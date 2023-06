Werbeoffensive in Krisenzeiten: 13 000 Schaulustige beim Tag der Bundeswehr in Murnau - Verkehrsunfall nahe Parkareal

Andrang in der Werdenfelser Kaserne

Die Kasernen sind in der Regel für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Am Samstag war dies in Murnau anders. Knapp 13 000 Schaulustige bevölkerten beim Tag der Bundeswehr die Werdenfelser Kaserne. Bei nicht zu heißem Sommerwetter machte das Militär kräftig Werbung in eigener Sache.

Murnau – Mit Soldatenhelmen auf den Köpfen rumpelten die Passagiere des Hägglund in rasantem Tempo um die Kurve. Im Inneren war es stickig und heiß, man musste sich gut festhalten, um nicht durch die Kabine zu purzeln. Das geländegängige Kettenfahrzeug der Mittenwalder Gebirgsjäger war Teil des interaktiven Schauprogramms am Tag der Bundeswehr in Murnau. Im Zuge dessen tummelten sich am Samstag nach Angaben der Streitkräfte knapp 13 000 Besucher in der Werdenfelser Kaserne – dem südlichsten Standort jener bundesweiten Aktion. Die Veranstaltung hatte fast etwas von einem Festival.

Höhepunkt war ein simuliertes Gefecht, wobei auch Leopard-2-Panzer, wie sie von Deutschland an die Ukraine geliefert wurden, in Aktion zu sehen waren. Das rund 60 Tonnen schwere und 1500 PS starke Gefährt donnerte an den begeisterten Zuschauern vorbei. Dann walzte es als Showeinlage ein Auto platt. Bei dieser Veranstaltung mit Eventcharakter zeigte die Bundeswehr, dass sie sich publikums- und werbewirksam in Szene zu setzen weiß. Auf dem ganzen Gelände waren Panzer und andere Fahrzeuge zum Probesitzen verteilt. Ein spektakulärer Programmpunkt jagte den nächsten. Fallschirmspringer landeten auf dem Sportplatz, nebenan gab es eine Demonstration mit Nahkampf-Übungen: Begleitet von brachialer Rockmusik verbiss sich ein Hund im Schutzanzug eines Soldaten. „Just gimme that boom boom boom!“ tönte es dazu aus den Lautsprechern.



Flugzeug verweist auf „Air Defender 2023“

Plötzlich richteten sich die Gesichter gen Himmel, wo ein Militärflugzeug mit dem Schriftzug „Air Defender 2023“ im Tiefflug vorbeizog. Damit wurde auf die größte Luftwaffenübung seit Bestehen der NATO hingewiesen. Daran nehmen 25 Nationen noch bis Freitag, 23. Juni, teil. Ziel ist es, die Reaktionsfähigkeit der Luftstreitkräfte im Krisenfall zu trainieren.



Durch Putins Angriff auf die Ukraine ist der lange Frieden in Europa dahin – die Auseinandersetzung könnte sich bis nach Deutschland ausweiten. Vor diesem Hintergrund hatte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SDP) einst die Wiedereinführung der Wehrpflicht gefordert. Am Tag der Bundeswehr in Murnau, wo er live per Video aus Bückeburg (Niedersachsen) zugeschaltet war, nahm der Minister jedoch Abstand davon. Ihm zufolge würde das „nicht schnell genug helfen“.



Das sieht Oberstleutnant und Pressestabsoffizier Max-Joseph Kronenbitter anders: „Ich würde die Wehrpflicht begrüßen, da sie viele Vorteile hat.“ Laut Kronenbitter hat die Bundeswehr massiv an Bedeutung gewonnen. „Es hat sich gezeigt: So friedlich ist die Welt nicht. Darum liegt der Fokus jetzt auf Landes- und Bündnisverteidigung.“ Wie und ob sich Demokratie mit Waffengewalt vereinen lässt, war Teil einer Podiumsdiskussion. Insgesamt war die Stimmung gut, es gab unter anderem Livemusik vom Gebirgsmusikkorps Garmisch-Partenkirchen. Kronenbitter zog eine positive Bilanz. Seitens der Bevölkerung habe er an diesem Tag viel Zuspruch und Dankbarkeit erfahren. Vor fünf Jahren hatte es Proteste gegeben. Damals demonstrierte die Friedensinitiative Bad Tölz-Wolfratshausen vor den Eingangstoren der Kaserne und an der Mariensäule.



Blick hinter die Kasernenmauer

In diesem Jahr leistete niemand Widerstand. Die Besucher schienen vielmehr neugierig, einen Blick hinter die Mauern der Kaserne werfen zu können. So wie Hubert Kögler aus Ohlstadt: „Es ist wichtig, die Berührungsängste der Menschen abzubauen. Das sage ich als links Gepolter, der selbst Vorurteile gegenüber der Bundeswehr hatte.“

Bei all dem Lob bleibt jedoch ein Beigeschmack: In der stark werblich geprägten Atmosphäre ging unter, dass Panzer keine Attraktion sind und Krieg kein Event ist.

Ein verletzter Motorradfahrer, rund 16 000 Euro Schaden: Dies ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstag an der Einmündung von der Staatsstraße 2372 zum Standortübungsplatz der Bundeswehr in Eglfing ereignete. Dort war für den Tag der Bundeswehr eine der Parkflächen ausgewiesen. Ein 51-jähriger Dießener wollte auf der Staatsstraße von Spatzenhausen kommend um kurz nach 12 Uhr mit seinem Pkw (Mini) nach links in das Militärgelände einbiegen. Auf der anderen Straßenseite war ein Harley-Fahrer (59) aus Huglfing unterwegs. Dieser versuchte laut Polizei einen Zusammenstoß zu verhindern, in dem er eine Vollbremsung machte. Dabei stürzte er, rutschte mit seiner Maschine in den Pkw und blieb mittelschwer verletzt unter dem Bike liegen. Der Rettungshubschrauber flog ihn in die Unfallklinik. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens anlässlich des Tags der Bundeswehr kam es nach Angaben der Polizeiinspektion Weilheim „zu erheblichen Verkehrsstörungen“. Die Murnauer Polizei vermeldet hingegen nur „kleinere Verkehrsbehinderungen“. Der Einsatz in der und um die Kaserne sei „störungsfrei und friedlich“ verlaufen.

Constanze Wilz/Roland Lory