Taxibranche in Bedrängnis: Murnauer Unternehmen mit diversen Problemen konfrontiert

Von: Roland Lory

Teilen

Verfügt aktuell über neun Fahrzeuge: das Murnauer Taxiunternehmen Schmidt. Sebastian Schmidt, einer der beiden Betriebsleiter, steht vor dem James-Loeb-Haus. © Dominik Bartl

Das Taxi-Geschäft ist schwierig geworden. Davon können die in dieser Branche tätigen Murnauer Unternehmen ein Lied siegen. Die wenigen verbliebenen Firmen haben mit verschiedenen Problemen zu kämpfen.

Murnau – Die Corona-Pandemie hat in vielen Sektoren für erhebliche Verwerfungen gesorgt – sei es Gastronomie, Luftfahrtbranche oder Tourismus. Auch das Taxi-Geschäft ist massiv betroffen. In Murnau haben in den vergangenen Jahren mehrere Unternehmen aufgehört. 2017 waren es noch sieben, heute sind es im wesentlichen lediglich zwei. Das liegt aber nicht nur an Corona, ein Unternehmer soll zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen aufgehört haben.

Was die Situation für die Taxler offenbar erschwert hat, sind die Patiententransporte. Die Unfallklinik schloss 2019 einen Vertrag mit dem Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes. Das BRK unterhält einen Fahrdienst. Taxi-Unternehmer Roland Meier beklagt, dass ihm das Geschäft mit Patiententransporten vollkommen weggebrochen sei und ihm damit pro Monat eine vierstellige Summe fehle. „Die schnappen sich alle lange Fahrten“, beklagt der 60-Jährige. Wenn er früher einen Patienten zum Beispiel nach Nürnberg brachte, habe das mehrere hundert Euro Umsatz ergeben. BRK-Kreisgeschäftsführer Klemens Reindl zeigt sich etwas erstaunt. „Bislang ist bei mir noch keine einzige Beschwerde eingegangen, auch von keinem Taxi-Unternehmen.“ Meier dürfe ihn gern anrufen, „wenn es ein Problem gibt“. Reindl zufolge gibt der Fahrdienst auch Fahrten an Taxi-Unternehmen weiter. „Wir versuchen, das fair zu verteilen.“ Doch Stefan Schmidt von Taxi Schmidt sagt: „Das BRK gibt den Taxi-Unternehmen nicht mehr die Fahrten wie früher.“ Die langen Touren seien weniger geworden.

UKM: Keinen Einfluss auf Verteilung der Fahrten

Die Unfallklinik hatte früher Fahrdienste mit eigenem Klinikpersonal und eigenen Fahrzeugen angeboten, um Patienten, die weiter weg leben, die An- und Abreise zu erleichtern. „Mit dem altersbedingten Ausscheiden der drei Fahrer aus unserer Klinik hatten wir übergangsweise die durchaus aufwändige Fahrdienstkoordination mit den lokalen Taxiunternehmen selbst übernommen“, sagt Lisa Schwede, Leiterin Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation in der Unfallklinik. Mit wachsendem Patientenaufkommen sei dies jedoch personell nicht mehr abbildbar gewesen. Auf die Verteilung der Fahrten durch das BRK habe die Unfallklinik keinen Einfluss. „In Einzelfällen greifen wir auch weiterhin auf die Unterstützung der lokalen Taxiunternehmen zurück, und sind dankbar für die gute Zusammenarbeit.“

Am Steuer: Roland Meier vom örtlichen Taxiunternehmen Meier. © Bartl

Die Patientenfahrten und die Einschnitte durch Corona sind das eine, die Einführung des Ortsbusses Omobi das andere. „Das hat uns zusätzlich das Leben erschwert“, sagt Stefan Schmidt. Der Omobi sei „nichts anderes als ein Taxi-Unternehmen“, werde aber subventioniert. Der Ortsbus habe den kleinen Unternehmen das Tagesgeschäft weggenommen. Und das System „kostet den Steuerzahler immenses Geld“. Einen Teil davon hätte die Gemeinde den Taxi-firmen zukommen lassen können, findet Schmidt. Auch Kollege Meier ist wenig erfreut über die Konkurrenz durch den Ortsbus. „Das ist eigentlich unlauterer Wettbewerb.“

Dieselpreis explodiert

Darüber hinaus haben die Taxi-Unternehmen auch derzeit noch mit der massiven Verteuerung des Dieselpreises zu kämpfen. „2,40 Euro, das ist einfach nicht mehr tragbar“, unterstreicht Meier. So sieht es auch Schmidt: „Das ist tödlich zurzeit. Da bleibt nichts mehr übrig.“ Vor der Erhöhung an den Zapfsäulen hatte er im Monat 3000 Spritkosten, künftig werden es seiner Schätzung nach 5000 Euro sein, wenn sich nichts ändert. Er verfügt derzeit ausschließlich über dieselbetriebene Fahrzeuge.

Lesen Sie auch Murnauer Ortsbus „Omobi“: Gemeinderat vertagt Beschluss über Fortführung des Betriebs Vielen Murnauer Marktgemeinderäten fehlten Zahlen, Daten und Informationen. Daher wurde ein Grundsatzbeschluss zum Ortsbus „Omobi“ vertagt. Unterdessen wird untersucht, ob das System in den kommenden Jahren auf das Blaue Land ausgeweitet werden könnte. Murnauer Ortsbus „Omobi“: Gemeinderat vertagt Beschluss über Fortführung des Betriebs Ferienhöfe in Niedersachsen gut gebucht Urlaub auf dem Land ist weiter gefragt. Niedersächsische Ferienhöfe freuen sich über viele Buchungen, stehen aber auch vor Herausforderungen. Ferienhöfe in Niedersachsen gut gebucht

Da die E-Mobilität zunehmend Einzug hält, wünschen sich Meier und Schmidt Schnellladestationen am Bahnhof. Dies haben sie bei einem Gespräch mit Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) angeregt. Eine Antwort steht noch aus. Allerdings teilt Rathaussprecherin Annika Röttinger mit: „Am Bahnhof wird eine öffentliche Ladesäule geschaffen. Diese kann von allen Fahrzeugen benutzt werden, auch von Taxen.“ Aus Meiers Sicht keine gute Lösung. „Wir brauchen am Taxistand mehrere Schnellladestationen, und zwar exklusiv für Taxis.“ Er würde es für richtig halten, „wenn der Markt Murnau diese Stromkosten dauerhaft übernimmt“.

Auch interessant: Omobi-Ortsbus fährt weiteres Jahr