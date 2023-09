Suche nach vermisstem Mann am Froschhauser See - In Ufernähe wurde Gilchinger (78) gefunden

Mit Booten machen sich die Kräfte auf die Suche. © Dominik Bartl

Große Suchaktion am Sonntagnachmittag am Froschhauser See: Ein Mann (78) war als vermisst gemeldet. Sechs Meter vom Ufer entfernt fand man ihn.

Froschhausen - Ein 78-Jähriger aus Gilching ist am Sonntagnachmittag beim Baden am Froschhauser See verschwunden. Daraufhin wurde eine Vermisstensuchaktion gestartet. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Zudem waren Feuerwehren, Rettungsdienst und Wasserwachten zur Stelle. Sechs Meter vom Ufer entfernt wurde der Mann gefunden. Unter laufender Reanimation brachte man ihn zum Rettungswagen und dann in die Unfallklinik. Ob der Gilchinger überlebt hat, stand gestern bei Redaktionsschluss noch nicht fest.