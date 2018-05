Unfallklinik Murnau: Neuer Ärzte-Chef kommt aus Tübingen

Der neue Ärztliche Direktor der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Murnau steht fest: Privatdozent Dr. Fabian M. Stuby tritt zum 1. Juli 2018 die Nachfolge von Prof. Dr. Volker Bühren an. Stuby arbeitet schon bisher im BG-Klinikverbund.

Murnau – Es handelt sich um einen der Top-Posten im Landkreis. Entsprechendes Gewicht besitzt diese Entscheidung: Dr. Fabian Stuby, verheirateter Vater von drei Kindern, wird nach Prof. Dr. Volker Bühren, der Ende März nach 25 Jahren im Amt in den Ruhestand gegangen war, neuer Ärztlicher Direktor der Unfallklinik Murnau (UKM), bei der 2000 Beschäftigte in Lohn und Brot stehen. Der 51-jährige Facharzt für Chirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie bringe „umfangreiche Erfahrungen aus der Traumatologie und Speziellen Unfallchirurgie mit“, heißt es auf der UKM-Internetseite. Stuby, der seine Facharztausbildungen in Duisburg und Tübingen absolvierte, entstammt dem BG-Klinikverbund. 2006 wurde er zum Oberarzt und 2011 zum Leitenden Oberarzt in der BG-Klinik Tübingen ernannt. Seit 2016 war er dort als Stellvertretender Ärztlicher Direktor in der Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie tätig. Zudem, heißt es weiter, habe er als Leitender Oberarzt der Unfall- und Wiederherstellungschirurgie und Leitender Arzt der Sektion Traumatologie „umfassende Kenntnisse erworben“. Die Unfallklinik Murnau sei „in erster Linie auf besonders schwere Verletzungen spezialisiert – darauf vertrauen die Patienten“, wird Stuby zitiert. Seinen Fokus richtet er hauptsächlich auf die Patientenversorgung und ihre Behandlung. Das „bg-liche System“ sei ihm bestens vertraut.

Stuby wurde 1967 in Freiburg geboren. Abitur machte er in Bremen, absolvierte sein Medizin-Studium an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im Breisgau und legte dort 1997 seine Promotion ab. Nach Stationen in Visp (Schweiz), der BG-Klinik Duisburg und dem Bethesda-Krankenhaus Duisburg wechselte er 2001 nach Tübingen. Dort habilitierte er 2015.