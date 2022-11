Vispiron verschiebt Boarding- und Wohnhaus-Projekt im Lindenthal

Von: Silke Reinbold-Jandretzki

Lage im Mischgebiet: Auf dem Gelände des früheren Supermarkts (vorne Mitte) herrscht weiter Stillstand. © Bartl

Die Firma Vispiron wird ihr geplantes Wohn- und Boardinghaus-Projekt im Lindenthal auf unbestimmte Zeit verschieben. Nach jahrelangen Diskussionen in politischen Gremien liegt eine Baugenehmigung vor. Doch Vispiron lotete, weil sich die Finanzierung derzeit kompliziert gestaltet, eine teilweise neue Nutzung aus – und traf auf Politiker, die mit ihrer Geduld am Ende sind.

Murnau – Florian Schönberger hatte mit dem Ergebnis „gerechnet“ – es fiel so aus, wie es der Geschäfsführer des Münchner Unternehmens Vispiron nach einem Vorgespräch mit der Rathaus-Verwaltung erwartet hatte. „Da hat man mir deutlich gesagt, dass man das nicht will.“

Lindenthal: Gemeinde lehnt Nutzungsänderung ab

Schönberger wagte dennoch den Vorstoß, weil er auf „Hilfe“ und auf „politische Einsicht“ gehofft hatte – und diesen Schritt in der aktuellen Lage als seine einzig verbliebene Möglichkeit betrachtete. Vispiron, dem nach jahrelangen (Um-)Planungen, politischen Debatten und Entscheidungsprozessen seit einigen Monaten die Genehmigung vorliegt, im Westen des Geländes des früheren Tengelmann-Markts an der Lindenthalstraße 10 ein Boardinghaus (11 Einheiten), im Osten ein Gebäude mit 23 privatwirtschaftlich genutzten Wohnungen sowie eine Tiefgarage und eine Schnellladestation zu errichten, wurde mit einer Voranfrage erneut in Murnau vorstellig. Ihm ging es darum, auszuloten, ob die Gemeinde eine Nutzungsänderung mitgehen würde. Zwei Varianten brachte er ins Spiel: Einmal sollte das Boarding- ebenfalls zum reinen Wohnhaus werden, einmal sollten in diesem beide Formen zum Tragen kommen. „Das Problem ist, dass wir auf gewerblichen Wohnraum derzeit keine Finanzierung bekommen“, sagt Schönberger im Tagblatt-Gespräch. Er verweist darauf, dass sich die Rahmenbedingungen für das Projekt während der langen Genehmigungsphase massiv verändert haben: Zinsen stiegen, Baukosten explodierten, bestimmte Förderprogramme liefen aus.

Kommunalpolitikern reißt der Geduldsfaden

Im Murnauer Bauausschuss traf das Vorhaben allerdings auf Kommunalpolitiker, denen der Geduldsfaden riss. Von „Salamitaktik“ war fraktionsübergreifend mehrfach die Rede. Am Ende erteilte eine große Ausschuss-Mehrheit der Voranfrage eine Absage; lediglich Veronika Jones-Gilch und Hans Kohl von Bündnis 90/Die Grünen stimmten, den potenziell neu entstehenden Wohnraum im Blick, dafür.

Gewerbliches oder privates Wohnen im Mischgebiet: „Definitiv ein Unterschied“

Der Flächennutzungsplan weist das Grundstück als Mischgebiet aus, mit gewerblicher Nutzung im Umfeld, die auf das Grundstück wirke, wie es hieß. Marktbaumeister Klaus Tworek lenkte den Blick auf einen nahen Kfz-Betrieb, der laut sei. Ob man hier gewerbliches oder privates Wohnen realisiere, mache „definitiv einen Unterschied“. Das gewerblich orientierte Boardinghaus – ein solches bietet Zimmer oder Appartements mit hotelähnlichen Leistungen, aber für längere Aufenthalte, sei der „Kompromiss“ gewesen. Ursprünglich hatte man in diesem Bereich Gewerbeeinheiten vorgesehen gehabt.

„Weit weg von bezahlbarem Wohnraum“

Die Lärm-Emissions-Thematik sei „des Pudels Kern“, unterstrich Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum). Wohnraum sei ein „großes Thema“ – man sollte diesen in seinen Augen aber nicht in einer Weise schaffen, die Arbeitsplätze gefährdet. „In diesem Fall haben wir die rote Linie dessen erreicht, was wir machen können.“ Phillipp Zoepf empfahl den Kollegen, den Internet-Auftritt zu dem Projekt anzusehen. „Da sind wir weit weg von bezahlbarem Wohnraum“, konstatierte der Fraktions-Chef von Mehr Bewegen. Welf Probst (Freie Wähler) sprach von „High End“. CSU-Vertreter Rudolf Utzschneider erklärte, er habe nicht mehr mit der Voranfrage gerechnet und wisse nicht, wie oft man über das Vorhaben diskutiert habe. „Irgendwann muss Schluss sein.“ Wenn nun nicht gebaut werde, „dann ist das halt so“.

Vispiron verschiebt sein Projekt, bis sich die Rahmenbedingungen ändern

Schönberger kündigt für den Moment genau das an: Das Projekt werde – wie aktuell viele andere auch – nach der Ablehnung der Bauvoranfrage, die ihm im Falle der Zustimmung mehr Möglichkeiten eingeräumt hätte, verschoben. „Im Status quo können wir es nicht umsetzen.“ Er brauche entweder eine neue Nutzung oder „bessere Zeiten“. Die Politik lasse sich nicht auf die echte Situation ein. Wie weit Schönberger das Vorhaben mit Gesamtkosten im zweistelligen Millionenbereich in die Zukunft verschiebt, hängt nach seinen Worten von der Entwicklung der Preise und der Förderungen ab. Der Zustand bleibe nun erst einmal, wie er ist, sagt Schönberger. Die Baugenehmigung behält für fünf Jahre ihre Gültigkeit.

Das Gelände an der Lindenthalstraße 10, das Vispiron gehört, entwickelt sich derweil nicht gerade zum Schmuckstück. 2013 war Tengelmann ausgezogen, seitdem befindet es sich optisch eher auf Talfahrt. Zum Niedergang passt sinnbildlich die Sachbeschädigung von vor einigen Tagen. Mehrere Kinder, meldete die Murnauer Polizei, sollen eine Fensterscheibe eingeworfen haben.