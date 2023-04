„Über Grenzen gehen“: im Theater, in Lesungen und Konzerten

Veranstalter und Organisatoren der Murnauer Kulturtage: (vorne, v. l.) Christa Mayr-Brandl (Tusculum und offenes Atelier), Bernadette Reinholz (Staffelseechor), Uta Schnuppe-Strack (Tusculum/Malwerk Oberhausen), Elisabeth Kaiser (Ateliertage/Tusculum), Gerd Leppich (Tusculum/Malwerk Oberhausen) und Gabi Rudnicki (Ödön-von Horvàth-Gesellschaft); (hinten, v.l.) Klaus Tworek (Freies Theater Murnau), Heinfried Barton (Volkshochschule Murnau), Annette Köhler (Al Minassa), Stephan Gampe (Historischer Verein) und Organisator Heribert Riesenhuber. © Heino Herpen

Die Murnauer Kulturwoche steht heuer unter dem Motto „Über Grenzen gehen“ und bietet ein vielseitiges Programm von Theateraufführungen über Lesungen, Konzerten bis hin zu Ausstellungen. Auftakt ist am Freitag, 28. April, im Kultur- und Tagungszentrum.

Murnau – Ein vielseitiges Programm haben Organisator Heribert Riesenhuber und seine Mitstreiter für die Murnauer Kulturwoche zusammengestellt, die heuer von Freitag, 28. April, bis Sonntag, 7. Mai, vom Kulturbeirat und der Marktgemeinde in Zusammenarbeit mit der Tourist Info ausgerichtet wird. Lief diese Veranstaltung 2022 unter dem Motto „Sprache“, lautet das vieldeutige Thema heuer „Über Grenzen gehen“. Den Auftakt macht die von den Murnauer Vereinen gestaltete Eröffnungsfeier im Kultur- und Tagungszentrum (KTM), die am Freitag, 28. April, um 19 Uhr stattfindet. Für den musikalischen Rahmen sorgen unter anderem Simon Gorke (Gitarre) und Marcus Ottschofski (Kora), die während der Ateliertage wiederholt zu hören sein werden. Der Eintritt ist kostenlos. Eröffnet werden dabei auch die Ausstellungen des Kunstvereins Murnau, der Künstlervereinigung Tusculum und des Malzirkels 96, die täglich von 15 bis 20 Uhr geöffnet sind.schen Komödie „Der Selbstmörder“ von Nikolai Erdmann in einer Bearbeitung des aus dem Irak stammenden Regisseurs Samir Yacoob beginnt am Samstag, 29. April, um 19.30 Uhr im KTM der Reigen der Veranstaltungen. „Dieses Stück ist bitterböse“, verrät Annette Köhler vom Verein „Al Minassa“, der bereits in den vergangenen Jahren durch Inszenierungen wie „Biedermann und die Brandstifter“, „König Lear“ und „Maria weint“ für Furore gesorgt hat.

Lockerer geht es mit Sicherheit am Sonntag, 30. April, bei der Lesung „Bella Italia“ vom Freien Theater Murnau mit der Münchner Schauspielerin Nina Alpers, Peter Keller und Klaus Tworek zu. „Das wird eine Reise ins Land der mitreißenden Schlager und amüsanten Geschichten“, kündigte Tworek an. Beginn ist um 11 Uhr im Vortragssaal des Schloßmuseums.

Viele bekannte Gesichter werden die Zuschauer beim Konzert mit dem Staffelseechor und dem Chor „Cantamus“ am Dienstag, 2. Mai, um 19.30 Uhr im KTM entdecken. „Beide Chöre werden im Wechsel auftreten und haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt“, sagt Bernadette Reinholz, zweite Vorsitzende des Staffelseechores dazu. „Wir werden dabei über musikalische Grenzen gehen, denn es gibt viele Variationen bei der Musik und im Lied.“

Die Bierproduktion in Murnau steht im Mittelpunkt des Vortragsabends des Historischen Vereins von Dr. Stephan Gampe und Klaus Neubert am Mittwoch, 3. Mai, der unter dem Thema „500 Jahre Brauhandwerk in Murnau und die Grenzen der Regionalität und Nachhaltigkeit steht. Beginn ist um 19.30 Uhr im KTM. „Wir zeigen auch die Persönlichkeiten, die dahinter standen und was sie bewirkt haben“, sagt Gampe. „Die Brauer haben den Markt ganz entscheidend beeinflusst und waren die wichtigsten Geld- und Kreditgeber im Lande. Sie hatten politisch große Macht.“

Führungen für Erwachsene gibt es am Donnerstag, 4. Mai, sowie am Sonntag, dem 7. Mai im Schloßmuseum unter dem Thema „Von Grenzgänger:innen, Grenzerfahrungen und Grenzverschiebungen“, Beginn ist jeweils ab 14 Uhr an der Kasse. Am Donnerstagabend um 20 Uhr wird der Kölner Jazzpianist, Komponist und Arrangeur auf Einladung des Murnauer Kulturvereins im KTM ein Konzert geben. „Er gehört zu den Genre-Überwindern, für die Klassik und Jazz keine Gegensätze sind, sondern sich perfekt ergänzende Pole“, erklärt Riesenhuber.

Hochkarätig besetzt ist das Murnauer Autorengespräch „Über Grenzen gehen“ am Freitag, 5. Mai, um 19.30 Uhr im Veranstaltungssaal des Schloßmuseums mit Erzählerin Ulrike Draesner und dem Schriftsteller und Journalisten Eckhart Nickel, moderiert von dem aus der Kulturredaktion des Bayerischen Rundfunks bekannten Knud Cordsen (siehe Bericht unten).

Keine Frage, dass auch die Ödön-von-Horváth-Gesellschaft mit von der Partie sein wird: Sie bietet am Samstag, 6. Mai, im KTM um 19.30 Uhr einen Vortrag unter dem Titel „Wenn die Grenzen fallen, sind wir füreinander unerreichbar“ der deutschen Autorin Professor Dr. Marianne Gronemeyer an. „Unsere Veranstaltung ist ein gewisser Kontrapunkt zu den anderen“, betonte Gabi Rudnicki, erste Vorsitzende der Ödön-von-Horváth-Gesellschaft. Zusammen mit Regisseur Georg Büttel werde sie mit Texten „das Thema eingrenzen“, wie sie sich ausdrückte. Die Moderation übernimmt Matthias Kratz. Der Eintritt ist anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Gesellschaft frei.

Zum Ausklang der Kulturtage wird am Sonntag, 7. Mai, um 19.30 Uhr nochmals die satirische Komödie „Der Selbstmörder“ gezeigt. Überdies präsentieren Kunstschaffende, Vereine und Institutionen bei den „Murnauer Ateliertagen 2023“ jeweils am 6. und 7. Mai von 12 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt ihre Ausstellungs- und Arbeitsräume für Besucher.

Angesichts dieser Fülle merkte Organisator Riesenhuber schmunzelnd an: „Ein bisschen ist das Ganze ein Marathon. Aber die Murnauer sind ja alle sehr sportlich.“

Heino Herpen