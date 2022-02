Ukraine-Krise aus Sicht von Kern Microtechnik und Wittwer: „Zeche zahlt der Verbraucher“

Von: Simon Nutzinger

Teilen

Brauchen viel Sprit: Die Benzinkosten für die Speditionsfahrzeuge der Firma Wittwer in Eschenlohe dürften angesichts der Ukraine-Krise kaum geringer werden. © Dominik Bartl

Was viele längst befürchtet hatten, ist nun Realität: Die russischen Truppen sind in die Ukraine einmarschiert, Bombenangriffe inklusive. Es droht ein Krieg im Osten Europas. Eine Tragödie, die auch für zwei Firmen in Eschenlohe und Murnau Auswirkungen bedeuten könnte.

Eschenlohe/Murnau – Simon Eickholt schnauft erst einmal tief durch, bevor er antwortet. „Ganz ehrlich“, sagt einer der beiden Geschäftsführer von Kern Microtechnik mit Standorten in Eschenlohe und Murnau dann. „Als Europäer mit Leib und Seele blutet mir gerade einfach das Herz.“ Die Bilder vom russischen Einmarsch in der Ukraine samt Bombenangriffen haben ihn schockiert. Auch seine Mitarbeiter zeigten sich zum Teil stark betroffen, erkundigten sich gleich gestern nach möglichen Konsequenzen für den Betrieb. Eickholt betont: „Es gab definitiv Redebedarf.“

Die größten Sorgen konnte der Geschäftsführer seinen Angestellten dabei zumindest gleich nehmen. „Selbst wenn in der Ukraine ein Krieg ausbrechen sollte, wird deswegen bei uns niemand entlassen oder Kurzarbeit eingeführt.“ Treffen würde ein solches Szenario eine international agierende Firma wie Kern Microtechnik jedoch allemal. Eickholt denkt dabei etwa an mögliche Lieferengpässe oder die schon jetzt extrem hohen Energiepreise. Die rund 2,4 Gigawattstunden Strom, die beide Standorte in Murnau und Eschenlohe jährlich benötigen, kosten den Betrieb aktuell „einige hunderttausend Euro“ mehr als in den Jahren zuvor. „Und solange sich die Situation zwischen Russland und der Ukraine nicht entspannt, wird der Preis auch nicht wieder nach unten gehen.“

Simon Eickholt ist Geschäftsführer bei Kern Microtechnik. © Bartl

Wie sehr sich die dortigen Geschehnisse auch auf das tägliche Geschäft einer Firma im bayerischen Oberland auswirken können, zeigt das Beispiel von den nahezu brach liegenden Beziehungen Kerns nach Russland. Seit etwa vier Jahren liefert das Unternehmen keine Maschinen mehr dorthin aus. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle untersagt dies im Rahmen von Sanktionen gegen das Putin-Regime. Der Grund: Die in Eschenlohe und Murnau-Westried gefertigten Fräsmaschinen arbeiten so präzise, dass damit theoretisch auch Kriegswaffen hergestellt werden könnten. „Einerseits bitter, weil uns so ein gigantischer Markt wegbricht“, sagt Eickholt. „Andererseits wollen natürlich auch wir keinesfalls, dass unsere Maschinen für solche Zwecke missbraucht werden – erst recht nicht in diesen Tagen.“

In ganz Europa unterwegs sind schon seit Jahrzehnten die Speditionsfahrzeuge der Firma Wittwer aus Eschenlohe. Angesichts der Ereignisse in der Ukraine werden bei Geschäftsführer Georg Wittwer Erinnerungen an die frühen 1990er-Jahre wach: „Als damals der Jugoslawien-Krieg begann, sind unsere Fahrzeuge im heutigen Slowenien von Artillerie beschossen worden.“ So weit, hofft er, kommt es diesmal nicht. Aktuell habe er eh keine Ausfahrten in eines der beiden Länder. „Und das wird jetzt wohl erst einmal so bleiben.“

Georg Wittwer ist Geschäftsführer bei Wittwer. © Herpen

Reagiert hat Wittwer allerdings bereits auf die Eskalation im Osten Europas. Statt bisher alle drei Monate passt er seine geforderten Frachtkosten nun jeden Monat an die aktuellen Rohölpreise an. „Es hilft leider nix“, sagt er. Denn eines steht für ihn fest: „Was am Ende auch passiert: Ein Krieg kostet vor allem Geld – und die Zeche zahlt unterm Strich immer der Verbraucher.“