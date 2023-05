Ausplaudern von Interna: Streit im Gemeinderat eskaliert

Von: Roland Lory

Teilen

Blick aufs Rathaus: Im Sitzungssaal wurde wieder mal heftig gestritten. © Constanze Wilz

Im Murnauer Gemeinderat geht es gern mal rund. Das ist bekannt. Am Donnerstag kam es zum Eklat. Der Streit drehte sich erneut darum, dass Vertrauliches nach außen gedrungen ist. Verdächtigt wurde das ÖDP/Bürgerforum. Die Fraktion wies die Vorwürfe empört zurück.

Murnau – Ungewohnt harmonisch ging es anfangs zu, als sich der Murnauer Gemeinderat am Donnerstag traf. Fast zwei Stunden diskutierte das Gremium konstruktiv über das Thema Wohnungsbau. Doch die gute Stimmung war die vielzitierte Ruhe vor dem Sturm.

Unter dem Punkt „Anfragen und Bekanntgaben“ meldete sich CSU-Fraktionssprecher Lorenz Brey zu Wort. Er stellte fest: „Wir haben nach wie vor ein Maulwurf-Problem.“ Das Gremium hat allerdings keine Schwierigkeiten mit den Säugetieren, die im Frühjahr kleine Erdhügel auf Wiesen auftürmen. Brey meinte etwas anderes. Er beklagte, dass erneut Dinge aus nichtöffentlicher Sitzung nach außen gelangt seien. „Das ist unmöglich, das ist ein schändliches Verhalten“, schimpfte er. In diesem Fall ging es um das Stimmenverhältnis bei der Abstimmung zum Rechtsgutachten in Sachen Bürgerbegehren. Dies war am 27. April hinter verschlossenen Türen Thema.

Massiver Vorwurf

Brey ergänzte dann am vergangenen Donnerstag, dass man „auch nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen“ sei. Und forderte Bürgermeister Rolf Beuting sinngemäß auf, das ÖDP/Bürgerforum zu ermahnen, keine Geheimnisse auszuplaudern. Noch während Brey sprach, reagierte Anna-Schlegel-Herz (ÖDP/Bürgerforum) empört: „Jetzt reicht’s.“ Man wolle der Gruppierung „eine reinwürgen“. Schlegel-Herz versicherte: „Wir sind es nicht. Das kann ich euch mit Brief und Siegel geben.“ Es folgten Zwischenrufe, dass sich das ÖDP/Bürgerforum immer wieder als „Opfer“ darstelle. Wieso Brey das ÖDP/Bürgerforum der Indiskretion verdächtigt, sagte er nicht. Aber so viel ist sicher: Alle Fraktionen außer dem ÖDP/Bürgerforum arbeiten in letzter Zeit verstärkt zusammen.

Michael Manlik vom ÖDP/Bürgerforum rief Brey auf, den Vorwurf zurückzunehmen. Die Anschuldigungen seien „unter der Gürtellinie“. Brey nahm aber nichts zurück. Manlik selbst wurde später in der Sitzung verdächtigt, Vertrauliches ausgeplaudert zu haben.

Genervt zeigte sich Stephanie Neumeir-Schrank (Grüne). „Ständig reden wir über diesen Schwachsinn. Ich bin es leid.“ Fraktionskollegin Veronika Jones-Gilch warf Beuting vor, nicht eingegriffen zu haben. „Es ist Ihr Job, das nicht so laufen zu lassen.“ Der Rathauschef sah jedoch offensichtlich keinen Anlass, die Debatte zu beenden.

Nachklapp per Pressemitteilung

Am Freitag schickte das ÖDP/Bürgerforum noch eine Pressemitteilung hinterher. Darin bezieht es sich auf die Sitzung vom 27. April. Im nichtöffentlichen Teil sei die Behandlung des Bürgerbegehrens zum Rufbus von der Tagesordnung abgesetzt worden. Dabei habe „Manlik gesagt, dass die Fraktion ÖDP/Bürgerforum den Grund“ öffentlich machen werde, heißt es in der Mitteilung, die Fraktionssprecher Wolfgang Küpper unterzeichnete. Diese Ankündigung sei auf die nachfolgende öffentliche Sitzung bezogen gewesen. „Nachdem Bürgermeister Rolf Beuting zu Beginn der öffentlichen Sitzung den vielen Besuchern sachlich erklärte, das Bürgerbegehren sei von der Tagesordnung abgesetzt worden, weil eine Mehrheit des Gemeinderates vor der Beschlussfassung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens ein Rechtsgutachten erstellen lassen möchte, hat sich unsere Fraktion zu diesem Punkt nicht weiter geäußert.“

Weiter heißt es: „Michael Manlik hatte nach der Gemeinderatssitzung keinerlei Kontakte zur Presse und hat ihr demnach auch kein Abstimmungsergebnis aus der nichtöffentlichen Sitzung mitgeteilt.“ Es habe auch sonst niemand aus der Fraktion Einzelheiten der nichtöffentlichen Sitzung an die Presse weitergegeben. Wer das Gegenteil behaupte, handle „verleumderisch, ehrabschneidend und rufschädigend“.

Das ÖDP/Bürgerforum fordert „Brey und alle, die ihm Beifall spenden auf, dies zu unterlassen und zu einer dem Wohl der Gemeinde dienenden Arbeit im Gemeinderat zurückzukehren“.

Auch interessant: Gardinenpredigt im Murnauer Gemeinderat