Zwischen Hoffnung und Verzweiflung: Ukrainisch-russisches Paar in „Schockstarre“ - und gibt nicht auf

Von: Simon Nutzinger

Halten zusammen: Alexander Diener und seine Lebensgefährtin Irina, ein Paar mit ukrainischen und russischen Wurzeln, haben die große Spendenaktion „Das Blaue Land Hilft!“ mit großem Elan auf den Weg gebracht. © Simon Nutzinger

Alexander Diener ist gebürtiger Ukrainer, Freundin Irina Russin. Das Paar lebt seit vielen Jahren in Murnau - und lässt sich vom Krieg nicht entzweien. Die zwei haben ein Aktionsbündnis ins Rollen gebracht.

Murnau – Die Sonne strahlt, fast schon unverschämt blau leuchtet der Himmel, als Irina und Alexander Diener gestern Vormittag vor dem alten Postgebäude in Murnau stehen. Das Estergebirge im Süden scheint zum Greifen nah, der Frühling bahnt sich an. „Eigentlich echt ein wunderschöner Tag“, sagt Alexander Diener und lacht.

Ganz so als hätte er das alles gerade erst bemerkt. Er legt den Arm um seine Ehefrau, drückt sie an sich. Ein Lächeln huscht über die Gesichter der beiden. Ein kurzer Moment des Glücks in diesen so dunklen Tagen. Irina sagt: „Unsere Welt ist über Nacht eine andere geworden.“

Ukraine-Krieg: „Unsere Welt ist über Nacht eine andere geworden“

Alexander Diener ist halb Österreicher, halb Ukrainer, geboren und aufgewachsen in Lviv, im Westen des Landes. Seine Lebensgefährtin Irina Russlanddeutsche, geboren und aufgewachsen in Sibirien. Gemeinsam leben sie seit rund 20 Jahren in Murnau, haben hier drei Kinder großgezogen. Als sie vergangene Woche die Bilder vom Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine sehen, können sie nicht fassen, was gerade passiert.

„Keiner dachte, dass so etwas möglich ist“, betont der 52-Jährige. Schon klar, spätestens seit Beginn der Annexion der Krim im Jahr 2014 war die Lage zwischen den beiden Nation merklich angespannt. Aber ein tatsächlicher militärischer Angriff? „Das hat auch in der Ukraine Putin niemand zugetraut.“

Ukraine-Konflikt: Nach „Schockstarre“ - Friedensdemo in München gibt neue Kraft

Seither ist alles anders bei Irina und Alexander. Die ersten beiden Tage beschreiben sie im Nachhinein als „Schockstarre“. Zu groß war die Betroffenheit, zu groß die Erschütterung, ob der anfänglichen Zurückhaltung der internationalen Politik. „Wir waren in einer Krise, waren handlungsunfähig“, sagt Alexander. Erst ein Besuch auf der Friedensdemo auf dem Münchner Stachus bringt die Lebensgeister zurück.

Über 5000 Menschen solidarisieren sich dort mit der Ukraine, flammende Reden sind zu hören. Auch eine russische Studentin spricht auf der Bühne, die sich unter Tränen für die Taten ihrer Regierung entschuldigt. „Das war sehr, sehr bewegend“, sagt Alexander. „Und es hat uns gezeigt, dass wir nicht allein sind.“

Eine schlaflose Nacht später steht für ihn fest: „Ich muss selbst etwas tun.“ Der selbstständige Unternehmensberater informiert seine Kunden, dass er vorerst nicht zu erreichen ist, legt alle seine Projekte auf Eis. Über die ukrainische Botschaft erhält Diener die Kontodaten der ukrainischen Staatsbank, Geld sei die schnellste Art der Hilfe, heißt es dort.

