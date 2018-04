Unfall: 7500 Euro Schaden 

Ein Unfall hat sich am Donnerstag in Murnau ereignet. Der Schaden: rund 7500 Euro. Verletzt wurde aber niemand.

Murnau – Ein Unfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 7500 Euro entstand, hat sich am Donnerstag in Murnau ereignet. Laut Polizeibericht war gegen 20.30 Uhr eine 80-jährige Ortsbewohnerin mit ihrem Pkw auf der Pechmannstraße unterwegs. Am Ende der Straße wollte sie nach links in die Weindorfer Straße einbiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtberechtigten Wagen eines 68-Jährigen aus Garmisch-Partenkirchen. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

as

