Staatsstraße bei Murnau-Achrain ab 16. November voll gesperrt - Schritt erfolgt früher als geplant

Das Projekt im Querschnitt: die Staatsstraße 2062 mit Geh- und Radweg sowie Hochwasserdurchlass und Betonstopfsäulen. © Staatliches Bauamt Weilheim

Auf die Autofahrer im Landkreis kommen schwierige Zeiten zu: Die Staatsstraße 2062 wird ab 16. November zwischen Achrain und der Mülldeponie Schwaiganger über Monate nicht befahrbar sein. Doch die Bauarbeiten schreiten schneller voran als vermutet – eine frühere Verkehrsfreigabe liegt im Bereich des Möglichen.

Murnau/Ohlstadt – Wenn alles nach Plan läuft, wird die Staatsstraße 2062 im Bereich zwischen Murnau-Achrain und der Deponie Schwaiganger in etwa einem Jahr hochwasserfest sein. Und es läuft – sogar noch etwas besser als gedacht, wie das Staatliche Bauamt Weilheim bekannt gibt. Das Millionenprojekt sieht vor, dass die Straße im Bereich der langen Geraden auf einer Länge von 720 Metern um circa 2,75 Meter angehoben wird. Dank dieser Maßnahme sollen die immer wieder auftretenden Überschwemmungen kein Hindernis mehr für den Straßenverkehr darstellen.

Seit Anfang August laufen die Bauarbeiten. In den Sommermonaten wurde zunächst das Schilf an den Straßenseiten abgetragen, um anschließend die bis zu zehn Meter tiefen Betonstopfsäulen einzusetzen. Sie sind nötig, um den Unterbau für die Fahrbahn zu stabilisieren. Durch den torfigen Untergrund ist die Statik im Baubereich sehr anspruchsvoll. Auf den Betonsäulen wird dann ein mit Geokunststoff bewehrter Erdkörper errichtet, der dann die Fahrbahn tragen soll (siehe Abbildung). Neben der Strecke wird zusätzlich ein Radweg angelegt. Dieser schließt dann im Bereich der Mülldeponie an den an, der bereits in Richtung Schwaiganger vorhanden ist.

Sperrung vorgezogen

Ab Mittwoch, 16. November, wird es ernst: Der bisher mit einer Ampelanlage provisorisch geregelte Verkehr wird zwischen Achrain und der Abzweigung nach Ohlstadt komplett verbannt. Die Vollsperrung sei ursprünglich erst für Januar 2023 angedacht gewesen, werde aber aufgrund der positiven Entwicklung des Baufortschritts bereits um zwei Monate vorgezogen, sagt Werner Hüntelmann aus der Bereichsleitung Straßenbau des Staatlichen Bauamtes Weilheim. Abhängig von den Wetterbedingungen könne es sein, dass sich das Ende der Vollsperrung ebenfalls entsprechend nach vorne verschiebt. Ein früherer Öffnungstermin sei jedoch noch nicht spruchreif. Hüntelmann zeigt sich im Großen und Ganzen mit dem Verlauf der Bauarbeiten zufrieden. Auch die Kosten seien mit rund 8,8 Millionen Euro noch im geplanten Bereich.

Die Autofahrer auf dem Weg von und nach Großweil müssen im Zeitraum der Sperrung auf Alternativrouten ausweichen. Der Verkehr in Ost-West-Richtung wird in den kommenden Monaten großräumig über die Bundesstraßen 2 und 472 über Murnau-Spatzenhausen-Habach-Sindelsdorf umgeleitet. Die kleinräumige Umleitung erfolgt analog der „Hochwassersperre“ über Ohlstadt (Staatsstraße 2562). Verkehrsteilnehmer, die auf der Autobahn A 95 aus Richtung München kommen und nach Murnau wollen, werden bereits an der Anschlussstelle Sindelsdorf auf die B 472 ausgeleitet.

Die Baustelle: Ab 16. November wird die Staatsstraße komplett gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. © Dominik Bartl

Der Beginn der Vollsperrung am 16. November ist passgenau mit der Freigabe der Bahnstrecke von Murnau nach Garmisch-Partenkirchen abgestimmt. Die Ersatzbusse fuhren Ohlstadt von Murnau aus bislang ebenfalls über die Staatsstraße 2062 an – pünktlich zur Aufnahme des Schienenverkehrs wird die Busverbindung wieder eingestellt.

Kritik im Vorfeld

Das Megaprojekt hat zweifelsohne einen beträchtlichen Nutzen für die Autofahrer der Region. Dennoch kam es im Vorfeld aus den Reihen der Grünen, dem ÖDP/Bürgerforum und dem Bund Naturschutz zu deutlicher Kritik an dem Bauvorhaben. Es wurden Vorwürfe laut, das Projekt sei für die wenigen Tage mit Überschwemmungen im Jahr „völlig überdimensioniert“ (wir berichteten). Das Staatliche Bauamt Weilheim hielt dagegen – das Bauwerk beachte die nötigen Richtlinien und auch die Datengrundlage für die Anzahl der Überschwemmungen sei vorhanden.

Der im Bau befindliche Damm befindet sich hauptsächlich auf Ohlstädter Flur. Bürgermeister Christian Scheuerer (parteifrei) sieht die bevorstehende Vollsperrung gelassen. „Für uns stellt das nicht das allzu große Problem dar.“ Man könne auch definitiv nichts dran ändern. „Wo gebaut wird, sind Sperrungen nötig.“ Rathauschef Scheuerer hofft, dass das Wetter mitspielt und „die Straße möglichst frühzeitig geöffnet wird“. Mit dieser Hoffnung ist er sicher nicht allein.

Aaron Jungwirth und Roland Lory

