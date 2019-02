Die Vorfreude bei den Schäfflern steigt

Die Murnauer Schäffler bereiten sich bereits auf die nächste Tanzsaison im Jahr 2020 vor. Intensive Proben beginnen ab September.

+ Michael Huber © Wilz Murnau – Alle sieben Jahre wieder: Die Tanzsaison der Murnauer Schäffler rückt in greifbare Nähe. Wie der Erste Vorsitzende Michael Huber mitteilt, sind die Vorbereitungen für die Auftritte im nächsten Jahr bereits in vollem Gange. So geht es in diesem Monat unter anderem ans Einkleiden. Zum traditionellen Festtagsgewand der Schäfflerzunft gehört die leuchtend rote Jacke samt charakteristischer grüner Kappe. „Diese Kopfbedeckung entstammt der Biedermeierzeit, als Männer nach getaner Arbeit eine Feierabendkappe trugen“, erklärt Huber. Die Kluft ist ein Aushängeschild der Tänzer und muss perfekt sitzen. Daher wird der Bestand aller Kleidungsstücke erfasst. Bei Bedarf wird etwas umgeändert oder neu in Auftrag gegeben. Für das optische Erscheinungsbild der Schäffler ist eine regionale Trachtenfirma zuständig.

Mindestens genauso wichtig wie die Kluft ist jedoch der Tanz. Wenn die Aktiven 2020 in der Zeit vom 6. Januar bis einschließlich Faschingsdienstag ihre Formationen vor Publikum präsentieren, wollen sie auch choreographisch ein einheitliches Gesamtbild abgeben. Damit das gelingt, ist Übung gefragt. Intensive Proben beginnen ab September. Außerdem wird im Herbst geworben und es werden Tänze bestellt.

Zur Erinnerung: in der vergangenen Saison 2013 hatten die Schäffler in 13 Tagen stolze 165 Auftritte. „Das macht Spaß, ist aber auch anstrengend“, sagt Huber. Ihm zufolge ist die Vorfreude aller Beteiligten schon groß. Seinen Schätzungen nach werden im nächsten Jahr etwa 32 Teilnehmer mitwirken. Die genaue Aufstellung der Tanzmannschaft wird bei der Jahreshauptversammlung im April ermittelt. Bis dahin stimmen sich die Mitglieder ein, indem sie heuer ihren Kollegen zusehen – wie etwa den Schäfflern in Partenkirchen und München. „Es ist immer schön, deren Auftritten beizuwohnen. Vor allem, weil sie einen anderen Rhythmus haben als wir. Das gewährt gerade unseren Neulingen interessante Einblicke“, erklärt Huber, der seit 1992 aktiv bei dem Murnauer Traditionsverein mitwirkt. Erst als Tänzer, dann als Reifenschwinger. Seit der letzten Saison 2013 fungiert er zudem als Erster Vorsitzender. Huber investiert viel Herzblut, dieses Brauchtum aufrechtzuerhalten.

Schon als Bub übte der Schäfflertanz eine Faszination auf ihn aus – immerhin war sein Vater selbst aktiv. „In meinen Kindheitserinnerungen war dieser Tanz stets etwas Besonderes für den Ort. Die Menschen kamen zusammen, sahen zu und erfreuten sich an dem bunten Treiben“, berichtet der Murnauer rückblickend. Umso bemerkenswerter ist es, dass es der mittelalterliche Zunfttanz bis in die heutige Zeit geschafft hat. Constanze Wilz