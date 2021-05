Spaziergängerin mit Hund wählt andere Route - und rettet vermisster Seniorin aus Murnau das Leben

Große Suchaktion zuvor erfolglos

Ein glücklicher Zufall hat dazu geführt, dass eine demente Seniorin aus Murnau, nach der am Samstag noch bis zu 85 Einsatzkräfte erfolglos gesucht hatten, am Sonntag gefunden wurde. Lebensretterin war eine Spaziergängerin aus Westried.

Murnau - Die vermisste Frau lag südwestlich des Staffelsees in einem Waldstück und hatte folglich mehrere Kilometer zurückgelegt, nachdem sie aus dem BRK-Heim am Garhöll verschwunden war. Die Spaziergängerin, die mit ihrem Hund unterwegs war, fand die 75-jährige Heimbewohnerin am Vormittag gegen 10.35 Uhr.

Vermisste Seniorin aus Murnau: Feuerwehr holt 75-Jährige aus unwegsamem Gelände

Der Hund hatte die Halterin, die mit dem Tier normalerweise eine andere Route geht, nach Angaben der Polizei auf die Seniorin aufmerksam gemacht. Mitglieder der Feuerwehr Seehausen bargen die 75-Jährige aus dem unwegsamen Gelände. Sie war bei Bewusstsein und befand sich nicht in akuter Lebensgefahr. Ein Rettungswagen brachte sie zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Vermissten-Suche am Staffelsee: Demente Frau mindestens eine Nacht im Freien

Die Seniorin hatte mindestens eine Nacht im Freien verbracht. Die Polizei schloss nicht aus, dass sie möglicherweise bereits seit Freitagabend umhergeirrt war, nachdem sie beim Essen noch im Heim geweilt hatte. Ihr Fehlen fiel am Samstagmorgen auf. Eine groß angelegte Suchaktion, an der sich neben der Polizei samt Hubschrauber unter anderem die Feuerwehren Murnau, Seehausen, Weindorf und Hechendorf sowie eine Rettungshundestaffel beteiligten, blieb erfolglos – der Fundort der Frau lag außerhalb des durchkämmten Gebiets.

Dieses wäre erst am Sonntag an der Reihe gewesen. Die Hundehalterin war in diesem Fall schneller. Die „bescheidene Lebensretterin“, erklärte David Hammer von der Polizei, wolle namentlich nicht genannt werden. Die Inspektion hatte sich mit der Vermisstensuche auch an die Öffentlichkeit gewandt und viele Hinweise aus der Bevölkerung erhalten.

