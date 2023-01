Bayernwerk bringt Murnauer Umspannwerk auf Vordermann - Kosten explodieren

Von: Roland Lory

Wird ertüchtigt: das Murnauer Umspannwerk. © Bartl

Viel ist in Murnau 2020 und 2021 über das Umspannwerk gesprochen worden. Eine Verlegung zerschlug sich. Nun will das Bayernwerk die Anlage an der Dr.-Schalk-Straße erneuern. Sie soll fit für die Energiewende gemacht werden. Klappt alles, sind die Arbeiten 2026 abgeschlossen.

Murnau – Im Oktober 2020 ploppte in Murnau ein Thema auf, das für erheblichen Zündstoff sorgte. Soll man das Umspannwerk verlegen? Wenn ja, wohin? Und stehen überhaupt die betreffenden Grundstücke zur Verfügung? Die Debatten im Marktgemeinderat waren hitzig, potenzielle Anlieger eines verlegten Umspannwerks alarmiert. Das ambitionierte Projekt zerschlug sich. Denn Grundstücke für den Bau und die Grunddienstbarkeiten konnten in der Kürze der Zeit nicht beschafft werden. Mancher hatte den Eindruck, dass die Debatte um das Umspannwerk nicht gerade eine Sternstunde der Murnauer Kommunalpolitik war. Hintergrund waren damals Pläne des Bayernwerks, die Anlage an der Dr.-Schalk-Straße zu erneuern. So kam der Gedanke auf, sie gleich komplett zu verlegen.

Baustart naht

Nachdem feststand, dass das Umspannwerk nicht verlagert wird, trieb das Bayernwerk seine Pläne für den Bestand voran. Die Ertüchtigung des Knotenpunkts soll nun bald beginnen. „Die Vorplanung ist fast abgeschlossen“, sagt Christian Martens, Pressesprecher der Bayernwerk Netz GmbH. Rund drei Viertel der Komponenten und Dienstleistungen seien bestellt oder vergeben. „Eine Baufirma ist beauftragt.“ Ein gepachtetes Nachbargrundstück dient der Baustelleneinrichtung und als Lagerplatz. „Der Start für Tiefbau, Gebäude und Flächen ist Anfang Februar geplant, sofern das Wetter mitspielt“, teilt der Sprecher weiter mit. Im zweiten Schritt entstehen Kabelwege, zudem errichtet man ein Betriebsgebäude.

Die Hauptbaustellenzufahrt erfolgt von der Bundesstraße kommend zwischen VW-Autohaus und ehemaligem Kupsch-Markt an der Lindenthalstraße. „Eine Baustellenzufahrt über die Dr.-Schalk-Straße ist lediglich optional in den Planungen.“ Die Anlieger werden informiert. „Eine Briefwurfsendung mit Informationen und Ansprechpartnern bei den Anwohnern in unmittelbarer Nachbarschaft soll rechtzeitig vor Baubeginn erfolgen“, kündigt Martens an.

Klar ist: Das Projekt wird massiv teurer als geplant. „Aufgrund der allgemeinen Situation mit eingeschränkter Verfügbarkeit von Gütern und Dienstleistungen und steigenden Preisen rechnen wir mit einem Kostenrahmen zwischen acht und zehn Millionen Euro“, sagt Martens. Im Februar 2022 war von „voraussichtlich rund 4,5 Millionen Euro“ die Rede gewesen.

Wichtiger Knotenpunkt

Die Bedeutung der Verteilnetze für eine erfolgreiche Energiewende ist zentral. Das hatte das Bayernwerk bereits vor einem Jahr betont. Im Umspannwerk Murnau treffen 20 000-Volt und 110 000-Volt-Leitungen zusammen. Solche Anlagen gelten als wichtige Knotenpunkte der Infrastruktur, um verschiedene Spannungsebenen miteinander zu verbinden. Betreiber des regionalen Verteilnetzes ist die Bayernwerk Netz GmbH.

Der Baubeginn für die Erneuerung der 110-kV-Schaltanlagen ist derzeit laut Sprecher Martens noch unsicher, da die Vergabe des Elektromontage-Auftrags noch nicht abgeschlossen sei. Bei planmäßigem Verlauf könnten diese Arbeiten im April 2023 starten.

Bis alles erledigt ist, wird es eine Zeit lang dauern. „Bei einem Ablauf ohne Verzögerungen läge die Fertigstellung 2026 im Zeitplan“, erklärt Martens. Änderungen, die momentan nicht vorhersehbar seien, „können bei einem Bauprojekt jedoch nie ausgeschlossen werden“.

