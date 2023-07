Neue Festwirte für die Murnauer Wiesn

Nächste Generation der Familie Fahrenschon hat übernommen

Die nächste Generation hat übernommen: Die Geschwister Anna-Maria und Maximilian Fahrenschon erleben heuer ihr Murnauer Debüt als Volksfestwirte. Ihr Start als Nachfolger der Eltern Christian und Claudia Fahrenschon fällt nach dem Ausschreibungs-Krach im Vorfeld in ein kompliziertes Jahr.

Murnau – Das Prozedere bleibt das alljährlich gleiche: Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) hat über Rathaus-Sprecherin Annika Röttinger bereits vor Wochen erklären lassen, dass er das Murnauer Volksfest, das diesen Freitag beginnt, „selbstverständlich“ eröffnen wird: Die lokale Wiesn werde so ablaufen wie in den Vorjahren.

Zulassung als Festwirt juristisch erstritten

Zumindest nach außen hin. Denn natürlich treffen beim Volksfest-Auftakt Vertreter von zwei Parteien aufeinander, die über Jahrzehnte miteinander zu tun hatten, zuletzt aber eben auch vor Gericht: die Marktgemeinde Murnau und das Unternehmen Fahrenschon, das die diesjährige Zulassung als Festwirt gegen die Kommune juristisch erstritten hatte. In der Firma ging eine Zäsur vonstatten: Christian Fahrenschon und seine Frau Claudia, die bislang an der Spitze standen, übergaben die Verantwortung an ihre Kinder Anna-Maria und Maximilian Fahrenschon. „Die Eltern helfen uns noch, sind aber eigentlich in Rente“, sagt der Sohn. In ihre Zuständigkeit fielen lediglich noch das Weißbierkarussell auf der Wiesn und der Weihnachtsmarkt in Rosenheim.

Maximilian Fahrenschon: „Vereine halten uns die Stange“

Er habe viel mit Murnauern gesprochen, sagt der Junior. „Die Vereine halten uns die Stange.“ Er jedenfalls glaubt, dass die ursprüngliche Entscheidung der Gemeinde für den Konkurrenten Holger Regler nur dadurch begründet war, dass „man einfach etwas Neues ausprobieren wollte. Wir sind die junge Generation“ – die könne auch neuen Schwung bringen.

Die Mass Augustiner-Festbier kostet in Murnau heuer 11,40 Euro

An Altbewährtem wollen die Geschwister heuer festhalten, die ankündigen, „viele Ideen“ zu haben. Diese sollen allerdings erst künftig richtig greifen. Heuer werden sie erst mal sehen, wie das Volksfest läuft, ohne alles umzuwerfen. Den Manyana-Abend, Garant für ein volles, brodelndes Partyzelt, wird es ebenso wie andere eingeführte Programmpunkte wieder geben. Dazu verspricht Maximilian Fahrenschon einen „besonders großen Vergnügungspark“, unter anderem mit der Überkopfschaukel Phönix, Autoscooter, Ketten- und Kinderkarussell sowie Musikexpress. Beim Bierpreis kommen die Murnauer günstiger weg als Besucher des diesjährigen Oktoberfests, die zwischen 12,60 und 14,90 Euro für die Mass hinblättern müssen. Am Kemmelpark kostet das Augustiner-Festbier 11,40 Euro, das halbe Hendl gibt’s für 10,40 Euro.