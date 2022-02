Murnauer Umfahrung: Keine Signale für Planungsstopp

Von: Roland Lory

Einer der Brennpunkte in Murnau: die Reschkreuzung. © Wilz-Archiv

Der Plan für den Ausbau von Fernstraßen kommt auf den Prüfstand. Ob dies Auswirkungen auf die anvisierte Murnauer Umfahrung hat, ist derzeit unklar. Ein Bundestagsabgeordneter der Grünen will das Verfahren jedenfalls genau beobachten.

Murnau – Welf Probst (Freie Wähler), Murnaus Verkehrsreferent, ist ein großer Verfechter der geplanten Umgehungsstraße. „Das ist eines der wichtigsten Projekte, die vor uns liegen.“ Er wünsche sich nichts sehnlicher als eine Umfahrung, macht er deutlich. Im Bundesverkehrswegeplan ist das Vorhaben im sogenannten vordringlichen Bedarf, steht also in der Priorität ganz oben. „Damit besteht ein gesetzlicher Auftrag, das Vorhaben entsprechend den Finanzierungsmöglichkeiten zu planen und zu realisieren“, sagt eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums.

Ob diese Einstufung so bleibt, muss man abwarten. Denn das Ministerium prüft gerade, „ob der Bedarfsplan der Verkehrsentwicklung anzupassen ist“. Wann ist mit einem Abschluss dieser Prüfung zu rechnen? Ist es denkbar, dass Projekte aus dem vordringlichen Bedarf nicht weiterverfolgt werden? Diese Fragen ließ das Bundesverkehrsministerium am Freitag unbeantwortet. Probst hofft, „dass wir nicht rausfallen“, setzt darauf, „dass uns die neue Regierung nicht in den Rücken fällt“.

Kritik vom Grünen-Abgeordneten

Leon Eckert, der neuerdings für die Grünen im Bundestag sitzt, ist hingegen kein Befürworter des Projekts. „Ortsumfahrungen wie in Murnau führen zu einer langfristigen Zunahme des Individualverkehrs und stehen den Anreizen für einen attraktiven öffentlichen Verkehr entgegen.“ Eckert, der den Wahlkreis Freising vertritt und kürzlich schon die Umfahrungspläne in Weilheim kritisierte, „will den Ausbau der B 2 in Murnau daher bei der Bedarfsplanüberprüfung des Bundesverkehrswegeplans genau beobachten“. Die Region leide bereits jetzt stark unter dem Ausflugsverkehr, sagt er. Die Anwohner in Murnau müssten durch das geplante Vorhaben befürchten, dass eine Ausweichstrecke zur A 95 in Richtung Österreich und Italien geschaffen wird. „Letztlich wird die Region dadurch mit mehr Individual- und Schwerlastverkehr belastet.“

Probst findet nicht, dass eine Ausweichstrecke geschaffen wird. „Autofahrer aus Starnberg oder Fürstenfeldbruck fahren in der Regel über die A 95, weil sie da schneller sind.“

Eckert wirbt dafür, einen attraktiven ÖPNV zu schaffen, der Pendler und Tagesgäste schnell und zuverlässig in die Region und nach München bringt, anstatt Millionen für eine Umfahrung auszugeben. „Nur so bringen wir unsere Mobilität auf einen klimagerechten Weg.“ Der Verkehr müsse, unterstreicht der Bundestagsabgeordnete, genauso zum 1,5-Grad-Pfad beitragen wie alle anderen Sektoren. „Deswegen müssen wir die bestehende Straßenplanung genau überprüfen und an die Bedürfnisse einer modernen Verkehrspolitik anpassen. Dazu zählt auch ein grundlegendes Überdenken der Ortsumfahrung in Murnau.“

Planungen laufen weiter

Beim Staatlichen Bauamt Weilheim gehen die Dinge derweil ihren Weg. „Es gibt kein Signal von oben, diese Planung zu stoppen“, teilt Abteilungsleiterin Nadine Heiß mit. In puncto Überprüfung des Verkehrswegeplans sagt sie: „Mir ist nicht bekannt, wie das Ergebnis ist. Ich vermute, es gibt noch keines.“ Sie hofft, „dass sich nichts großartig ändert“.

Derzeit wird im Rahmen von Voruntersuchungen die technische Machbarkeit von verschiedenen Varianten untersucht. Im vergangenen Jahr waren Bodenproben entnommen worden. Bis zu 40 Meter tief gruben sich die Maschinen dabei zwischen Kemmelgelände, Bahnhof und Riedhausen in den Untergrund. Dies war notwendig zur Beurteilung der Varianten, insbesondere der Tunnelstrecken. Festgestellt wurde laut Heiß dichter Schotter. „Für einen Tunnel ist das ein möglicher Baugrund, aber kein einfacher.“

Auch interessant: Seehauser Landwirt gegen Westtangente