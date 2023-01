Beschädigte Tartanbahn in Murnau: Männergruppe in Verdacht

Von: Roland Lory

Teilen

Beschädigt durch abgebrannte Feuerwerkskörper: die Tartanbahn an der Murnauer Mittelschule. © Mayr

Eine Männergruppe soll an Silvester die Tartanbahn an der Murnauer Mittelschule beschädigt haben. Die Polizei hat die Namen von sechs Beschuldigten.

Murnau – Ausschreitungen und Krawalle sowie Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte wie in Berlin und anderen Orten gab es an Silvester in Murnau zwar nicht. Doch die örtliche Polizeiinspektion registrierte einen besonderen Fall von Sachbeschädigung.

Tartanbahn an der Murnauer Mittelschule beschädigt: 20.000 Euro Schaden

Durch die Hitze, die beim Abbrennen von Feuerwerksbatterien entstand, wurde die Tartanbahn an der Christoph-Probst-Mittelschule in der Neujahrsnacht an vielen Stellen in Mitleidenschaft gezogen. Den Schaden schätzte man auf circa 20 000 Euro. Nun hat die Polizei einige der mutmaßlichen Täter ermittelt. Dies teilte Dienstgruppenleiter Felix Ditschek am Donnerstag auf Tagblatt-Nachfrage mit.

Unser GAP-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Straßendieb stiehlt Hunderte Tonnen Granit

Tartanbahn an der Murnauer Mittelschule beschädigt: Männergruppe im Verdacht

Die Gruppe umfasst zehn Männer zwischen 20 und 30 Jahren, die aus Murnau und Umgebung kommen. Sie kennen sich laut Ditschek alle persönlich. Bisher wurde ein Mann vernommen, weitere werden folgen. Den „entscheidenden Hinweis“ erbrachte ein Video, das einer der Täter auf dem Messaging-Dienst Snapchat veröffentlichte. Namentlich Beschuldigte hat Polizeihauptkommissar Ditschek bis dato sechs.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen finden Sie auf Merkur.de/Garmisch-Partenkirchen.