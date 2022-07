Unfallklinik Murnau: Mit Corona-Inzidenzen steigt die Zahl der Personalausfälle

Sommerwelle auf den Stationen noch nicht angekommen

Die Corona-Sommerwelle ist in der Unfallklinik Murnau noch nicht angekommen – zumindest, was die Patienten betrifft. Riesige Nachfrage erfährt das Programm für Covid-Patienten mit Langzeitfolgen.

Murnau – Das Haus gilt als erstklassige Adresse, wenn andere Hospitäler bei schwersten Covid-19-Verläufen am Ende der Fahnenstange ankommen. Die Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau (BGU) kann die ganze Palette an medizinischen Möglichkeiten bieten, bis hin zum Lungenersatzverfahren. Insgesamt, sagt Carola Krumbacher, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, wurden im Verlauf der Pandemie „rund 170 Covid-Erkrankte in unserer Klinik behandelt“.

Unfallklinik: Zwei Corona-Patienten auf Normalstation, ein Betroffener auf Intensiv

Im Moment ist die Corona-Lage in der BGU – mit Ausnahme der riesigen Nachfrage, die das Post-Covid-Programm für Menschen mit Langzeitbeschwerden hervorruft – ruhig. Mit den Inzidenzen im Landkreis sank Ende Mai auch die Zahl der Hospitalisierungen. Am Dienstag lagen zwei dieser Patienten auf Normalstation, ein Betroffener auf Intensiv. Dort verzeichnet man „derzeit glücklicherweise keine weiteren schwerstkranken Corona-Erkrankten“, sagt Krumbacher. Eine Sommerwelle spüre man bisher nicht – Zeit zum Durchschnaufen also, allerdings nur mit Blick auf Covid. Die Klinik sieht sich wie jedes Jahr im Sommer mit vielen Freizeitunfällen konfrontiert, der Fokus liegt nun auf dem, was Krumbacher „unser Kernauftrag“ nennt: Es geht darum, Menschen mit Verletzungen und Berufserkrankungen akut zu versorgen und sie einer Rehabilitation zu unterziehen. Mitunter komme es vor, dass Patienten bei den routinemäßigen Coronatestungen positiv seien: „Dabei handelt es sich derzeit aber zumeist um einen Nebenbefund“, erklärt Krumbacher – und nicht um den eigentlichen Grund für den Klinikaufenthalt.

Corona: Personalausfälle stellen eine Belastung für die Klinik dar

Die steigenden Inzidenzen bleiben nicht ohne Folgen. Sie spiegeln sich zwar noch nicht auf den Stationen wider, wohl aber bei den Mitarbeitern. „Nach wie vor verzeichnen wir einige Personalausfälle“, sagt Krumbacher. Analog zu den Inzidenzen im Landkreis nähmen diese in dem überregionalen Traumazentrum zu – und „bedeuten natürlich eine Belastung für die Versorgungslage in der Klinik“. Bei akuten Fällen „kommt es jedoch zu keiner Zeit zu Einschränkungen“.

Unfallklinik hat keinem Ungeimpften gekündigt

Bei weitem nicht alle Beschäftigten sind bislang geimpft. Die Quote beim Personal – an die 2200 Menschen stehen in der BGU insgesamt in Lohn und Brot – liegt Krumbacher zufolge bei rund 85 Prozent. Für dieses gilt seit Mitte März eine einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht. Alle Mitarbeiter ohne Grundimmunisierung seien nach den Vorgaben des bayerischen Gesundheitsministeriums ans Gesundheitsamt Garmisch-Partenkirchen gemeldet worden, das „noch kein Beschäftigungsverbot ausgesprochen“ habe, sagt Krumbacher. Die Klinik unternahm aus eigenen Stücken keine arbeitsrechtlichen Schritte: Es sei niemandem gekündigt worden.

Wer keine Grundimmunisierung (mindestens zwei Dosen) besitzt, hat an jedem Arbeitstag vor Dienstantritt einen negativen Antigen-Test vorzuzeigen. BGU-Patienten aller Art benötigen keinen Nachweis mehr, um in die Klinik zu gelangen, anders als Besucher. Diese müssen unabhängig vom Impfstatus ein negatives Ergebnis samt Zertifikat vorlegen.

Post-Covid-Programm verzeichnet hohe Nachfrage mit Wartezeiten

Eine „sehr hohe Nachfrage“, sagt Dr. Andrea Fürst, Chefärztin für Neurologie, Neurophysiologie und Stroke Unit, verzeichnet die Unfallklinik Murnau nach dem Post-Covid-Programm. Dieses richtet sich an gesetzlich unfallversicherte Corona-Erkrankte, die sich im Job mit dem Virus infiziert haben und unter den verschiedensten Langzeitfolgen – von Erschöpfung (Fatigue) über Lungenprobleme bis hin zu Depressionen – leiden, die eine Rückkehr in den Alltag oft unmöglich machen. Das Programm besteht aus drei Säulen, die alle stark nachgefragt werden:

Post-Covid-Patienten: Drei Säulen stehen zur Verfügung

Mehr als 120 Patienten haben die Murnauer Spezialisten in der ambulanten Post-Covid-Sprechstunde untersucht, die etwa drei Stunden dauert. Diese diene „zur ersten Einschätzung“ von Versicherten mit Langzeitfolgen, um das Heilverfahren direkt zu Beginn optimal zu steuern und die weitere Diagnostik- und Therapieplanung abzustimmen, erklärt Fürst. „Weitere 54 Neuanmeldungen stehen auf der Warteliste“, und es kämen jede Woche neue Patienten dazu. Wegen der hohen Nachfrage sei „mit Wartezeiten zu rechnen“.



Beim Post-Covid-Check, den 54 Betroffene durchlaufen haben, handelt es sich um ein stationäres Abklärungsverfahren, das bis zu zehn Tage dauert – „mit dem Ziel, am Ende des Aufenthalts mögliche Therapieoptionen herauszuarbeiten“, erläutert Fürst. Es beinhaltet eine umfangreiche Diagnostik. 31 Betroffene sind angemeldet und warten aktuell auf ihren Termin. Fürst sagt: „Aufgrund der hohen Nachfrage ist hier ebenfalls mit Wartezeiten zu rechnen.“



Auf den Post-Covid-Check folgt bei Bedarf eine stationäre Reha. Sollten neurologische Symptome im Vordergrund stehen, findet diese vor Ort in der BGU statt. Bei Atemwegsbeschwerden gilt die BG-Schwesterklinik für Berufskrankheiten in Bad Reichenhall als Spezialistin für die weiteren Schritte.



Große Nachfrage: „Uns ist bewusst, dass Wartezeiten eine Belastung darstellen können“

Außerdem stehen bis jetzt 113 Post-Covid-Beratungen zu Buche. Dabei handelt es sich um ein Online-Angebot der Berufsgenossenschaften für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, die das Programm mit den BG-Kliniken entwickelt haben. Pro Woche gebe es zwei bis drei Termine, dabei werden „circa acht bis zwölf Fälle“ bearbeitet. „Uns ist bewusst“, erklärt die Chefärztin, dass „die Wartezeiten eine Belastung“ für Patienten darstellen können.