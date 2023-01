Umfahrung Murnau: Gutachten soll Verkehrsströme und Entlastung untersuchen - Rathauschef in Zwickmühle

Von: Peter Reinbold

Nadelöhr an der Christuskirche: Durch die Verlängerung der Umfahrung kann Verkehr aus dem Ort genommen werden. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Das Staatliche Bauamt gibt demnächst ein Verkehrsgutachten in Sachen Murnauer Umfahrung in Auftrag. Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) steckt in der Zwickmühle.

Murnau – Seit März 2016 hat sich nicht viel getan – ganz besonders keine Dinge, die für den Bürger sichtbar sind. Vor fast sieben Jahren hatte der damalige Bundesverkehrminister Alexander Dobrindt, derzeit Chef der CSU-Landesgruppe im Berliner Parlament, verkündet, dass die Ortsumfahrung Murnau Teil des Bundesverkehrswegeplans 2030 ist und dort im vordringlichen Bedarf geführt wird. Das impliziert, dass sofort mit den Planungen begonnen werden kann. Das Staatliche Bauamt in Weilheim hat diesen Auftrag wörtlich genommen. Bislang sind anders als bei den großen Tunnelprojekten im Landkreis Garmisch-Partenkirchen – Kramertunnel, Wanktunnel, Umfahrung Oberau –, die Dobrindt damals ebenfalls angestoßen hatte, die Bagger aber noch nicht aufgefahren. Und sie werden es auch nicht so schnell tun. „Das kann noch dauern, es gibt keinen Zeitplan, wann die Arbeiten beginnen werden“, sagt Werner Hüntelmann, der der Abteilung Großprojekte beim Staatlichen Bauamt angehört.

Abgeschlossen ist ihm zufolge mittlerweile die tunnelbautechnische Studie – mit einem erfreulichen Ergebnis. Sie besagt, dass eine unterirdische Trassenführung „generell möglich ist“. Das Schottergestein, auf das man bei Probebohrungen gestoßen ist, lasse diese Art Bau zu, die Hüntelmann als „aufwändig“ bezeichnet. Und die womöglich auch kostenintensiv ist. 2016 hatte das Bundesverkehrsministerium für die rund 1,7 Kilometer lange Strecke fast 30 Millionen Euro veranschlagt. Dieses Geld dürfte nicht mehr ausreichen. Davon geht auch Hüntelmann aus, nachdem die Baupreise zuletzt regelrecht explodiert sind. „Diese Kostenschätzung wird sich nach heutigem Stand nicht halten lassen.“

20 000 Fahrzeuge an Reschkreuzung

Unabhängig davon treibt das Staatliche Bauamt die Planungen weiter voran, nachdem die Ampel-Parteien, die sämtliche Straßenbauprojekte, wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, auf den Prüfstand stellen wollten, weiter an der Murnau-Umfahrung festhalten. „Wir haben aus dem Verkehrsministerium nichts Gegenteiliges gehört“, sagt Hüntelmann. Demnächst will die Weilheimer Behörde den Auftrag für ein verkehrstechnisches Gutachten an ein Fach-Ingenieurbüro vergeben. Die Experten sollen die Verkehrsströme – die Reschkreuzung zum Beispiel wird täglich durch rund 20 000 Fahrzeuge belastet –, die Auswirkungen auf die Natur und auch die Entlastungswirkung einer Tangente untersuchen. Die Ergebnisse sind mitentscheidend für die Variante – mehrere Möglichkeiten liegen bereits in der Schublade –, am Ende gebaut wird. „Wir müssen alles abklopfen, damit wir die beste Version finden“, erklärt Hüntelmann. Man wolle Flächenverbrauch und Eingriffe in die Landschaft so gering wie möglich halten. Eingebunden in die Planungen ist laut Hüntelmann neben Murnau auch die Nachbargemeinde Seehausen, die von der Entlastungsstraße ebenfalls berührt wird.

