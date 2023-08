„Väterlicher Freund und sehr geschätzter Chef“: Volker Bühren, langjähriger Ärztlicher Direktor der Unfallklinik Murnau, gestorben

Von: Roland Lory

Wurde 70 Jahre alt: Professor Dr. Volker Bühren. © PETER KORNATZ

Prof. Dr. Volker Bühren, langjähriger Ärztlicher Direktor der Murnauer Unfallklinik, ist gestorben. Der renommierte Mediziner wurde 70 Jahre alt.

Murnau – Professor Dr. Volker Bühren war vital und fit. Vor kurzem fuhr er noch in sechs Tagen allein mit dem Rad über die Alpen. Doch jetzt ist der langjährige Ärztliche Direktor der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Murnau jäh und überraschend aus dem Leben gerissen worden. Er starb im Alter von 70 Jahren bei einem Aufenthalt in London.

In Murnau hat sich die Nachricht von seinem plötzlichen Tod schnell verbreitet. Die Bestürzung bei ehemaligen Kollegen und langjährigen Weggefährten ist groß. Es ist ein sehr tragischer Verlust für alle, die mit ihm in der Klinik gearbeitet haben. Bühren, ein Arzt der alten Schule, hat, wie man hört, das Haus sehr umsichtig geführt und zu dem gemacht, was es heute ist. Er war fleißig und unermüdlich, ging jedes Wochenende in die Klinik, wenn er nicht gerade auf einem Kongress vertreten war. Der Patient stand für ihn im Mittelpunkt – und die Unfallklinik. Bühren, in Celle (Niedersachsen) geboren, trat sein Amt als Ärztlicher Direktor 1993 an. Er übte es 25 Jahre lang bis zu seinem Ruhestand 2018 aus. In Fachkreisen war er gut vernetzt, übernahm Ämter, das Traumanetzwerk in Deutschland hat er mit aufgebaut.

Weggefährten beschreiben ihn als nett und humorvoll. Er habe die Leute mitgenommen, heißt es. „Er besaß nicht nur kognitive und akademische Fähigkeiten als Voraussetzung für seinen Erfolg, sondern auch ein hohes Maß an sozialer und emotionaler Intelligenz“, betont Dr. Brigitte Stempfl, Oberärztin im Bereich Ambulante Operationen. „Damit war er uns im Laufe der Jahrzehnte ein väterlicher Freund und sehr geschätzter Chef gewesen. Wir werden ihn sehr vermissen!“ Zu seinem 60. Geburtstag lud Bühren alle Ärzte ein, um mit ihnen zu feiern.

Riesiges OP-Pensum

Bis zu diesem Alter bestritt Bühren, Facharzt für Chirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie, ein riesiges Pensum: 700 bis 800 Operationen jährlich, seit 1978 an die 30 000 insgesamt.

Nicht nur ehemalige Kollegen sind erschüttert angesichts seine Todes, auch Weggefährten aus der Politik wie Vizelandrat und Altbürgermeister Dr. Michael Rapp (CSU). „Das hat uns alle – auch meine Frau – zutiefst getroffen. Wir sind in Gedanken bei der Familie.“ Die Kinder sind befreundet. Professor Bühren hat laut Rapp stets Kontakt zur Marktgemeinde Murnau gehalten. Ein Großprojekt war, die Zusammenarbeit zwischen Klinikum Garmisch-Partenkirchen und Unfallklinik in Sachen Innere Medizin einzufädeln. „Er war der Motor der Kooperation“, sagt Rapp. „Das war einmalig in Deutschland, das war ihm wichtig.“ Rapp sagt, Bühren habe sich sehr für die Dinge interessiert, die in Murnau passieren. Er sei nicht nur ein guter Operateur gewesen, er habe auch geschaut, „dass das Haus proper und wirtschaftlich gut dasteht“. Rapp betont: „Wir verlieren eine große Persönlichkeit. Er hinterlässt wie seine Vorgänger große Fußstapfen.“

So sieht es auch der CSU-Landtagsabgeordnete und ehemalige Landrat Harald Kühn. „Er hat sich große und bleibende Verdienste erworben und enorme Spuren hinterlassen. Er wird unvergessen bleiben, nicht nur in Murnau, sondern in der ganzen Region und Bayern.“ Kühn würdigt Bühren als „Persönlichkeit, die immer weit über den Tag hinaus gedacht und gehandelt hat“. Er habe die Unfallklinik „zu einem Traumazentrum entwickelt und damit einen wesentlichen Beitrag geleistet für den größten Arbeitgeber des Landkreises“. Kühn hat Bühren als sehr verlässlichen Partner kennengelernt: „Ein Mann, ein Wort.“

Bestürzung auch im Rathaus

Auch Murnaus Zweite Bürgermeisterin Dr. Julia Stewens (Freie Wähler) ist fassungslos. „Der plötzliche und unerwartete Tod von Herrn Prof. Bühren macht uns alle sehr betroffen. Über viele Jahre standen wir in regem Austausch miteinander und haben immer gut zusammengearbeitet.“ Sein unermüdliches Engagement habe die Weiterentwicklung der Unfallklinik vorangetrieben, sein Tod bedeute einen großen Verlust. „Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei Herrn Prof. Dr. Bührens Familie. Wir wünschen Ihnen alles Gute und Gottes Trost.“

Der Ausnahme-Chirurg war in seinem Berufsleben fortwährend mit dramatischsten Schicksalen und schwersten Verletzungen konfrontiert, die Biographien pulverisieren können. „Ich glaube, dass es ein Traum ist, noch eine Menge guter Jahre zu haben“, sagte Bühren 2018, als er in den Ruhestand ging. Und er fügte damals nach einer kurzen Pause hinzu: „Wenn Sie hier arbeiten und einmal über die Intensivstation gehen, wird man sehr demütig. Und ich bin jeden Tag drüber gegangen.“ Viele Jahre waren Bühren nach seinem Ruhestand nicht mehr beschieden.

Der Verstorbene hinterlässt seine Ehefrau, zwei Kinder und zwei Enkelinnen. Ein Termin für die Bestattung steht noch nicht fest.

