Üble Nachrede im Internet: Musikschulleiter Köthe muss zahlen

Die Anonymität des Internets schützt nicht vor Strafverfolgung. Dies bekam jetzt Murnaus Musikschulleiter Thomas Köthe zu spüren. Er muss wegen übler Nachrede Schmerzensgeld bezahlen – und zwar an Wirtschaftsförderer Jan-Ulrich Bittlinger.

Garmisch-Partenkirchen – Auch wenn es sich „nur“ um ein Online-Forum handelt, in dem man eine Behauptung über einen anderen Menschen aufstellt, sollte man höchst vorsichtig sein. Denn verächtlich machende oder herabwürdigende Aussagen bringen – sollten sie nicht wahr sein – immer das Risiko mit sich, als üble Nachrede angesehen zu werden. Und darauf stehen bis zu zwei Jahre Gefängnis oder Geldstrafe.

Davon kann der Leiter der Murnauer Musikschule, Thomas Köthe, ein Lied singen. Er saß jetzt wegen übler Nachrede vor dem Amtsrichter in Garmisch-Partenkirchen und schrammte an einer teuren Verurteilung vorbei. Das Amtsgericht verurteilte den 60-Jährigen zu einer Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro, die jedoch als „Verwarnung“ für ein Jahr zur Bewährung ausgesetzt wurde. Stattdessen muss Köthe 1000 Euro als Schmerzensgeld für den Betroffenen und für dessen Anwaltskosten berappen.

Post mit Pseudonym: Mit polizeilichen Ermittlungen wird Köthe identifiziert

Köthe hatte in einem Kommentar auf Merkur.de, dem Online-Portal des Münchner Merkur, Jan-Ulrich Bittlinger (43), der als Wirtschaftsförderer des Marktes Murnau tätig ist, andeutungsweise eine Insolvenz untergejubelt – was nicht stimmt. Köthe erklärte laut Staatsanwältin Kerstin Krambacher in dem Beitrag, den er unter einem Pseudonym verfasst hatte, dass Bittlinger „aus einer Insolvenz heraus“ das sichere Ufer einer Anstellung bei der Marktgemeinde ergriffen habe. Der Wirtschaftsexperte erstattete daraufhin Anzeige wegen übler Nachrede. Und im Zuge polizeilicher Ermittlungen wurde der Chef der Musikschule als Autor ermittelt.

Für den Kulturschaffenden hatte dies zur Folge, dass ihm wegen übler Nachrede ein Strafbefehl von 1600 Euro (40 Tagessätze à 40 Euro) ins Haus flatterte. Dagegen erhob er Einspruch und saß nunmehr mit Anwalt Richard Schmitt (Murnau) vor dem Kadi. Schon eingangs räumte er ein, dass sich seine Insolvenz-Behauptung bald als falsch herausgestellt hatte. Amtsrichter Andreas Pfisterer sagte daraufhin, „dass es immer gefährlich ist, wenn Sie falsche Tatsachen behaupten, das kann nämlich teuer werden“. Dessen sei er sich mittlerweile auch sehr wohl bewusst, antwortete der Beschuldigte. Er habe sich darum auch sofort bei dem Betroffenen entschuldigt. „Und er hat mir versprochen, es nicht mehr weiter zu verfolgen, dass ich was Falsches in die Welt gesetzt habe.“ Allerdings habe er eine Unterlassungserklärung nicht unterschrieben. Bemerkenswert: Bittlinger erklärte auf Tagblatt-Nachfrage, sich sehr wohl zivilrechtliche Schritte offen zu lassen.

Während die Staatsanwältin eine Geldstrafe von 3500 Euro (50 mal 70 Euro) beantragte, plädierte Verteidiger Schmitt für eine Verwarnung. Der Richter ging es im Urteil komplizierter an und verurteilte den Angeklagten, der sich schuldeinsichtig gezeigt hat, lediglich zu dem besagten Schmerzensgeld.

Wolfgang Kaiser