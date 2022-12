Später Aufruf zur Spende für Ortsarme - Seniorenbeirat fordert mehr Transparenz bei Verwendung der Gelder

Von: Roland Lory

Der Aufruf zur Spende für Ortsarme hat sich in Murnau heuer verzögert. Der Seniorenbeirat fordert mehr Transparenz auf diesem Gebiet.

Murnau – Es ist ein erkleckliches Sümmchen, das jedes Jahr zusammenkommt, wenn der Markt Murnau für die Ortsarmen sammelt. In den vergangenen fünf Jahren variierten die Spendeneinnahmen zwischen 55 000 und 71 000 Euro, wie Geschäftsleiterin Kreszentia Oppenrieder mitteilt.

Heuer mussten die Murnauer Bürger etwas warten, bis der Aufruf in ihrem Postkasten lag. Das Schreiben der Kommune an die Haushalte ging erst am vergangenen Wochenende hinaus. Der Grund: „Die Gemeinde bedient sich hier eines externen Dienstleisters, bei dem sich die Umsetzung verzögerte“, sagt Oppenrieder.

Hilfe an Weihnachten

Bedürftige sind im Amt für Soziales und Familie erfasst. An Weihnachten und in der zweiten Jahreshälfte bekommen Alleinstehende 150 Euro, Ehepaare 200 Euro und pro Kind 150 Euro. „Darüber hinaus wurde im Sommer 2022 ein Energiekostenzuschuss in Höhe von 50 Euro für Ein- und Zwei-Personenhaushalte und in Höhe von 100 Euro für Drei- und Mehr-Personen Haushalte gewährt“, teilt Oppenrieder mit. Zuwendungen an Weihnachten gingen an 65 Haushalte. „Die Bedürftigen müssen einmal jährlich ihre Bedürftigkeit nachweisen“, erklärt Oppenrieder.

Neben den jährlichen Zuwendungen zahlt der Markt Murnau auch bei besonderen finanziellen Notlagen Gelder aus. Das kann zum Beispiel ein Zuschuss für einen Rollator sein oder für eine Brille. Bedürftige könnten sich an das Amt für Soziales und Familie wenden, sagt die Geschäftsleiterin.

Plädoyer für Kummerkasten

Unterdessen wünscht sich Angelika Pütz-Ollendorff, stellvertretende Vorsitzende des Murnauer Seniorenbeirats, weiterhin mehr Transparenz bei der Ortsarmen-Stiftung. Dies hatte sie schon im Oktober anlässlich der Bürgerversammlung angemahnt. „Der Bürger muss wissen, was mit seinem Geld geschehen ist.“ Das sei nicht nur ihre Meinung, sondern die des Seniorenbeirats. Sie schlägt vor, dass die Gemeinde einmal im Jahr einen Überblick veröffentlichen könnte, im Marktboten etwa. Mit Informationen, wie viele Bürger welche Beträge erhalten haben. Die Bedürftigen sollten aus Pütz-Ollendorffs Sicht außerdem wissen, „wie sie sich wohin wenden müssen“. Einen Art Kummerkasten am Rathaus fände die Vizevorsitzende des Seniorenbeirats ebenfalls hilfreich. „Das ist anonymer. Wer geht schon gern ins Sozialamt.“

Pütz-Ollendorff bietet namens des Seniorenbeirats auch an, Bedürftige beim Gang zu dieser Behörde zu unterstützen. Sie persönlich habe das auch schon gemacht. „Und das war erfolgreich.“

