„Wahl zwischen Pest und Cholera“: Murnauer Gemeinderat lehnt Vodafone-Bauantrag ab - Unternehmen soll Bedarf nachweisen

Von: Roland Lory

Teilen

Großes Interesse: Weil starker Andrang erwartet wurde, fand die Sitzung des Murnauer Marktgemeinderats am Mittwochabend im großen Saal des Kultur- und Tagungszentrums statt. © Roland Lory

Der Murnauer Marktgemeinderat hat am Mittwoch erwartungsgemäß einen Bauantrag der Firma Vodafone abgelehnt. Der Anbieter will in sehr exponierter Lage in Hechendorf einen 40-Meter-Mast errichten. Wie es in der Sache weitergeht, ist momentan offen. Vodafone soll nun nach dem Willen des Gemeinderats erst einmal den Bedarf nachweisen.

Murnau – Wer am Mittwochabend den großen Saal des Murnauer Kultur- und Tagungszentrums (KTM) betrat, der konnte den Eindruck gewinnen, dass halb Hechendorf vor Ort war. Rund 140 Zuhörer waren gekommen, um die Gemeinderatssitzung zum Thema Mobilfunk mitzuverfolgen.

Es ist Druck im Kessel. Schließlich will Vodafone am Wascherfeld in sehr exponierter Lage einen rund 40 Meter hohen Stahlgittermasten platzieren. Dies stieß im Murnauer Ortsteil auf massive Kritik. Es gibt Bedenken bezüglich des Landschaftsschutzes, aber auch wegen der Gesundheit. Im Schützenhaus hob man kürzlich eine Interessengemeinschaft aus der Taufe, um den Mast am Wascherfeld zu verhindern. Ein etwaiger Alternativstandort, der im Raum steht, befindet sich in der Nähe des Kleintierzüchterareals.

Postkartenpanorama: Rechts von der Baumgruppe in der Bildmitte könnte der Mast errichtet werden. © Dominik Bartl

Wie zuvor bei der Sondersitzung zum ÖPNV applaudierten Zuhörer im KTM immer wieder oder taten ihre Ablehnung kund. Bitten von Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum), dies zu unterlassen, wurden mehr oder weniger ignoriert. Den Saal räumen lassen wollte der Rathauschef aber nicht.

30 bis 40 Bürger gingen allerdings freiwillig, nachdem Phillip Zoepf, Fraktionsvorsitzender von Mehr Bewegen, gesprochen hatte. Das, was sie hörten, gefiel ihnen offenkundig nicht. „Wir haben die Wahl zwischen zwei Standorten“, sagte Zoepf. „Mehr können wir nicht machen. Das ist einfach so. Es wird ein Mobilfunkmast kommen. Es wäre unredlich zu erzählen, wir könnten einen Masten verhindern.“ Wolfgang Küpper, Fraktionssprecher des ÖDP/Bürgerforums, meinte: „Wir sind die falschen Adressaten für die Empörung.“ Die Gemeinde sei „ein kleines Rad in einem großen Mechanismus“. Es gelte, kühlen Kopf zu bewahren.

„Störende Sichtbeziehung“

Zu Beginn hatte ein Bürger auf einen Mittenwalder Beschluss hingewiesen. Der dortige Bau- und Umweltausschuss lehnte im März einen Vodafone-Antrag ab. Der Mobilfunkriese wollte einen 35-Meter-Mast errichten. Das Landratsamt monierte damals „die störende Sichtbeziehung zum denkmalgeschützten Schloss Elmau“. Nicht zuletzt deshalb regte die Kreisbehörde eine Ablehnung des Antrags an, die Mittenwalder Volksvertreter folgten dieser Empfehlung. Der Zuhörer der Murnauer Gemeinderatssitzung sieht darin einen „Präzedenzfall“.

Eine Veränderungssperre zu verhängen und einen Bebauungsplan aufzustellen, wie Michael Manlik (ÖDP/Bürgerforum) vorschlug, wäre zwar möglich. Allerdings könne die Gemeinde keine Negativplanung machen, wie Marktbaumeister Klaus Tworek ausführte. Eine solche liegt immer dann vor, wenn die Kommune durch die Bauleitplanung versucht, völlig andere Ziele zu verfolgen oder andere Vorhaben verhindern will, ohne dass diese Verhinderung aus planerischen Gründen erfolgt. Für Manlik ist der Fall klar: „Wir haben die Wahl zwischen Pest und Cholera.“ Rudolf Utzschneider (CSU) fragte, ob die Kommune bei der Masthöhe mitreden könne. Ein 30 Meter hoher Turm sei zwar „immer noch ein Monster, den sieht man aber nicht von jedem Eck“.

Ob eventuell ein Alternativstandort am Gelände der Kleintierzüchter zum Tragen kommt, ist aktuell unklar. © Mayr

Einig waren sich die Gemeinderäte, den Bauantrag für eine Antenne am Wascherfeld abzulehnen. Der Standort sei unverträglich mit dem Landschaftsbild und beeinträchtige den Umweltschutz. Außerdem gehe aus dem Bauantrag nicht zweifelsfrei hervor, dass die verkehrliche Erschließung des Grundstücks gesichert sei. Der Antrag wird nun ans Landratsamt weitergeleitet. Nach gut zweistündiger Debatte einigte sich das Gremium ferner darauf, dass, bevor man über Standortvarianten abstimme, Vodafone den grundsätzlichen Versorgungsbedarf nachweisen und dabei auch den Umgriff darstellen solle. Der Bereich am Kleintierzüchtergelände wurde explizit nicht in den Beschluss aufgenommen beziehungsweise angeboten. Dieser Standort und der am Wascherfeld sind laut einem Gutachten ähnlich einzustufen.

Vantage Towers: „Starke Unterversorgung“

Einer der Zuhörer bezweifelte, ob Vodafone überhaupt in der besagten Ecke Murnaus Bedarf hat. Dazu Robin Hagenmüller vom Funkmastbetreiber Vantage Towers, ursprünglich eine Vodafone-Tochter: „Bevor ein neuer Sendemast errichtet wird, überprüfen die Mobilfunknetzbetreiber selbstverständlich gründlichst, inwieweit eine Verbesserung des eigenen Mobilfunknetzes vor Ort auch wirklich notwendig ist. Alles andere wäre unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit sowie mit Blick auf die entstehenden Kosten (erhebliche Investitionen für den Bau, laufende Betriebskosten et cetera) auch nicht zielführend.“ Als Infrastrukturbetreiber werde man also immer erst dann aktiv, sobald ein akuter Bedarf von Seiten der Mobilfunknetzbetreiber identifiziert wurde. Im vorliegenden Fall sei das Versorgungsziel die ICE-Strecke südlich von Murnau bis circa nördlich von Ohlstadt sowie die Bundesstraße 2 (gleicher Abschnitt). In diesem Bereich bestehe aktuell eine „starke Unterversorgung“.

Auch interessant: Kritik an Rathausvorlage in Sachen Wolf-Regulierung