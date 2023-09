Wahlplakate: Immer mehr Zerstörungen? - Grüne sind sauer

Von: Peter Reinbold

Verunstaltet: Plakate in Eschenlohe. © Jimi Hammer/Privat

Der Wahlkampf in Bayern geht in die heiße Phase. In den Gemeinden hängen mittlerweile Plakate. Nach Einschätzung der Murnauer Grünen-Politikerin Veronika Jones-Gilch wurden noch nie so viele beschmiert oder zerstört wie in diesem Jahr. Sie hat bei der Polizei Strafanzeige gestellt.

Murnau – Höchst emotionalisiert ist Veronika Jones-Gilch seit einigen Tagen. Die Murnauer Gemeinderätin von Bündnis 90/Die Grünen, die für ihren Parteifreund Andreas Krahl auch dessen Landtagswahlkampf managt, hat gestern den Weg zur Polizeiinspektion Murnau gesucht und Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Der Grund: Im gesamten Stimmkreis Weilheim, zu dem auch der nördliche Landkreis Garmisch-Partenkirchen gehört, werden ihrem Empfinden nach seit vergangenem Samstag massiv Wahlplakate zerstört, zerrissen oder beschmiert. Als Beweis-Beispiele übermittelte Petra Daisenberger, Ortsprecherin der Murnauer Grünen, der Tagblatt-Redaktion Bilder, die Stellwände aus Eschenlohe und Uffing zeigen. Ungefähr 15 Beschädigungen hat Jones-Gilch mittlerweile eruiert. Ihre Vermutung: „Die Dunkelziffer liegt weit höher.“ Da die Plakate erst seit wenigen Tagen hängen, schwant ihr für die Zeit bis zur Wahl „nichts Gutes“.

Betroffen sind nicht nur Plakate der Öko-Partei, sondern auch solche der CSU und der Freien Wähler. Die Aktion in Uffing steht womöglich im Zusammenhang mit den Vorfällen um Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger, die die Politik in den vergangenen Tagen in Atem gehalten haben und die Schlagzeilen bestimmten, sowie die Entscheidung von Ministerpräsident Markus Söder, seinen Stellvertreter im Amt zu belassen. Die Plakate der CSU-Kandidaten Alexandra Bertl (Bezirkstag) und Harald Kühn (Landtag) sind mit braunroter Farbe durchgestrichen. Im selben Farbton ist mit großen Lettern daneben der Name „Hubert Aiwanger“ aufgesprüht.

„Zutiefst undemokratisch“

Jones-Gilch zufolge ist Vandalismus nicht nur in der Region zwischen Eschenlohe und Spatzenhausen passiert. „Ich weiß auch von Vorfällen aus Orten im Landkreis Weilheim-Schongau“, sagt sie. Sie bezeichnet dieses Verhalten als „zutiefst undemokratisch“. Die Zahl der Aktionen, Plakate des politischen Gegners zu zerstören, hat ihrer Ansicht nach zur Landtagswahl, die am Sonntag, 8. Oktober, stattfindet, eine neue Dimension erreicht. „Ich glaube, sie hat überproportional zugenommen.“

Dieser Meinung möchten sich weder Dr. Leopold Hahn noch Susann Enders anschließen. Der Bundeswahlkreisgeschäftsführer der CSU, der in Peißenberg sein Büro hat, und die Landtagsabgeordnete der Freien Wähler können keine Ausreißer nach oben oder „größere Auffälligkeiten feststellen. Es ist alles so wie immer“.

Enders, Generalsekretärin der Freien Wähler in Bayern, berichtet von einem positiven Erlebnis, von einem Fall, der das Gegenteil von Zerstörungswut beschreibt. Vor einigen Tagen war sie mit ihrem Auto in Weilheim unterwegs und kam an einer Stellwand vorbei. Sie beobachtete eine Frau, die sich an ihrem Plakat zu schaffen machte. Enders zückte ihr Handy, um die vermeintlich böse Tat zu dokumentieren und um anschließend die Polizei zu informieren. Allerdings stellte Enders schnell fest, dass die Frau ihr Bild, das sich an einer Ecke gelöst hatte, wieder befestigte. „Da bin ich ausgestiegen und habe mich bedankt“, sagt sie. Die Frau outete sich in Gespräch als Fan der Freie-Wähler-Politikerin. „Das sind die schönen Seiten des Wahlkampfs“, meint Enders.

Beschmiert: Wahlplakate in Uffing. © Jimi Hammer/Privat

Für ein abschließendes Resümee sei es laut Enders und Hahn allerdings zu früh. „In zwei Wochen wissen wir mehr“, sagt Hahn. Strafanzeige zu stellen, wie es Jones-Gilch getan hat, plant der CSU-Mann nicht. „Dabei kommt sowieso nichts raus.“ Eine Einschätzung, mit der Hahn wohl richtig liegt. Die Polizei tut sich schwer, Täter dingfest zu machen. „Mir ist kein Fall bekannt, in dem wir jemanden ermitteln konnten“, erklärt Murnaus Polizeichef Joachim Loy. Seine Beamten hätten in diesen Tagen die Stellwände dennoch ganz besonders im Auge, wenn sie Streife in ihrem Einsatzgebiet fahren. „Natürlich sind wir sensibilisiert. Wir nehmen jeden Vorfall auf und geben ihn an die Staatsanwaltschaft weiter.“ Er hat allerdings nicht den Eindruck, dass die Schmierereien und Zerstörungen im Vergleich zu den zurückliegenden Wahlen zugenommen haben.

Jones-Gilch will diese Dinge nicht auf sich beruhen lassen oder als Bagatelle gewertet sehen. Ihr geht’s ums Prinzip und den finanziellen Schaden, der ihrer Partei durch die Unkultur enthemmter Bürger entstanden ist oder noch entsteht. „Da kommen schnell einige Hundert Euro zusammen.“ Der materielle Schaden sei das eine, der immaterielle das andere. Die zahlreichen Ehrenamtlichen, die die Plakate geklebt haben, müssen noch einmal ausrücken. „Das ist doppelte Arbeit für unsere Unterstützer.“

Wahlplakate zu beschmieren, zu zerstören oder zu stehlen ist kein Kavaliersdelikt. Wahlplakate sind Eigentum der jeweiligen Partei. Wer sie beschädigt, macht sich daher der Sachbeschädigung schuldig. „Das wissen die wenigsten“, sagt Jones-Gilch. Geld-, sogar Freiheitsstrafen sind möglich. Zahlen zu Verurteilungen gibt es laut bayerischem Justizministerium allerdings nicht.