In der Murnauer Kommunalpolitik wird die Umfahrung – je nach Lager – kontrovers diskutiert. Für das Jahr 2023 haben die Gemeinderatsfraktionen von CSU und Freien Wählern die Umfahrung weit oben auf ihrer Agenda. Ganz besonders die Freien Wählern machen sich dafür stark. „Wir sind nach wie vor der Ansicht, dass dieses Vorhaben absolute Priorität haben sollte“, stellt Fraktionssprecherin Maria Schägger in einem Positionspapier klar. Auch Mehr-Bewegen-Fraktionschef Phillip Zoepf und die beiden Fraktionssprecher der CSU, Josef Bierling und Lorenz Brey, positionieren sich ganz klar pro Umfahrung. Zoepf favorisiert eine Westtangente. Er nennt sie „den letzten Mosaikstein, der die Verkehrsentlastung in Murnau komplettiert“. So würden die Aufenthaltsqualität in Murnaus Norden enorm erhöht werden, die Staus an der Weilheimer- und Reschstraße wegfallen. Zoepfs Fazit: „Für Murnau wäre es ein enormer Gewinn.“ Ähnlich äußern sich die beiden Christsozialen, die darauf hinweisen, dass die CSU-Fraktion beim Thema Entlastungsstraße „seit vielen Jahren eine klare Meinung hat“. Im Schulterschluss mit Seehausen „sollte ein deutliches Signal ausgehen, dass wir diese Straße wollen und auch dringend benötigen, um eine möglichst zeitnahe Realisierung zu forcieren“, sagt Bierling.

Beuting schwebt Bürgerentscheid vor

In der Zwickmühle steckt Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum). 2016, nachdem Dobrindt die Nachrichten für den Landkreis und Murnau bekannt gegeben hatte, klang er fast euphorisch. Die Umfahrung habe für die „Ortsentwicklung allerhöchste Priorität“, ließ er sich zitieren. Er erhoffe sich „eine erhebliche Entlastung“ des Murnauer Nordens. Im Lauf der Jahre vollführte er einen kleinen Schwenk. Offenbar zwang ihn das Spannungsfeld zwischen Gemeinde- und Partei-Interessen dazu, die Dinge differenzierter zu betrachten. Als ÖDP-Kreisvorsitzender gibt er den Skeptiker, als Bürgermeister den Versöhner. „Das Thema darf nicht spaltend für die Ortsgemeinschaft sein“, sagt er. Er sei offen für Diskussionen und stehe dem Projekt nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber. Nach Ansicht des Öko-Demokraten ist zwingende Voraussetzung für den Bau einer Umgehungsstraße, dass eine massive Entlastungswirkung für das Ortszentrum beziehungsweise den Markt Murnau nachgewiesenermaßen eintritt, ohne dass dadurch andere Ortsteile unverhältnismäßig stärker belastet werden. „Wir wünschen uns ein stimmiges Gesamtkonzept“, fasst Beuting zusammen. Erst wenn Planungen und Zahlen vorliegen, „kann man sich eine Meinung bilden“. Und die Bürger sollen mitgenommen werden – und letztlich entscheiden. Ihm schwebt ein Bürgerentscheid am Ende des Prozesses vor. Die CSU hatte sich in der Vergangenheit an Beutings Kurs gestört.

Die Ablehnung von Bündnis 90/Die Grünen hingegen ist allumfassend. „Millionen von Steuergeldern in eine aus der Zeit gefallene Umgehungsstraße mit nicht zu verantwortender Flächenversiegelung wertvoller Böden zu stecken, kommt für uns nach wie vor nicht infrage“, sagt Veronika Jones-Gilch. Die Fraktionssprecherin macht deutlich, dass 23,5 Prozent des Verkehrs in Murnau hausgemacht seien. Ihre Forderung: „Die Gelder für das unsinnige Projekt Umgehungsstraße gehören sofort und vollständig in die innerörtliche Infrastruktur an Radwegen und alternativen Mobilitätsangeboten gesteckt.“

