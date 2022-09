Arbeiten, wann man will: Unfallklinik Murnau startet Kampagne, um zusätzliche Pflegekräfte zu gewinnen - Stammpersonal entlasten

Arbeitswelt und Gesundheit

Andere Häuser haben es vorgemacht. Jetzt führt auch die Murnauer Unfallklinik ein Konzept ein, das Pflegekräften maximale Flexibilität bietet und auf individuelle Bedürfnisse eingeht. Der Hintergrund liegt auf der Hand: Man will zusätzliches Personal gewinnen und die Stammbelegschaft entlasten.

Murnau – Um 14 Uhr ist in der Kita Schluss und ihre Söhne im Alter von drei und fünf Jahren wollen nach Hause. Um sie pünktlich abzuholen, muss Simone Huber (Name geändert) bis dahin an der Kita sein. Das ist ihr als Mutter ein großes Anliegen. Als Pflegefachkraft ist das jedoch nur schwer möglich, da die Frühschicht bis 14.12 Uhr dauert.

Seit gestern existiert diese Zwickmühle in der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Murnau nicht mehr länger. Sie geht mit dem Projekt „Frei-ist-frei“ neue Wege in der Arbeitszeitgestaltung und etabliert ein sogenanntes Flexteam. Grenzen und Hürden im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Schichtdienst, Familie und Freizeit werden damit überwunden. „Egal ob Kinderbetreuung, Studium, zeitaufwendiges Hobby oder die Pflege eines Angehörigen – wir ermöglichen, das Privatleben mit den Anforderungen im Pflegedienst in Einklang zu bringen, damit die Kolleginnen und Kollegen aus der Pflege langfristig nicht den Spaß an ihrer Arbeit verlieren“, sagt Nicole Stiglmair, Leiterin des Flexteams.

Arbeitszeiten individuell gestalten

Die Pflegekräfte haben die Möglichkeit, ihre Arbeitszeiten individuell und selbst zu gestalten. Einfach so, wie es für sie passend ist. So ist es zum Beispiel möglich, abends von 18 bis 22 Uhr zu arbeiten, wenn es die persönliche Lebenssituation nicht anders zulässt. Oder nur einen Tag die Woche. Die Einsatzplanung erfolgt flexibel, um damit kurzfristige Ausfälle zu kompensieren. Man will vermeiden, dass Pflegekräfte, die gerade frei haben, einspringen müssen. Wer Teil des Flexteams ist, wird auf verschiedenen Stationen und in unterschiedlichen Fachbereichen eingesetzt. Damit ist Abwechslung garantiert. Die Team-Mitglieder werden immer genau dort arbeiten, wo aufgrund von Krankheitsausfällen oder temporär offenen Stellen durch Personalwechsel Bedarf besteht. Stammmannschaften werden damit entlastet.

Besteht bei so viel Flexibilität nicht die Gefahr, dass viele vom angestammten Personal ins Flexteam wechseln? Pflegedirektorin Christina Sterk glaubt das nicht. „Es wird vielleicht der eine oder andere gehen.“ Aber viele arbeiteten gern in einem festen Team, also dauerhaft auf einer Station.

+ Am Flexteam-Büro: Pflegedirektorin Christina Sterk hofft, mit der Kampagne „Frei-ist-frei“ 50 Vollzeitkräfte zu gewinnen. © Roland Lory

Offensichtlich gibt es in der Stammbelegschaft Befürchtungen, dass verstärkt Spätschichten und Wochenendarbeit auf sie zukommen, wenn sich das Personal des Flexteams seine Schichten aussuchen kann. Sterk verweist hingegen auf die vielfältigen Möglichkeiten im Flexteam. Dementsprechend bestehe „auch nicht Gefahr, dass nur einzelne Schichten während des Tages durch Flexteam-Mitarbeitende abgedeckt werden. Die Dienstpläne für die Stammmannschaft werden von den jeweiligen Stationen ohne Berücksichtigung der Flex-Team-Mitarbeitenden erstellt, und es gibt daher keine negative Auswirkung darauf.“ Jedoch würden die Dienstpläne für alle durch die Unterstützung bei kurzfristigen Ausfällen durch die Kräfte des Flexteams verlässlicher, da diese dann einspringen können.

50 Vollzeitkräfte ist das Ziel

Die Kampagne ist auf zwei bis drei Jahre angelegt. Das Ziel ist laut Sterk, in dieser Zeit 50 Vollzeitkräfte zu gewinnen. Aktuell arbeiten in der Pflege 972 Menschen. Bei der Kampagne haben sich viele Pflegekräfte der Klinik eingebracht. Von einem Skilehrer, der in den Wintermonaten nur in Teilzeit in der Pflege tätig ist, bis hin zu einer Altenpflegerin, die ausschließlich am Wochenende arbeitet, um unter der Woche ihre pflegebedürftige Mutter versorgen zu können.

Es standen verschiedene Konzepte zur Auswahl. Sterk sagt, dass sie die Entscheidung den Stationsleitungen überlassen habe. Der Betriebsrat . Der Betriebsrat unterstützt das Projekt ausdrücklich. Er wünschte dem Flexteam in dieser Woche einen guten und erfolgreichen Kampagnenstart, wie Sabrina Mayer mitteilt, Referentin der Geschäftsführung und kommissarische Leiterin der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation. „Uns ist es ein gemeinsames Anliegen, dass das Projekt zum Erfolg geführt wird, und wir arbeiten dazu eng zusammen.“

Kontakt

Das Flexteam ist unter der Telefonnummer 0 88 41/48 49 93 oder per E-Mail (Flex-Team@bgu-murnau.de) erreichbar. Mehr Informationen finden Interessierte unter www.flexteam.bgu-murnau.de.

