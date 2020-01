Suche nach Parkinson-Patient in Murnau: Ein Passant kann helfen

Bei einer Vermisstensuche in Murnau half am Ende der Hinweis eines Passanten. Ein 74-jähriger Parkinson-Patient war bei einem Spaziergang mit seiner Frau verschwunden.

Am Ende half der Hinweis eines Passanten, einen 74 Jahre alten, an Parkinson erkrankten Murnauer unversehrt zu finden. Der Senior war am Dreikönigstag vermisst gemeldet worden. Die Polizei hatte unter anderem per Hubschrauber und Hundestaffel nach ihm gesucht.

Die Ehefrau, eine 72-jährige Murnauerin, hatte den Fall gegen 17.30 Uhr bei der Polizei gemeldet. Das Paar war gegen 14 Uhr im Bereich Drachenstich spazieren gegangen. Dabei hatte die Frau ihren Gatten aus den Augen verloren. Dieser teilte ihr gegen 15.30 Uhr über sein Handy mit, dass er sich verlaufen habe.

An der Vermisstensuche beteiligten sich der Hubschrauber Edelweiß, die Rettungshundestaffel sowie weitere Polizeistreifen aus der Region. Gegen 18.15 Uhr lieferte ein Passant einen wichtigen Hinweis: Der 74-Jährige wurde am südwestlichen Ufer des Staffelsees wohlauf gefunden.