Ukraine-Konflikt: Paar will helfen - und initiiert Aktionsbündnis

Zusätzlich kontaktiert er neben seinem beruflichen Netzwerk und Freunden in Murnau auch Bürgermeister Rolf Beuting, um die Hilfsbereitschaft der Menschen im Blauen Land zu koordinieren. Nach einem Gespräch im Rathaus ist klar, dass dieser mit an Bord ist. „Er war sofort dabei.“

Von da an geht alles sehr schnell. Beuting übergibt Alexander Diener die Schlüssel für das alte Postamt, wo Sachspenden angenommen und letztlich in Richtung Ukraine gebracht werden sollen. Zudem eröffnet die Gemeinde ein eigenes Spendenkonto. Freunde des Paars, insbesondere Franz Windirsch und Barbara Krönner sowie Christian und Birgit Jung, teilen den Spendenaufruf in den sozialen Netzwerken, beziehungsweise bieten Hilfe an.

Ukraine-Konflikt: Riesige Hilfsbereitschaft rührt zu Tränen - „Überwältigend“

Als sich dann auch noch sämtliche neun Kommunen des Blauen Landes sowie der Verein Forum Westtorhalle der Aktion anschließen, ist innerhalb kürzester Zeit ein regionales Hilfsprojekt auf die Beine gestellt. Unter dem Namen „Das Blaue Land Hilft!“ werden seither Spenden im ganzen südlichen Landkreis gesammelt (wir berichteten).

Hilfsbereitschaft in so großem Maß, die Alexander und Irina zu Tränen rührt. „Ich kann gar nicht beschreiben, wie überwältigend ich das finde“, unterstreicht er. Von allen Seiten erhalte er seit Tag eins der Aktion Angebote für Wohnungen, Spenden und Hilfe. Dass gestern bereits der erste Sprinter mit Hilfsgütern aus Murnau in Przemysl an der polnisch-ukrainischen Grenze angekommen ist, erfüllt ihn mit großer Dankbarkeit. „Es ist nicht hoch genug einzuschätzen, was hier gerade von Menschen in Zusammenarbeit geleistet wird, die sich vor ein paar Tagen noch nicht einmal kannten.“

Ukraine-Krieg: Russisch-ukrainisches Paar fährt an Grenze - und holen Familie

Zwischen all diesen Entwicklungen waren Alexander und Irina selbst an die ukrainische Grenze gefahren. Sie holten Alexanders Mutter, eine Schwägerin sowie eine Nichte und zwei Neffen, die bislang in Lviv gelebt hatten, nach Murnau. „Hier sind sie sicherer“, sagt er. Der Rest seiner Familie und Bekannten ist nach wie vor in der Ukraine, nicht wenige bereiten sich auf die Verteidigung ihrer Heimat vor.

Es ist unglaublich, was diese Menschen für Heldentaten vollbringen.

Wie etwa ein über 60-Jähriger Freund, der sich entschieden hat zu bleiben und die Bürgerwehr zu verstärken. Freiwillig. In seinem Alter hätte er problemlos ausreisen dürfen. Auch eine bald 18-jährige Nichte ist geblieben, hilft als Sanitäterin. Alexander muss weinen, wenn er davon spricht. „Es ist unglaublich, was diese Menschen für Heldentaten vollbringen.“

17-jährige Nichte bleibt in der Ukraine, um als Sanitäterin zu helfen

Während Alexander Diener all das erzählt, sitzt Irina direkt neben ihm und hält seine Hand. Das Paar mit russischen und ukrainischen Wurzeln lässt sich von dem Krieg nicht entzweien. „Es sind nicht die Menschen, die dieses Leid auslösen“, sagt sie mit zitternder Stimme. „Es ist Putins Regime.“

Sie wünscht sich nichts mehr, als dass der Schrecken schon bald ein Ende findet und die Menschen in der Ukraine und Russland wieder in Frieden miteinander leben können. Dabei baut sie vor allem auf die Stärke der Gemeinschaft. „Wir alle haben zwei Flügel“, sagt Irina und breitet ihre Arme aus. „Der eine ist der Friede, der andere die Liebe – und wenn wir damit nur stark genug schlagen, ist es doch ganz egal, welcher Mensch aus welchem Land kommt.“ Ein schöner Gedanke. Der hoffentlich dazu führt, dass die Sonne schon bald nicht mehr nur über Murnau scheint.

