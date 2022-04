Weitere Klage gegen Weltkulturerbe - Landratsamt soll Beschluss des Krüner Gemeinderats ignoriert haben

Von: Peter Reinbold

Große Teile auch des Murnauer Mooses sollen Unesco-Weltkulturerbe werden. © Mayr

Die Interessengemeinschaft Weltkulturerbe, die sich gegen die Bewerbung des Landkreises um das Unesco Weltkulturerbe wendet, lässt nicht locker: Sie hat ihre Klage vor dem Verwaltungsgericht München erweitert. Der Vorwurf, den ihr Sprecher, der Murnauer Rudolf Utzschneider, erhebt: Das Landratsamt habe einen Beschluss des Krüner Gemeinderats ignoriert.

Murnau – Zwischen dem 10. und 11. Januar war Landrat Anton Speer (Freie Wähler) fast so etwas Ähnliches wie ein Handlungsreisender. Am 10. übergab er in München dem damaligen Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, das 1000-Seiten starke Bewerbungsdossier, für das er noch eine Unterschrift benötigte, einen Tag später sprach Speer im zuständigen Bundesaußenministerium in Berlin vor. Am 12. Januar leitete das Auswärtige Amt das Bewerbungsschreiben nach Paris weiter, wo die Unesco ihren Sitz hat. 2023 soll, so sieht es das Drehbuch vor, dort das Urteil fallen, ob sich der Landkreis Garmisch-Partenkirchen, die beliebte Urlaubsregion zwischen Staffelsee und Karwendel, künftig mit dem Weltkulturerbe-Siegel der Unesco schmücken darf.

Wie hoch die Chancen sind, darüber wurde und wird weiter heftig gestritten. Die Befürworter des exklusiven Prädikats sind positiv gestimmt. Sie erhoffen in erster Linie Vorteile für die hiesige, kleinstrukturierte Landwirtschaft. Die Gegner, die noch mehr Auflagen, Bürokratie und Bevormundung befürchten, tun weiter alles, damit das Siegel nicht kommt. Die Gemeinde Eschenlohe zum Beispiel hat sich komplett verweigert. Einer, der zu denen zählt, die Front machen, ist Rudolf Utzschneider. Der CSU-Mann, Fraktionschef im Murnauer Gemeinderat, ist Sprecher der Interessengemeinschaft Weltkulturerbe (IG WKE), unter deren Dach sich viele Kritiker zusammengetan haben. Nach IG-Angaben soll es sich um mehrere hundert Grundstückseigentümer und Rechteinhaber handeln.

Der siebte Kläger

Sechs Mitglieder hatten bereits im November vergangenen Jahres Klage beim Verwaltungsgericht München gegen die Bewerbung des Landkreises eingereicht. Die Zahl der Kläger ist laut einer Pressemitteilung, die Utzschneider vor Kurzem verschickte, auf sieben angewachsen. Was er besonders herausstellte und was den Grundstückseigentümer, der anonym bleiben möchte und der Flächen in der Gemarkung Krün sein Eigen nennt, veranlasste, vor den Kadi zu ziehen: Das Landratsamt habe wissentlich einen Gemeinderatsbeschluss ignoriert und die Flächen trotz fristgerechten Einspruchs der Kläger in die Gebietskulisse aufgenommen. Der betreffende Gemeinderat, nach Tagblatt-Recherchen handelt es sich um Krün, hatte sich am 6. Juli 2021 einstimmig dazu entschieden, „die Bewerbung zu unterstützen“. Dies taten die Kommunalpolitiker allerdings mit der Einschränkung, dass Flächen gegen den Willen der Eigentümer nicht aufgenommen werden dürfen. Dies ist offenbar trotzdem geschehen. „Der Landrat und das Landratsamt haben sich einfach über die Entscheidung des Gemeinderates hinweggesetzt“, erklärt Utzschneider. Und er macht keinen Hehl daraus, dass die Klageerweiterung ein weiteres Mosaiksteinchen sein könnte, die Bewerbung zu Fall zu bringen. „Das Landratsamt hat den Vorbehalt einfach ignoriert.“

Im Landratsamt, dort gilt Utzschneider mittlerweile als rotes Tuch, hat man von der siebten Klage über das Gericht Kenntnis erhalten – und prompt reagiert. Die Erwiderung, die vor einer Woche nach München ging, entstand allerdings nicht durch die hauseigene Rechtsabteilung. Man nahm die fachliche Unterstützung von Waigel Rechtsanwälte München in Anspruch, der Kanzlei des ehemaligen Bundesfinanzministers und CSU-Vorsitzenden Theo Waigel. Über den Inhalt herrscht Stillschweigen. „Von uns gibt es keine Stellungnahme“, sagt Landratsamtssprecher Wolfgang Rotzsche, „weil es sich um ein laufendes Verfahren handelt.“ Die Kreisbehörde hat dem Gericht Zugriff auf sämtliche Akten gewährt, die digital vorhanden sind. „Die durchzuarbeiten wird einige Zeit in Anspruch nehmen“, meint Rotzsche. Deshalb scheint es mehr als fraglich, dass das Verwaltungsgericht in absehbarer Zeit eine Verhandlung ansetzt.

„Nach bestem Wissen und Gewissen“

Nach wie vor glaubt man in der Kreisbehörde, dass der Inhalt der Bewerbung jedweder Prüfung standhält. Das Papier unter der Überschrift „Alpine und voralpine Wiesen-, Weide- und Moorlandschaften im Werdenfelser Land, Staffelseegebiet und Ammergau“ ist, so Rotzsche, nach „besten Wissen und Gewissen“ entstanden. Das Werk wurde von mehreren bayerischen Ministerien auf Herz und Nieren geprüft. Die Bewertungen fielen offenbar nicht immer positiv aus. Der Gutachter des Landwirtschaftsministeriums zum Beispiel sparte in seinem Schlusssatz nicht mit Kritik. Mehr noch: Sie geriet fast vernichtend. „Den Nominierungsantrag und insbesondere den Managementplan halten wir in der vorliegenden Form für unzureichend und raten auf dieser Grundlage von einer Antragstellung ab“, schrieb er im März 2021.

Es existieren allerdings auch wohlwollende Stimmen. Darunter die aus dem Umweltministerium. Dort heißt es: „Insgesamt gibt der umfangreiche Antrag die Verhältnisse vor Ort sehr gut wieder. Wir wünschen viel Erfolg bei der Antragstellung, damit die herausragende Kulturlandschaft und die typischen landwirtschaftlichen Betriebe im Landkreis Garmisch-Partenkirchen mit ihren besonders gepflegten Traditionen, Werten, Idealen gewürdigt und erhalten werden können. Der Antrag findet in hohem Maße unsere Zustimmung.“ Sind die Anmerkungen und Vorschläge in die Bewerbung eingeflossen? „Einige haben wir eingearbeitet, andere auf ihren Nutzen abgewägt“, sagt Rotzsche.

