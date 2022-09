Bei Firmen-Umzug in alte Murnauer Post tun sich Hindernisse auf: Plötzlich war da eine Baustelle

Von: Roland Lory

Das Team: (v.l.) Dominikus und Diana Brettner, Mary Nestmann, Inge Fellner, Isabella Lenz, Andrea Pyka, Julia Kollmann, Ingrid Fastl und Franz Fritsch. © Privat

In das alte Murnauer Postgebäude kehrt wieder Leben ein. Eine Firma ist dabei, vorübergehend in die gemeindeeigene Immobilie zu ziehen. Doch das Unternehmen hat nicht mit einer Baustelle am Burggraben gerechnet.

Murnau – So kann es gehen: Gerade als die Firma Pink Stories mit dem Umzug in das alte Murnauer Postgebäude loslegen wollte, war der Burggraben etwas unterhalb des Hotels Klausenhof plötzlich gesperrt. „Das kam völlig überraschend“, sagt Dominikus Brettner, zusammen mit sei-ner Ehefrau Diana Gründer und Inhaber der Firma. Er nimmt es gelassen: „Es ist das tägliche Geschäft eines Unternehmers, flexibel zu reagieren.“ Statt 200 Meter – die Firma sitzt am Burggraben ein Stück unterhalb der Baustelle – hat sie nun deutlich mehr Strecke beim Umziehen zu bewältigen. Immerhin: Das Büro mit zwei Mitarbeitern ist schon in der alten Post, die der Gemeinde gehört, eingerichtet. Pink Stories mietet das Gebäude übergangsweise für 18 Monate. In dieser Zeit sollen die eigenen Räumlichkeiten umgebaut werden. Die Firma, die über zwölf Mitarbeiter (nicht alle in Vollzeit) verfügt, hat das Erdgeschoss der Post, das Untergeschoss sowie die Garagen gepachtet. Der Umzug, so schätzt Brettner, wird Ende Oktober über die Bühne gegangen sein. Das Unternehmen veredelt Kerzen und stellt unter anderem Karten, Kalender, Notizhefte, Dekoartikel, Anhänger und Stempel her.

Kein Durchkommen: die Baustelle am Burggraben. Wann genau wieder freie Fahrt herrscht, ist noch unklar. © Roland Lory

Und die Baustelle am Burggraben? Dort werden „derzeit drei Häuser an das Fernwärmenetz angeschlossen“, teilt Rathaussprecherin Annika Röttinger mit. Dazu sei auch eine rund 30 Meter lange Trassenverlängerung notwendig, die direkt in der Straße verläuft. „Zudem werden in diesem Zuge auch die drei Trinkwasserhausanschlüsse erneuert.“ Die Baustelle beziehungsweise die Einschränkungen in diesem Bereich gehen laut dem Projektplan noch bis Ende Oktober, wie Röttinger mitteilt. Aufgrund der Spartendichte (Strom, Kanal, Telekom et cetera) „lässt sich die Fertigstellung aber leider nicht tagesgenau vorhersagen“. Der Markt Murnau bittet die Bürger, nicht durch die Baustelle zu gehen, sondern den ausgeschilderten Fußweg durch den Kulturpark zu nehmen.

Auftrag für Analyse

In Sachen Post will die Kommune, wie berichtet, eine so genannte Nutzwertanalyse erstellen lassen, und zwar bezüglich einer sozialen und kulturellen Verwendung. Bewerbungsschluss für Büros, die die Analyse anfertigen wollen, ist am heutigen Freitag. „Danach wird der Auftrag vergeben“, sagt Röttinger. Die Ergebnisse sollen bis zum Ende des ersten Quartals 2023 vorliegen.

