Radrennen am 14. August: Tausende werden Murnauer Ortszentrum säumen - Großes Rahmenprogramm

Von: Roland Lory

Teilen

Gruppenfoto nach der Pressekonferenz: Vor dem Rathauseingang postieren sich unter anderem Bürgermeister Rolf Beuting (M., im weißen Hemd), Vizelandrat Dr. Michael Rapp (links daneben) und Marion Schöne (Geschäftsführerin Olympiapark München GmbH, rechts neben Beuting). © Lory

Murnau rückt am 14. August überregional in den Fokus. Denn in der Marktgemeinde fällt der Startschuss für das Straßenradrennen der Herren im Rahmen der European Championships. Neben dem Sport wird ein umfangreiches Rahmenprogramm angeboten.

Murnau – Wer am Montag gegen 11 Uhr das Rathaus betrat und die Treppe emporstieg, konnte vor dem Sitzungssaal eine Überraschung erleben. Denn da stand auf einmal ein überdimensionales Stoffeichhörnchen und grüßte freundlich. Es hört auf den Namen Gfreidi und ist das Maskottchen der European Championships 2022. Gleich daneben machte Murni seine Aufwartung. Ein großer grüner Stoffdrache, der eigens für die European Championships angefertigt wurde und für Freude und Heiterkeit sorgen soll.

Das Großereignis rückt näher. Murnau ist Teil davon, denn in der Marktgemeinde startet am Sonntag, 14. August, das Herrenstraßenrennen der Radler. Da bei der Tour de France am Montag Ruhetag war, nutzten die Verantwortlichen die Gelegenheit für einen „ersten Aufschlag“, wie es Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) bei der Pressekonferenz formulierte. Vor Ort waren Vertreter des Orga-Teams, des Veranstalters und diverser Medien.

Neun Europameisterschaften gleichzeitig

Die European Championships sind keine neue Veranstaltung, wie Marion Schöne, Geschäftsführerin der Olympiapark München GmbH, erklärte. Vielmehr ist es so, dass München gleichzeitig Schauplatz von neun Europameisterschaften ist. Es handelt sich um das größte Sportevent seit Olympia 1972.

Das Umland wird eingebunden, und so kommt es, dass in Murnau das Straßenradrennen seinen Anfang nimmt. Um 10.15 Uhr geht es auf Höhe des Café Krönner los. Beuting gibt den Startschuss. Rund 180 Fahrer werden sich messen. Sie drehen zwei Runden durch die Marktgemeinde. Dieses ruhige Einfahren vor dem eigentlichen Rennen nennt man im Fachjargon Neutralisation. Richtig ernst wird es dann in der Nähe von Schwaiganger. Die nächsten Stationen sind Großweil, Schlehdorf, Kochel, bevor die Profis dann den Kesselberg hochstrampeln dürfen. Das sei nicht Alpe d’Huez, bemerkte Beuting in Anspielung auf einen der berühmtesten Anstiege der Tour de France, „aber es geht kurz rauf“. Die Strecke ist rund 210 Kilometer lang. Das Ziel ist am Odeonsplatz in München. Marcus Burghardt, bis vor kurzem Radprofi, glaubt: „Die Strecke wird eine Atmosphäre schaffen, die ähnlich der auf der Tour de France ist.“

Der Sport wird im Zentrum stehen, doch es wird in Murnau ein umfangreiches Rahmenprogramm geben. „Wir haben eine kleine Freizeitmesse organisiert“, informierte Tourismus-Chefin Alexandra Thoni. Im Kulturpark werden sich unter anderem verschiedene Tourismusorganisationen präsentieren, aber auch der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (AFDC), die 17er Oberlandenergie GmbH und das Autohaus Ortner (mehr zum Rahmenprogramm am Textende). Wer die Radler anfeuern will, kann bei der Tourist-Information Klatschpappen erwerben. Auch Papierfähnchen wird es geben.

Die Menschen aufs Rad bringen

Bei dem ganzen Drumherum will man die Vorzüge des Radfahrens in den Mittelpunkt stellen. „Die Menschen aufs Rad zu bringen, ist unser Ziel“, betonte Beuting. Murnau erlebe seit ein paar Jahren einen wahren Boom des Fahrradtourismus. „Durch Corona hat das nochmals zugenommen.“

Eins ist auch klar. Viele Bürger werden am 13. und 14. August mit anpacken. „Solch ein Event braucht Menschen, die helfen und zutragen“, sagte Vizelandrat Dr. Michael Rapp (CSU).

Die Kosten für den Markt Murnau halten sich übrigens in Grenzen, folgt man Tourismuschefin Thoni. Beim Rahmenprogramm sei man „knapp im fünfstelligen Bereich“. Was den sportlichen Teil anbelangt, sei die Summe „auch fünfstellig“, aber nicht sehr hoch. Vierstellig wird wohl die Besucherzahl im Zentrum: Thoni rechnet mit 3000 Interessierten.

Rahmenprogramm

Samstag, 13. August: 11 Uhr Benefizrennen „Radln mit Hand und Fuß“ durch den Kulturpark; 14 Uhr Ortsführung per Rad mit Bürgermeister Rolf Beuting; 19.30 Uhr Konzert mit Kaled; 20.30 Uhr Party mit DJ Firebird; Sonntag, 14. August: 10.15 Uhr Public Viewing im Kulturpark; 11.30 Uhr organisierte Rundfahrt mit Radrennprofis; eine Anmeldung ist bis 7. August per E-Mail an veranstaltungen@ortner-gruppe.de möglich; 12 Uhr Start des 11. Murnauer Cross Country Cups der Radsportgemeinschaft Werdenfels am ehemaligen BMX-Gelände in Hechendorf.

Auch interessant: Ein Glücksfall und seine Kosten