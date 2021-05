Massive Einbußen im Tourismus: 30 Prozent weniger Übernachtungen in Murnau

Bilanz für 2020

Die Corona-Pandemie hat den Murnauer Tourismus empfindlich getroffen. Die Zahl der Übernachtungen sank 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent. Das bedeutet schmerzhafte Einschnitte für viele Betriebe. Das Murnauer Ergebnis lag noch unter dem Durchschnitt des Landkreises.

Murnau – Ein Einbruch hat sich fraglos angedeutet: Weltweit litt der Tourismussektor 2020 massiv unter den Folgen der Corona-Pandemie. Murnau kam nicht ungeschoren davon, im Gegenteil – die Branchenzahlen liefern keinen Grund zur Freude. Etwa 37 Prozent weniger Gäste als im Vorjahr kamen 2020 in die Marktgemeinde, nämlich rund 33 000 statt 53 000. Bei der Zahl der Übernachtungen ging die Marke um 30 Prozent nach unten: von 197 000 auf 138 000. Damit stand Murnau schlechter da als der Durchschnitt des Landkreises Garmisch-Partenkirchen, der bei den Übernachtungen ein Minus von 20,5 Prozent bilanzierte und bei den Gästeankünften Einbußen von 31,7 Prozent.

Auch Tagungstourismus bricht ein

„Das ist sehr bedauerlich“, wird Alexandra Thoni, Leiterin der Tourist Information Murnau, in einer Pressemitteilung der Rathaus-Verwaltung zitiert. Gleichzeitig ließen sich die Zahlen aber durch den überdurchschnittlichen Rückgang bei den Übernachtungen aus Infektionsschutzgründen erklären. „Ebenso ist der Bereich der Geschäftsreisen, respektive der Tagungen, eingebrochen, der nicht komplett durch Urlaubsgäste aufgefangen werden konnte“, sagt Thoni.

Andere kommen glimpflicher davon

Die anderen größeren Gemeinden im Landkreis kamen im Vergleich (etwas) glimpflicher davon. So büßte Garmisch-Partenkirchen im vergangenen Jahr knapp 21 Prozent seiner Übernachtungen ein, Mittenwald 14,5 Prozent und Oberammergau gut 24 Prozent.

Mehr Schweizer in Murnau

Ein Blick ins Detail, was Murnau betrifft: Der Anteil der ausländischen Gäste sank angesichts der Rahmenbedingungen eher moderat um rund 2 Punkte auf 8,3 Prozent. Dabei haben Urlauber aus der Schweiz jene aus Österreich zahlenmäßig zum ersten Mal überholt. Im Inlandstourismus führten wie in den vorangegangenen Jahren die Bayern die Rangfolge klar an, gefolgt von Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hessen.

Ferienwohnungen gefragt

Auffallend war, dass Ferienwohnungen hoch im Kurs standen: „Über das ganze Jahr 2020 hinweg haben wir bei den Anfragen der Gäste die Steigerung der Nachfrage nach dieser Urlaubsform gespürt“, erklärt Thoni. Der Anteil in diesem Segment stieg von 15,3 auf 18,5 Prozent. Auch die durchschnittliche Reisedauer entwickelte sich nach oben – von 3,8 auf 4,2 Tage. Die Erklärung: Pandemiebedingt verbrachten Gäste sehr häufig ihren Jahresurlaub in der Region – und blieben deshalb länger.

Betriebe unterschiedlich stark betroffen

Zahlen lügen nicht, bilden aber auch nicht die – heterogene – Situation von einzelnen Betrieben in der Übernachtungsbranche ab. „Ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn man aus Zahlen Schlüsse zieht, und ich bin vorsichtig, was das Generelle betrifft“, sagt Christian Bär, Direktor des Murnauer Luxushotels Alpenhof und Kreisvorsitzender des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes. Der Alpenhof etwa musste 2020 „über 50 Prozent Einbußen“ bei der Zahl der Übernachtungen verkraften, der Geschäftstourismus sei zu 90 Prozent weggebrochen – Meetings gibt es seit Februar 2020 fast nicht mehr. Die (Teil-)Lockdowns fielen 2020 indes nicht in die Murnauer Hauptsaison. „Hier sind wir noch mal glimpflich davongekommen“, betont Bär, der davon ausgeht, dass dieses Jahr „wesentlich schlimmer“ wird als das vergangene. Die ersten fünf Monate sind praktisch verloren. Darf die Branche dauerhaft öffnen, komme man mit einem blauen Auge davon, meint Bär. „Wenn wir wieder schließen müssen, wird es ganz bitter.“ Dennoch gilt: Verschiedene Betriebe trifft die Pandemie unterschiedlich stark. Eine Rolle spielt auch die Frage, ob ein Unternehmen von den finanziellen Hilfen der Bundesregierung profitiert. „Die sind eigentlich schon so, dass man überleben kann“, sagt Bär.

Arbeit an Besucherlenkung

In der Tourist-Information läuft der Betrieb trotz der aktuellen Schließung weiter. Im Hintergrund wird an Themen wie der Besucherlenkung gearbeitet. Wenn die Regeln das Reisen wieder erlauben, erwartet man einen zu 2020 vergleichbaren Besucherstrom; damals wurde die Region von Tagesausflüglern geradezu überschwemmt. Dabei, heißt es aus dem Rathaus, gehe es hauptsächlich darum, Daten, etwa der jeweils aktuellen Parkplatz-Situation, zu erfassen und diese Informationen dann nahezu in Echtzeit über diverse Medien an Gäste auszuspielen. Das bedürfe vieler technischer Details im Rahmen der Digitalisierung, die entsprechend weiter betrieben werde. „Der Markt Murnau ist dahingehend dank der vielen Aktivitäten der Tourist Information auf einem sehr guten Weg und kann diese Vorteile jetzt auch entsprechend nutzen“, sagt Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum).

Vorfreude in der Tourist Info

Aktuell rüstet sich das Team auch für die Rückkehr der Gäste. „Wir freuen uns darauf, wenn es wieder losgeht“, sagt Thonis Stellvertreterin Sophia Schramek – „obwohl wir uns sicher erst wieder an den Counterdienst gewöhnen müssen.“

