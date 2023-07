Bürgerentscheid in Murnau: Überwältigende Mehrheit für Rufbus - Hohe Wahlbeteiligung

Urnengang in der Marktgemeinde

Das war in dieser Höhe nicht zu erwarten: Rund 84 Prozent der Stimmberechtigten haben sich am Sonntag beim Bürgerentscheid dafür ausgesprochen, dass der Rufbus weiter durch Murnau kurvt. Darüber hinaus votierten circa 81 Prozent für den Blaues-Land-Bus. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 39 Prozent und war damit hoch.

Murnau – Eigentlich war damit gerechnet worden, dass gegen 19 Uhr die Ergebnisse vorliegen. Doch es sollte doch etwas länger dauern. Freilich sickerte bereits am frühen Abend durch, dass etwa 80 Prozent für die Fortführung des Rufbusses gestimmt haben sollen. Gegen 20 Uhr gab das Murnauer Rathaus dann die vorläufigen Ergebnisse der beiden Bürgerentscheide auf ihrer Homepage bekannt. Rund 84 Prozent der Stimmberechtigten votierten dafür, dass der Rufbus weiter seine Runden dreht. Ungefähr 81 Prozent waren dafür, dass künftig der Blaues-Land-Bus in der Staffelsee-Gegend unterwegs ist. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 39 Prozent. Eine hohe Quote. „30 Prozent sind schon viel“, sagte Ingrid Geiersberger, Vorsitzende der Ortsgruppe des Bund Naturschutz, der das Aktionsbündnis „Rettet den Rufbus!“ unterstützte.

Die Rufbus-Freunde trafen sich abends auf dem Kulturknall-Festival an der Emanuel-von-Seidl-Grundschule. Selbstverständlich knallten dort die Sektkorken, als das vorläufige Ergebnis feststand. „Wir sind überglücklich, dass es geklappt hat für die Bürger von Murnau “, sagte Angelika Pütz-Ollendorff, Zweite Vorsitzende des Murnauer Seniorenbeirats. „Der ganze Aufwand hat sich gelohnt.“ Das massive Rühren der Werbetrommel hat Früchte getragen.

Paschen: „Finde keine Worte“

Überaus zufrieden war natürlich auch Rainer Paschen, Vorsitzender des Seniorenbeirats. 84 Prozent – „das spricht für sich. Da muss man gar nichts hinzufügen. Das ist überwältigend. Ich finde dafür keine Worte.“ Mit einem Ergebnis in dieser Größenordnung habe er nicht annähernd gerechnet. Auch die 81 Prozent für den Blaues-Land-Bus seien „gigantisch“. Paschen zeigte sich überzeugt: „Wir gehen mit dieser Geschichte in die Annalen der Gemeinde ein.“ Der Grund: Es handelt sich um den ersten Bürgerentscheid in Murnau, der durchging.

Einer, der das Ergebnis als Erfolg für sich verbuchen kann, ist auch Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum). Er sagt, er habe mit einem Ergebnis in dieser Größenordnung gerechnet. Seit zwei Jahren habe er wahrgenommen, „dass die Zustimmung für den Rufbus groß ist“, dass ihn „die Bürger schätzen und fortführen wollen“. Für ihn ist der Ausgang „ein klares Ergebnis, das man nicht aus dem Raum schaffen kann“. Er hoffe, „dass das vom Gemeinderat so akzeptiert wird“. Beuting stuft das Ergebnis darüber hinaus als „klares Signal auch für den Landkreis“ ein. „Die Menschen im Blauen Land wünschen sich den Blaues-Land-Bus.“ Geplant ist ein nahtloser Übergang vom bisherigen Murnauer Rufbus-System zu einem, das die Marktgemeinde und die Kommunen im Blauen Land versorgt.

Im Boot der Rufbus-Befürworter sitzt auch der Verein zur Wirtschaftsförderung. Für den Vorsitzenden Peter Wiesendanger ist das Ergebnis „unfassbar. Ich habe es knapper erwartet. Jetzt arbeiten wir konstruktiv weiter.“ Eins ist Wiesendanger ein Anliegen: die Rückkehr zur Normalität. Denn im Streit um den Ortsbus sind tiefe Gräben entstanden.

Für die Ratsmehrheit, die den Rufbus stilllegen und für ein System mit mehreren Bausteinen eingetreten war, ist der Ausgang des Bürgerentscheids eine herbe Schlappe. „Das Ergebnis ist eindeutig“, sagt Phillip Zoepf, Fraktionssprecher von Mehr Bewegen. „Ich kann den Rufbus-Befürwortern nur gratulieren. Die Bürger haben das so entschieden, und das passt. Das werden wir so akzeptieren. Das ist völlig in Ordnung.“ Freilich: „Wir hatten uns was anderes erhofft.“

Brey: „Das werden wir akzeptieren“

Auch Lorenz Brey, einer der CSU-Fraktionssprecher und am Sonntag als Wahlhelfer aktiv, sagt, dass das Resultat „eindeutig“ sei. „Daran ist nicht zu rütteln. Das werden wir akzeptieren. Das ist ein demokratischer Prozess.“ Brey hält es allerdings für „wichtig, dass man jetzt versucht, die Schwächen“ des Rufbus-Systems anzugehen. Die Gegner hatten in der Vergangenheit mehrere aufgeführt. Unstrittig ist, dass der Rufbus nicht immer verfügbar ist. Barrierefrei ist er auch nicht.