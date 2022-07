Viele Rätsel um Forschungszentrum: Investor und Gemeinde Murnau knausern mit Infos - Räte ungeduldig

Von: Roland Lory

Das Areal im Kemmelpark, wo das Forschungszentrum entstehen soll, wird im Moment als Parkplatz genutzt. © Roland Lory

Es ist ein Millionenprojekt, das eine Firma im Murnauer Kemmelpark realisieren will. Das betreffende Areal gehörte früher der Gemeinde. Doch Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) hüllt sich in Schweigen, was das geplante Forschungszentrum angeht.

Murnau – Es klang alles sehr vielsprechend, als die Firma Neurovision Pharma vor mehr als fünf Jahren den Zuschlag für die zentrale freie Fläche im Murnauer Kemmelpark bekam. Dort soll ein Forschungszentrum entstehen. Von 150 Arbeitsplätzen war damals die Rede. Das Projekt wird mit einem zweistelligen Millionenbetrag veranschlagt.

Doch von einem Forschungszentrum ist auf dem ehemaligen Militärgelände nach wie vor nichts zu sehen. Aktuell parken Fahrzeuge auf dem Areal.

Probst fragt Beuting

Manche Gemeinderäte werden langsam ungeduldig. „Was ist mit der Neurovision, Herr Bürgermeister?“, fragte Welf Probst (Freie Wähler) im Hauptverwaltungsausschuss. „Was wird damit?“ Probst erkundigte sich bei Rathauschef Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) zudem nach einer etwaigen Rückabwicklung des Grundstücksgeschäfts.

Auch CSU-Fraktionssprecher Rudolf Utzschneider hakte nach, fragte nach dem Runden Tisch, von dem in Sachen Neurovision einmal die Rede war. Beuting hüllte sich in Schweigen. Er teilte lediglich mit, die Sache „ist und bleibt eine nichtöffentliche Angelegenheit“.

Auf Tagblatt-Nachfrage erklärt Rathaussprecherin Annika Röttinger: „Der Markt Murnau hat mit der Firma Neurovision Pharma einen Vertrag geschlossen, der die vertraglichen Pflichten regelt, in diesem Fall einen Kaufvertrag.“ Vertragshinhalte unterlägen der Vertraulichkeit und Nichtöffentlichkeit. Zu einer etwaigen Rückabwicklung will sich die Gemeinde nicht äußern. Dies gilt auch für die Frage, wie oft der Runde Tisch getagt hat und wer diesem angehört. Ebenfalls unklar bleibt, worum es in einem Gutachten geht, das angeblich im April vorliegen sollte.

Utzschneider stört sich an der Geheimniskrämerei. „Das Grundstück ist verkauft. Ich weiß nicht, was wir noch verhandeln sollen.“ Für Utzschneider „ist nicht ganz klar, warum das nichtöffentlich sein soll“. Sicher gebe es „Dinge, die in der Öffentlichkeit nichts zu suchen haben, aber dann trennt man das halt ab“. Der CSU-Fraktionssprecher will wissen: „Wird gebaut und wann?“ Es handle sich um ein Grundstück in zentraler Lage, das dem Markt Murnau gehört hat. „Da muss man fragen dürfen, was damit passiert.“

Keine Infos vom Investor

Auch die Firma Neurovision trägt nichts zur Aufklärung bei. Professor Ulrich Bogdahn, einer der Gesellschafter und Geschäftsführer, erklärt, dass „momentan noch keine Auskunft über neue Entwicklungen“ gegeben werden könnten.

Schon bald werden die Gemeinderäte vermutlich mehr wissen. Denn in der nächsten Sitzung des Hauptverwaltungsausschusses am Donnerstag, 14. Juli, geht es hinter verschlossenen Türen um das besagte Areal. „Da kriegen wir die Informationen, die wir haben müssen“, sagt Probst. Er hat sich bereits die Unterlagen angesehen, die im Ratsinformationssystem stehen. Diese seien „sehr detailliert“.

Und die Öffentlichkeit? Diese könne man nicht immer über alles informieren, findet Probst. Etwa, wie in diesem Fall, wenn es um Verträge geht. Röttinger sagt: „Sofern es Sachverhalte gibt, die der Öffentlichkeit dargelegt werden können, wird diese natürlich informiert.“

