖDP/Bürgerforums spannend werden. Die Fraktion von Bürgermeister Rolf Beuting möchte nämlich in der Sache endlich weiterkommen – und schlägt ein abgespecktes Konzept vor. „Das ist eine Art Kompromiss“, erklärt auf Tagblatt-Nachfrage Sprecher Michael Manlik. Damit komme man den Bedenken einiger Anlieger und auch Volksvertreter entgegen. Demnach soll vorerst nur der nördliche, fast 3000 Quadratmeter umfassende Teil des Grundstücks bebaut werden – „mit mindestens 30 Wohnungen“, wie es in dem Schreiben heißt. Allerdings rückt das ÖDP/Bürgerforum von der umstrittenen, dreigeschossigen Bauweise nicht ab. Denn: „Anders geht es nicht“, betont Manlik. Sonst bestehe die Gefahr, dass sich keine Genossenschaft findet, die an dem Standort investiert. Manlik macht eine einfache Rechnung auf: Mit der Anzahl der Wohnungen steige die Wirtschaftlichkeit – und damit die Möglichkeit, die Mieten niedrig zu halten. Außerdem werde bei einer Bebauung in die Höhe weniger Grund versiegelt – in seinen Augen ein ökologischer Pluspunkt. Eine Gefahr für das Ortsbild besteht nach Ansicht Manliks nicht: „Es gibt genügend Gebäude in der Umgebung des Areals, die eine ähnliche oder sogar höhere Firsthöhe haben“, argumentiert er.

Nau ist alles andere als begeistert: „Ich bin absolut dagegen“, kommentiert er den Vorschlag des ÖDP/Bürgerforums. Drei volle Stockwerke wären an dieser Stelle städtebaulich ein „riesen Fehler“. Er habe ja grundsätzlich nichts gegen das Wohnbau-Vorhaben – aber bitte in einer verträglichen Form. Naus Forderung ist glasklar: zweigeschossige Gebäude (plus Dach) – mehr nicht.

Der Architekt fährt schwere Geschütze auf: Zusammen mit seinen Unterstützern plant er ein Bürgerbegehren. „Das ist ziemlich konkret“, kündigt Nau an. Es werde darum gehen, die Wandhöhe der Wohnblöcke wie beschrieben zu beschränken. Eine Art Arbeitstitel für die Initiative gibt es schon: „Murnau bleibt Murnau.“ Nau lässt kein gutes Haar am Rathauschef: „Beuting nimmt seine Bürger nicht mit. Er will nur den schnellen Erfolg.“