Volksfest: Utzschneider fordert Aufklärung von Beuting - Entscheidung der Gemeinde laut Gericht „evident rechtswidrig“

Von: Roland Lory

Da spritzt das Bier: Bürgermeister Rolf Beuting will heuer das erste Fass anzapfen, auch wenn Christian Fahrenschon (3.v.l.) tatsächlich der Wirt sein sollte. © Wilz-Archiv

Die Causa Volksfest bewegt die Gemüter: CSU-Gemeinderat Rudolf Utzschneider hat jetzt einen Dringlichkeitsantrag für die nächste Sitzung eingereicht. Diese findet heute Abend statt.

Murnau – CSU-Gemeinderat Rudolf Utzschneider hat, nachdem er den Tagblatt-Artikel über das Murnauer Volksfest gelesen hat, viele Fragen. In dem Beitrag vom 20./21. Mai ging es darum, dass auf dem Murnauer Volksfest nun wohl doch die Familie Fahrenschon zum Zug kommt. Utzschneider beantragt „mit hoher Dringlichkeit“ für die nächste Sitzung, dass Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) eine öffentliche Erklärung mit den folgenden Inhalten abgibt: Wann wurde die Entscheidung des Verwaltungsgerichts dem Markt Murnau mitgeteilt? Wann wurden das Urteil oder ähnliche Informationen zugestellt? Wenn schriftliche Informationen des Verwaltungsgerichts vorliegen: Wann wird der aktuelle Status dem Gemeinderat zur Verfügung gestellt? Warum kommt es hier zu Verzögerungen? Ferner interessiert sich Utzschneider für folgende Punkte: Wann und wie wurde die Öffentlichkeit informiert? Wann und wie wurden von der Entscheidung betroffene Vereine informiert? Muss der Markt Murnau mit Forderungen rechnen? Und zu guter Letzt: Wenn ja, lassen sich diese bereits beziffern?

„Es ist mir dabei wichtig festzuhalten, dass es sich bei dem Vorgang, die Vergabekriterien zu erarbeiten und zu prüfen, um einen Verwaltungsakt handelt.“ Die Verantwortung trage die Leitung der Verwaltung, sagt Utzschneider. Also Beuting. „Detaillierte Ausführungen mit dem Ziel, die Verantwortung auf den Gemeinderat abzuwälzen, sind ausdrücklich nicht Teil dieses Antrags.“ Ein genauer Sachstand mit den entsprechenden Unterlagen in schriftlicher Form liegt dem Gemeinderat dem CSU-Vertreter zufolge bis dato nicht vor.

Utzschneider fordert also von Beuting Aufklärung. Ob das Thema in der heutigen Sitzung (19 Uhr, Rathaus) auf den Tisch kommt, bleibt abzuwarten. Auf der Tagesordnung steht es nicht.

Einstweilige Anordnung

Zum Hintergrund: Eigentlich wollte der Markt Murnau ja, dass die Wirtsfamilie Fahrenschon auf dem Volksfest künftig außen vor bleibt. Die Politik entschied sich für ein in dieser Branche relativ unbeschriebenes Blatt: Holger Regler aus Eichstätt. Doch die Fahrenschon GmbH & Co. KG zog vor Gericht. Ergebnis: Der Markt Murnau wurde im Wege der einstweiligen Anordnung verpflichtet, Fahrenschon vorläufig für die Durchführung des Volksfests sowie als Festwirt für das Jahr 2023 zuzulassen. „Die 7. Kammer des Verwaltungsgerichts geht in der Entscheidung davon aus, dass die Zulassungsentscheidung des Markts zu Gunsten der Firma Regler Grillstation und Festbetriebe evident rechtswidrig sei“, teilt Florian Huber mit, stellvertretender Pressesprecher des Gerichts. Denn der Markt habe gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz sowie den Grundsatz einer transparenten und fairen Verfahrensgestaltung verstoßen.

Die Kommune hatte im Sommer 2022 die Ausschreibung des Volksfests beschlossen. „Dabei habe der Markt Vergaberichtlinien festgelegt und bestimmt, dass die Vergabe ausschließlich entsprechend den Bewertungskriterien dieser Vergaberichtlinien erfolgen solle und derjenige Bewerber den Zuschlag erhalten solle, der nach diesen Bewertungskriterien die höchste Gesamtpunktzahl erreiche“, sagt Huber. Die Firma Fahrenschon erzielte „mit 628,75 Punkten 15 Punkte mehr als die Firma Regler mit 613,75 Punkten, sodass, auch wenn es sich nur um einen geringen Punktunterschied handelte, der Fahrenschon KG nach den Richtlinien des Markts der Zuschlag zu erteilen gewesen wäre. Das Gericht ist der Auffassung, dass der Markt an die von ihm aufgestellten Bewertungskriterien aufgrund der hierdurch eingetretenen Selbstbindung der Verwaltung gebunden war.“ Huber zufolge sei es der Fahrenschon KG auch „nicht möglich gewesen, sich zu dem ihr später entgegengehaltenen Merkmal vermeintlicher Unzuverlässigkeit zu äußern“.

Die Entscheidung ist laut Gerichtssprecherin Dr. Simone Hilgers zwischenzeitlich auch rechtskräftig. Zunächst hatte die Gemeinde Beschwerde zum Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingelegt, in der Folge nahm sie diese jedoch wieder zurück. Die Hauptsache ist jedoch noch anhängig. Einen konkreten Zeitpunkt für eine mündliche Verhandlung kann das Gericht aktuell noch nicht nennen.

Beuting will wieder anzapfen

Wird Beuting bei einem Festwirt Fahrenschon das erste Fass Bier anzapfen, einem Festwirt, den der Markt Murnau nicht mehr haben wollte? Das Rathaus bejaht die Frage. „Das Volksfest wird auch in diesem Jahr so ablaufen wie in den Vorjahren“, sagt Sprecherin Annika Röttinger. „Selbstverständlich wird Bürgermeister Rolf Beuting das Volksfest eröffnen, denn, wie der Name schon sagt, ist es ein Fest für die Bürgerinnen und Bürger von Murnau.“

