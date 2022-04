Viel Zuzug, viele Geburten: Zahl der nötigen Betreuungsplätze in Murnau steigt

Soll einem Neubau weichen: die Kindertagesstätte St. Nikolaus am Längenfeldweg. © Reindl

Der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder in Murnau ist gestiegen. Das hat Folgen für Förderanträge, die im Zusammenhang mit dem geplanten Kinderhaus am Längenfeldweg stehen.

Murnau – Es handle sich um ein „leider ein bisschen ärgerliches Thema“, formulierte Murnaus Kämmerer Josef Brückner im Murnauer Hauptverwaltungsausschuss. Es ging um die Änderung der Finanzierungsituation beim Neubau der Kindertagesstätte St. Nikolaus. Mehr Krippenplätze als ursprünglich gedacht bedeuten nämlich eine nicht unwesentliche Änderung der Planung von 2019, was wiederum Auswirkungen auf die schon längst gestellten Zuwendungsanträge hat.

Frühzeitig stellte die Verwaltung 2019 Anträge für Förderprogramme zur Finanzierung des Neubaus, der eigentlich mit 100 Kindergarten-, 50 Hort- und ein Dutzend Krippenplätzen vorgesehen war. Damals „hatten wir die Möglichkeit für drei Fördertöpfe“, sagte Brückner. Diese waren die Kommunale Hochbauförderung nach Artikel 10 Bayerisches Finanzausgleichsgesetz, die Förderung nach dem 4. Sonderinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 bis 2020 und die Förderung nach dem 5. Sonderinvestitionsprogramm zur Schaffung von Betreuungsplätzen für Grundschulkinder. Das geschätzte Gesamtvolumen möglicher Zuschüsse aus den drei Töpfen: fast 3,9 Millionen Euro.

Viele Familien zugezogen

Aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Betreuungsplätzen, die Verwaltung führt als Ursache eine „hohe Zahl an zugezogenen Familien“ und „vermehrte Geburten“ an, müsse aktuell nun aber von 24 Krippenplätzen ausgegangen werden. Das wiederum bedeutet eine Änderung der Planung – und zwar eine „wesentliche“, informierte der Kämmerer. Diese widerspricht aber den Angaben, die den Anträgen und den inzwischen bewilligten oder in Aussicht gestellten Zuwendungen durch die Regierung von Oberbayern zugrunde gelegt wurden.

Also einfach am alten Plan festhalten? Auch das wäre nicht unproblematisch. Für die beiden Sonderinvestitionsprogramme gelten nämlich Fristen. „Hiernach wäre das Vorhaben bis zum 30.06.2023 vollständig abzuschließen, wobei als Abschluss die bauliche Fertigstellung und Übergabe des Bauwerks an den Nutzer gilt“, heißt es seitens der Verwaltung. Natürlich könnte die Marktgemeinde Murnau nun an der Ursprungsplanung festhalten, zu dieser Frist eine Abrechnung nach dem Baustand erfolgen lassen und dafür eine Förderung bekommen.

Dabei würde wohl aber nicht viel bei rumkommen. Nach dem aktuellen Sachstand kann für den Baubeginn aller Voraussicht nach erst das Frühjahr 2023 anvisiert werden. Bis Ende Juni 2023 schaffe man vielleicht den Rohbau, sagte Brückner. Auch entspricht die Ursprungsplanung eben nicht dem Betreuungsbedarf, und diesen zu decken, ist eine Pflichtaufgabe der Marktgemeinde.

Die Verwaltung schlug daher nun vor, die Zuwendungsanträge zurückzuziehen und einen neuen Antrag auf Kommunale Hochbauförderung zu stellen. Das sei laut Verwaltung „aus finanzieller Sicht die vorzugswürdige“ Lösung unter den bestehenden Möglichkeiten. Gegenebenfalls in Betracht gezogen werden könnte – das sei jedoch „nicht spruchreif“ – auch noch das Sonderförderprogramm zur Erweiterung der Ganztagesbetreuung, das in diesem Jahr aufgelegt werden soll, sagte der Murnauer Kämmerer.

Gemeinderat hat letztes Wort

Eine „total blöde Situation“, fand Veronika Jones (Grüne), Referentin für Kinderbetreuung. Aber man müsse an dem Mehr an Krippenplätzen festhalten. „Ein abgespecktes Haus bauen, macht keinen Sinn.“ Jedoch müsse man künftig etwa darüber nachdenken, die Gebühren nach dem Einkommen der Eltern auszurichten. Am Ende stimmte das Gremium der geänderten Finanzierungssituation im Bereich der Zuwendungen für den Kita-Neubau zu. Das letzte Wort hat der Gemeinderat.

Antonia Reindl

