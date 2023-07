Weiter Corona-Patienten an der Murnauer Unfallklinik, aber nicht viele

Virus ist nicht verschwunden

Die Corona-Pandemie ist aus dem kollektiven Bewusstsein so gut wie verschwunden. Aber das Virus grassiert noch immer und macht Menschen krank. Derzeit werden in der Murnauer BG Unfallklinik fünf Personen stationär behandelt – allerdings mit leichten Symptomen.

Murnau – Damals, also vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, schien die Corona-Pandemie allgegenwärtig. Als man aus Angst, aus Vorsicht oder Rücksicht zwar alleine zu Hause saß, aber sich wenigstens die Heizkosten noch leisten konnte, gab es kein anderes Thema als das Virus und den Umgang damit. Nun, drei Jahre später, ist Corona aus dem öffentlichen, aus dem medialen, aus dem politischen Diskurs klammheimlich verschwunden. War da was?

Ganz vorbei ist Corona auch jetzt nicht. Immer noch werden Menschen wegen einer Infektion behandelt. Das Virus „diktiert nicht mehr den Klinikalltag und verdrängt alle anderen Patienten“, sagt Gernot Max, Vize-Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI). Trotzdem „begleitet uns Corona weiterhin“.

Leichtere Fälle

Das tut es. Auch in der Region, aber nur noch in dem Maß, das Max beschreibt. Aktuell, teilt Julia Nagl auf Tagblatt-Anfrage mit, befinden sich in der Murnauer BG Unfallklinik „vier Patientinnen und Patienten sowie eine Begleitperson in stationärer Behandlung, die auf SARS-CoV-2 positiv getestet wurden“. Dabei handelt es sich der Pressesprecherin zufolge eher um leichtere Fälle. Keiner der betroffenen Patienten müsse intensivmedizinischen betreut werden, „da alle nur unter milden Symptomen leiden“. Die BG Unfallklinik Murnau, die neben dem Klinikum Garmisch-Partenkirchen die Hauptlast der stationären Betreuung im Landkreis von Corona-Infizierten trug, hatte nach Auskunft von Nagl „während der Coronaphase 654 Patienten im Haus, bei denen das Virus nachgewiesen wurde.“ Nicht alle zeigten Symptome. „119 Fälle wurden bei uns Covid-positiv auf eine Pneumonie behandelt.“

Belastet war durch schwere Verläufe besonders die Intensivstation, was sich auch in den Finanzen niederschlug. Seit November 2021 erhielt die Klinik für alle pandemiebedingt blockierten Akutbetten Ausgleichszahlungen, nicht mehr nur für einen bestimmten Teil, wie es zunächst der Fall gewesen war. Die Bilanz 2021 konnten sie nicht mehr retten, sie war schon verhagelt. Die Zahlen für 2022 hat die Unfallklinik noch nicht publik gemacht.

An der BG Unfallklinik endeten, wie deutschlandweit, mit dem Ablauf des 7. April die letzten bundesrechtlichen Corona-Pflichten. „Damit gibt es keinerlei allgemein verpflichtende Schutzmaßnahmen mehr“, sagt Nagl. Aktuell werden an der Unfallklinik nur symptomatische Patienten mittels PCR getestet, ein generelles Aufnahmescreening werde aufgrund der fehlenden gesetzlichen Grundlage und der sehr niedrigen Inzidenz nicht vorgenommen. Diese Maßnahmen „können aber – je nach epidemiologischer Lage – jederzeit wieder etabliert werden“.

Einzelne weiter mit Maske

Auch alle anderen Vorsichtsmaßnahmen, darunter das Tragen einer FFP2- oder einer medizinischen Maske, besteht in der Unfallklinik nicht mehr – außer in den Bereichen, in denen aktuell SARS-CoV-2-Positive behandelt werden. „Natürlich herrscht in allen Bereichen, in denen bereits vor der Pandemie das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes Vorschrift war, auch weiterhin die Verpflichtung dazu, beispielsweise in den Operationssälen“, sagt Nagl. Sie kennt in der BG Unfallklinik allerdings Fälle, sei es bei Mitarbeitern oder Patienten, die auch weiterhin eine Maske bevorzugen – zum eigenen Schutz oder zu dem von Angehörigen, für die eine Corona-Infektion möglicherweise weitreichende gesundheitliche Folgen hätte. „Das kommt aber wirklich nur noch sehr vereinzelt vor.“

