„Weiteres Kapitel in der Erfolgsgeschichte“: IT-Bataillon 293 erhält seltene Auszeichnung

Von: Roland Lory

Der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei und Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien, Florian Herrmann, bringt das Fahnenband an der Truppenfahne an. Bürgermeister Rolf Beuting (l.), Generalmajor Jürgen Setzer (2.v.l.) und Bataillonskommandeur Stefan Eisinger (r.) nehmen an der Zeremonie teil. © Lory

Das Fahnenband des Bayerischen Ministerpräsidenten ist die höchste Auszeichnung, die ein militärischer Verband vom Freistaat Bayern erhalten kann. Am Dienstagnachmittag wurde diese Ehre dem Murnauer IT-Bataillon 293 zuteil. Redner würdigten den Verband als unverzichtbaren Bestandteil der Bundeswehr.

Murnau – Das Murnauer IT-Bataillon 293 war in den vergangenen Jahren an allen wesentlichen Auslandseinsätzen beteiligt, sei es in Afghanistan, Irak, Jordanien, Kosovo oder in Mali. Seit 2012 brachten 400 Soldatinnen und Soldaten insgesamt 45 000 Einsatztage zusammen. Doch nicht nur das: Auch im Rahmen der Amtshilfe waren sie gefragt, ob bei einer Schneekatastrophe, in Sachen Fluthilfe oder in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

Am Dienstagnachmittag wurde dem Verband, der quasi die Telekom der Bundeswehr ist, eine besondere und seltene Ehre zuteil. Florian Herrmann (CSU), Leiter der Bayerischen Staatskanzlei und Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien, verlieh dem IT-Bataillon im Rahmen eines Appells im Kulturpark das Fahnenband des Bayerischen Ministerpräsidenten. Es ist die höchste Ehre, mit der ein militärischer Verband vom Freistaat Bayern ausgezeichnet werden kann. Das Fahnenband „würdigt in besonderer Weise Ihre Leistungen der vergangenen Dekaden“, betonte Bataillonskommandeur Stefan Eisinger. Und es verdeutliche die jahrelange intensive und erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Markt Murnau, dem Blauen Land, dem Landkreis und dem Freistaat Bayern.

General: „Wir brauchen Sie.“

Staatsminister Herrmann brachte die Auszeichnung auf die Formel „Ehre, wem Ehre gebührt“. Das Fahnenband sei „ein weiteres Kapitel in der Erfolgsgeschichte Ihres traditionsreichen Bataillons“. Dieses sei ein „unverzichtbarer Teil der Einsatzbereitschaft der Bundeswehr in Auslandseinsätzen“. Ins selbe Horn stieß Generalmajor Jürgen Setzer, Stellvertretender Inspekteur im Kommando Cyber- und Informationsraum in Bonn. Das IT-Bataillon sei nicht nur „ein unersetzlicher Bestandteil des Cyber- und Informationsraums, sondern der Bundeswehr insgesamt“. Das Fahnenband sei „eine besondere Ehre, aber auch eine Verpflichtung für die Zukunft“. Setzer betonte in Richtung der Soldaten: „Wir brauchen Sie, und wir alle zählen auf Sie.“

Zu den Ehrengästen zählten mehrere Politiker, darunter Murnaus Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum). Die Auszeichnung zeige die Verbundenheit des Freistaats Bayern mit der Bundeswehr, sagte er. „Die Politik und die Bundeswehr brauchen sich gegenseitig.“ Es komme auf das geschickte Zusammenwirken an. Zu den Soldaten sagte er: „Sie sind ein Teil von uns. Sie stehen in der Mitte der Gesellschaft.“ Im Anschluss an die Reden befestigte Herrmann das Fahnenband an der Truppenfahne. Nach einer knappen Stunde war die Zeremonie vorbei. Am Ende spielte das Gebirgsmusikkorps Garmisch-Partenkirchen die Bayernhymne und die Nationalhymne.

